Pourquoi la Gaspésie est le meilleur endroit l’hiver

Située à l’Est du Québec, la Gaspésie est composée de nombreuse montagnes. Parmi celles-ci, on y retrouve les Monts Chic-Chocs qui sont la continuation de la chaîne de montagnes des Appalaches et qui, en hiver, regorge de neige fraîche à skier. De plus, tout autour du territoire, la FQME propose plusieurs secteurs de ski hors-piste. Bordée au Nord par le fleuve Saint-Laurent et au Sud par la Baie des Chaleurs, vous aurez donc une panoplie de vagues à explorer. Entre mer et sommet, venez la conquérir !

Paradis de la poudreuse

En Gaspésie, la chasse à l’orignal n’est pas encore terminée qu’il est déjà possible de faire ses premiers virages dans de la belle poudreuse. En plus d’un microclimat propice à la création abondante de précipitation, le terrain de jeu est incroyablement diversifié.

Les montagnes ont de quoi offrir aux débutants et aux plus téméraires de belles sensations fortes; des cuves, des couloirs, des sous-bois, des steep lines, des champs de poudreuse, le tout dans un environnement forestier et alpin. Bref, pour les mordus de ski et de splitboard, l’hiver commence plus tôt et finit plus tard. De plus, les secteurs situés à proximité de la Baie-des-Chaleurs offrent généralement des températures plus tempérées, puisque la Baie ne gèle pas en hiver, ce qui permet de faire des combos poudreuse et swell dans la même journée !

Plein d’endroit pour le camping hivernal

Paradis des grands espaces et des montagnes, la Gaspésie en offre pour tous les goûts lorsque vient le temps d’expérimenter le camping d’hiver. Évitez les crowds et profitez de la solitude que proposent les différents endroits. En plus d’économiser de l’argent, vous pourrez vous camper à peu près n’importe où à condition de respecter les terrains privés. Sur une plage ou sur la montagne, le camping vous permet de vous rapprocher de vos objectifs du lendemain (soyez le premier sur les champs de poudreuse ou dans les couloirs) ou tout simplement pour vous aventurer plus creux dans la nature. Une bien belle façon d’éviter les surprises des “No vacancy” et de maximiser chaque powder alert !

Les swells d’hiver sont de meilleure qualité

La réputation gaspésienne pour ses montagnes et ses formidables conditions de neiges n’est plus à faire. Cependant, il n’y a pas que les sports de glisse qui rayonnent en hiver. La Baie-des-Chaleurs offre des kilomètres de plage et lorsqu’un swell frappe cette partie de la Gaspésie, plusieurs secteurs deviennent tout simplement magiques pour le surf. La petite communauté de surfeurs(ses) de la péninsule est très accueillante et chaleureuse, fidèle à la réputation des Gaspésiens. Déjà, en été, les line up pour prendre les vagues sont plutôt minuscules, en hiver, c’est carrément un open bar. De plus, lors de cette période de l’année, les swells sont généralement plus clean et la qualité de vague est vraiment intéressante.

Moins de touriste

Sunrise - Paspébiac © @Le Backyard 01 / 03

Ceux et celles qui ont déjà vécu l’expérience de la Gaspésie en été savent que ce n’est pas toujours évident de conjuguer les foules, le trafic des roulottes, les hôtels et les auberges qui affichent complet ainsi que les prix souvent plus élevés. En hiver, c’est tout le contraire. Les gens vivent au rythme de cette saison, des tempêtes et de l’évolution des glaces. L'hiver est donc une période de repos pour plusieurs avant la prochaine saison de pêche et d’activités touristiques. Les levers de soleils du côté sud réconfortants de leurs couleurs jaunes et oranges brûlantes et les couchers de soleil du côté nord aux spectres roses et mauves débutent et terminent les journées dans la magie.

Plusieurs microbrasseries

Tout comme les gens, les paysages et la nature, les pubs et les microbrasseries gaspésiens sont plus relaxes en hiver. On retrouve des micros tout le tour de la Gaspésie et chacune d’entre elles offre des produits et des bières qui intègrent les particularités de l’endroit. Des sour à l’eau de mer, des stouts aux algues de kombu, etc. Bref, en plus de rider le territoire, vous aurez la chance de manger et de boire les saveurs du territoire. Ce sont des endroits idéaux pour rencontrer la communauté de plein air (skieurs, snowboarder, grimpeurs surfer, sled) et ainsi découvrir de nouveaux secteurs et quelques secret spots. Si vous tendez bien l’oreille, de par l’accent des Gaspésiens, il vous sera possible de déterminer l’endroit de provenance de ce dernier !