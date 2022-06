Comment devenir un (vrai) freerunner

Que ce soit dans des films, sur les réseaux sociaux ou dans les rues, vous avez forcément déjà vu quelque part des séquences de freerunning , surement même sans savoir de quoi il s’agissait. Aujourd’hui, la discipline est en plein boom. Elle est devenue tendance au sein de la nouvelle génération et a littéralement explosé grâce aux réseaux sociaux. Le phénomène ne fait que commencer. Découvrez le dernier épisode de Red Bull Origins pour vous en rendre compte en images. Et voici ci-dessous notre guide ultime du freerunning.

Le freerunning est un sport qui attire de nouveaux adeptes chaque année © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

01 Qu’est-ce que le freerunning ?

Le freerunning est l’art de se déplacer en ville comme vous le souhaitez en utilisant tout ce que l’environnement urbain peut vous offrir. Dans ce sport, vous n’êtes limité que par vos capacités physiques et votre imagination. Sauts, flips, roulades, faites ce que vous souhaitez. Tout est possible.

Voici à quoi doit ressembler le freerunning dans votre esprit… © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

02 Quelle est l’histoire du freerunning ?

Cocorico, le freerunning a commencé sa grande aventure en France. Ce sport tire ses racines des entraînements militaires, mais tout a vraiment basculé à la fin des années 90 dans les quartiers de Paris. C’est à cette période que le crew Yamakasi a développé une nouvelle discipline appelée le parkour. Inspiré d’entraînements militaires et de la philosophie des arts martiaux, le groupe fondé par David Belle a alors développé sa propre façon de se déplacer dans la capitale française. Les résultats sont vite spectaculaires.

On découvre sur nos écrans télé des sauts énormes d’un toît d’immeuble à l’autre, des chutes vertigineuses ou des glissades interminables le long de rampes d’escaliers. Les Yamakasi sont les premiers à créer le buzz autour de cette nouvelle discipline. Un exploit de David Belle sur un spot appelé “Manpower” notamment fait le tour des télévisions partout en Europe. Des milliers de personnes se mettent alors à pratiquer le parkour sur le Vieux Continent. “C’est devenu viral avant même que les réseaux sociaux n’existent. C’était partout sur les grands écrans”, se souvient la freerunneuse turc Hazal Nehir. Depuis ce jour, les athlètes n’ont plus arrêté de poster des vidéos pour toujours pousser le sport un peu plus loin.”

Le parkour est né en France, mais s’est vite répandu partout dans le monde © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

03 Parkour et freerunning, est-ce la même chose ?

Oui et non. Tout a commencé avec le parkour. Depuis, chaque discipline qui s’en approche se fait appeler ainsi. Mais il y a des différences notables entre le freerunning et le parkour. L’ancien membre des Yamakasi, Sébastien Foucan, a en fait déposé le terme freerunning et a poussé la créativité à l’extrême. Alors que le parkour se concentre sur la vitesse et l’efficacité des mouvements, le freerunning se veut plus libre. Cette variante accueille n’importe quel type d’acrobaties, comme des twists, des vrilles ou des flips.

Pasha Petkuns à Bogota. © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool Noa Diorgina lors de Red Bull Art of Motion. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Le freerunning se permet aussi plus de liberté sur le choix des spots. Si le béton domine toujours la discipline, les athlètes ont de plus en plus tendance à transférer leur art dans des lieux inattendus. Jason Paul revisite les jeux videos des années 80, Pasha Petkuns s’amuse tel un flipper dans un autre clip. Et en 2021, l’évènement Red Bull Art Of Motion se dispute sur un bateau. “Il n’y a pas de règles, conclut Hazal Nehir. Et c’est ça qui fait la beauté du freerunning. Tout le monde peut bouger différemment et montrer son style.”.

Alors oui, le freerunning est un dérivé du parkour et tire ses racines de cette culture. Et oui, la frontière entre les deux disciplines est mince. Mais non, parkour et freerunning, ce n’est pas la même chose.

04 Regardez votre téléphone pour voir un sport qui évolue en temps réel

Le freerunning est un sport jeune, mais dont l’évolution ces dernières décennies est phénoménale. En fait, il s’agit sûrement de la seule discipline dont la popularité a évolué avec la même trajectoire qu’Internet. Et le sport a gagné en popularité autant qu’il a explosé techniquement. L’arrivée de Youtube en 2005 va lui faire passer un nouveau palier. C’est à ce moment précis que le freerunning est devenu un phénomène planétaire. Internet devient alors une immense base de données pour les fans et le niveau de la discipline prend une nouvelle envergure.

Le développement de la 4G et des smartphone a ensuite pris le relais. Le freerunning est devenu le sport parfait des réseaux sociaux. Une discipline visuelle, rapide, qui paraît un peu dangereuse, mais à laquelle on peut s’identifier. La vidéo Last Call de Jason Paul devient même la vidéo Red Bull la plus vue de tous les temps.

4 minutes Last Call for Mr. Paul Nombreux sont les gens à courir dans un aéroport parce qu’is sont en retard pour leur vol. Le freerunner professionnel Jason Paul le fait juste différemment.

Sans les réseaux sociaux, le freerunning n’aurait clairement jamais pris une telle ampleur.

05 Qui sont les freerunners à suivre ?

Jason Paul - Une véritable légende. L’Allemand a tout accompli dans le freerunning. Il a remporté plusieurs fois Red Bull Art of Motion. Il a réalisé des vidéos d’une créativité absolue et qui font partie des clips les plus vues de l’histoire du sport. Suivez le ici.

Dominic Di Tommaso - Il est reconnu comme l’un des athlètes les plus innovants de la discipline. Les vidéos de cet Australien dans la série Freerunning Around the World font partie des grands standards du sport. Suivez le ici.

Hazal Nehir - Elle a popularisé le freerunning en Turquie et fait partie des plus grandes références féminines. Elle a même reçu un Taurus World Stunt Award pour ses apparitions dans le film hollywoodien 6 Underground. Suivez là ici .

Pavel ‘Pasha’ Petkuns - Le double vainqueur de Red Bull Art of Motion est passé maître dans l’art d’allier humour et freerunning. Suivez le ici .

Krystian Kowalewski - Il est le champion en titre de Red Bull Art of Motion. Il s’adapte à tous les terrains pour imposer son style. Suivez le ici.

Noa Diorgina - Elle est la plus jeune championne de Red Bull Art of Motion de l’histoire. Elle représente aujourd’hui l’avenir de la discipline. Suivez-la ici.