Que mange un pilote de F1 en une journée ?

Le pilote de F1 moderne doit allier une multitude de compétences en plus d'être (évidemment) capable de conduire. ll doit avoir une bonne communication avec son équipe, comprendre la configuration de la voiture et garder les pieds sur terre pour gérer au mieux sa carrière. De plus, il doit être en excellente forme physique.

L'alimentation joue un rôle primordial pour garder la forme et ainsi rester compétitif, il est donc essentiel de suivre un régime particulier. Découvrez notre guide d’alimentation des pilotes de Formule 1 .

01 Pourquoi le régime alimentaire d'un pilote de F1 est-il si important ?

Être au volant d'une voiture de F1 est épuisant : dans les conditions les plus extrêmes, comme au Grand Prix de Singapour où il fait beaucoup plus chaud qu'ailleurs, les pilotes perdent 3 à 4 kg en sueur. Et pendant n'importe quelle course, le corps est mis à rude épreuve. Il est également éprouvant mentalement de trouver son rythme, d'attaquer, de défendre et de communiquer avec son équipe. Le régime alimentaire est donc là pour aider à développer la force et la concentration.

Le menu

Glucides : Les pilotes ont besoin d'énergie, ils se concentrent donc sur les glucides à la fois avant une course et avant l'entraînement. Il est question ici de céréales, de riz brun et de légumineuses (et non, les pâtes et les frites, on oublie). Ces glucides sont également riches en potassium et en magnésium, ce qui contribue au bon fonctionnement du cerveau, des muscles et du système nerveux.

Daniel Riccardo et Max Verstappen © Chee Boon Pin/Red Bull Content Pool

Fruits et légumes : Pauvres en graisses et riches en énergie, en vitamines et en minéraux, les pilotes ont un accès presque illimité au bar à salades où ils peuvent faire le plein de légumes et de fruits frais. Ils ont besoin d'au moins cinq à sept portions de fruits et légumes par jour, mais il est conseillé d'en consommer davantage. En plus de leur valeur nutritionnelle évidente, ils contribueront au renforcement du système immunitaire.

Protéines : Comme tous les sportifs vous le diront, les protéines fournissent des acides aminés qui sont essentiels à la construction des tissus musculaires. Les protéines sont également essentielles à la guérison des blessures telles que les foulures et les contusions. Il faut deux grammes de protéines par kilo (de votre poids total) pour maintenir la masse corporelle, ce qui signifie que les pilotes ont besoin d'un régime riche en protéines. Idéalement, pour éviter les graisses, ils privilégient le poulet et le poisson. Pour les vegans comme le septuple champion du monde Lewis Hamilton, le tofu et les légumineuses sont des alternatives parfaites.

L'eau : Rester hydraté est essentiel, et les pilotes ont toujours leur bouteille d'eau à portée de main. Ils sont également équipés de poches portables, celles-ci sont remplies d'électrolytes qu'ils vont évacuer par la transpiration au cours de la course. Cela aide à maintenir le niveau de glucose dans le sang et à gérer la fatigue mentale et physique. Les pilotes de Red Bull ont également accès à une réserve de caféine et de sucre à disposition grâce aux boissons de la marque.

02 Que mange un pilote de F1 au cours d'une journée normale ?

Voici un exemple de ce qu'il y a au menu lors d'un week-end de course.

Petit-déjeuner : Un porridge avec des baies, une banane, des noix et du miel.

Déjeuner : Une salade avec du blanc de poulet, de la sauce tomate et des légumes bouillis. Un fruit pour le dessert.

Dîner : Une soupe de tomate, du poisson grillé avec de la patate douce et une salade. En dessert, un yaourt.

03 Quelle est la morphologie idéale pour un pilote de F1 ?

Daniel Ricciardo dans un food truck © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Plus la voiture est légère, moins il faut de puissance pour la propulser sur la piste. En fonction du poids, les composants importants comme les pneus s'useront aussi plus ou moins vite. En ce qui concerne les pilotes, leur physique a évolué avec le temps. Comparez Keke Rosberg et son fils Nico : ils sont tous les deux champions du monde de Formule 1, mais ont des corps très différents. Au début des années 80, Keke roulait à bord de voiture équipées de moteurs en acier et de châssis en métal, il avait besoin de beaucoup de force dans le haut du corps pour contrôler le véhicule.

Les voitures que Nico a piloté 25 ans plus tard étaient très différentes, les matériaux ultra-légers ont réduit le poids des voitures et les pilotes devaient également être moins lourds. Cependant, comme certains pilotes réduisaient drastiquement leur alimentation pour atteindre un poids minimal, un minimum combiné a été introduit en 2019 : 180 kg, incluant le pilote, le casque, les bottes et la combinaison.

Pour rappel, le triple champion du monde Max Verstappen est le pilote le plus grand de l'écurie Red Bull avec ses 180 cm et 71 kg. Daniel Ricciardo le talonne avec 178 cm/70 kg, Sergio Pérez 175 cm/63 kg et Yuki Tsunoda 159 cm/53 kg. Le pilote le plus grand du circuit est Alex Albon et ses 186cm pour 76kg.

04 Qu'en est-il des petits plaisirs ?

De temps à autres, tout le monde a une gigantesque envie de burger. Dans le cas de Pedro Rodríguez, pilote dans les années 60, son péché mignon, c'était le tabasco. Il avait toujours une bouteille à portée de main.

Le pilote de F1 aimerait bien ouvrir son propre restaurant. © Getty Images/Red Bull Content Pool J'aime la façon dont ils sont passionnés par la nourriture en Italie Yuki Tsunoda

Pour Max Verstappen, c'est assez simple puisque son plat préféré est un bol de soupe de tomate.

Yuki Tsunoda, quant à lui, est un véritable passionné de cuisine. Lorsqu'il raccrochera ses gants de course, il prévoit d'ouvrir son propre restaurant de fusion combinant la cuisine japonaise et celles qu'il a découvert au cours de sa carrière de pilote.

Le fait qu'il vive en Italie, véritable paradis gastronomique, y est pour beaucoup : « J'aime la passion qu'ils ont pour la nourriture en Italie », a-t-il déclaré à ESPN. « J'aime leurs entrées, et évidemment les pâtes et les pizzas. »

Et cela remet les choses en perspective : la carrière d'un pilote de F1 est courte et l'alimentation n'est qu'un élément de plus à mettre en place sur la route qui mène au succès. Franz Tost, l'ancien manager de l'équipe Faenza, (qui a encadré notamment Sebastian Vettel , Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz), l'exprime ainsi : « La nutrition fait partie de la discipline. C'est extrêmement important. Je me fiche du goût de la mortadelle, elle n'a pas sa place dans l'assiette de mes pilotes. »