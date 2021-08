sort en tête. Dans le premier virage, le pilote britannique perd le contrôle de sa McLaren et heurte le muret. Sa monoplace traverse la piste de long en large et provoque un carambolage historique. Les débris et les pneus volent sous la pluie battante. L’incident dure 15 secondes. 13 monoplaces sont touchées.

« Je dois l’admettre, c’était assez effrayant » rembobine Eddie Irvine, victime de l'accident. « Je n’avais plus de freins, plus de volant, rien ne fonctionnait. Je dévalais la piste avec des roues qui me passaient au-dessus de la tête et des voitures qui volaient dans tous les sens. Je ne pouvais rien faire, à part me dire "Merde, où est-ce que ça va me mener ?" ». Dans ce chaos, seule une équipe s’en sort sans égratignure, Jordan. « C’était assez drôle, parce que j’ai remarqué qu’une McLaren était en travers de la piste, et j’ai vu tout cette pagaille autour de moi » se remémore Ralf Schumacher , l’un des rescapés. « J’ai viré à gauche, garé ma voiture et attendu. J’ai vu une Arrow passer à 10 centimètres de moi ».