Extended Look de GTA 6 : tout ce qu'on a appris des nouvelles images

Grand Theft Auto VI : An Extended Look était une première, même pour l’industrie du jeu vidéo, ce qui souligne de manière impressionnante à quel point la série en monde ouvert de Rockstar Games surpasse le reste du secteur. Cette présentation de 26 minutes a offert de nouvelles informations, les premières séquences de jeu prolongées et de nouvelles révélations sur ce qui est sans contredit la plus grosse sortie de jeu vidéo de l'année. Et même si nos attentes n’ont pas toutes été comblées, GTA VI n'a jamais semblé aussi réel. On a résumé toutes les nouvelles informations et tous les détails ci-dessous.

C’est quoi, l’« Extended Look » de GTA 6?

Quand est-il sorti? Jeudi 27 août 2026

Où peut-on le regarder? Sur Netflix ou sur la chaîne YouTube de Rockstar Games

Qu'est-ce que c'est exactement? Une vidéo de 26 minutes qui te donne un accès exclusif à de nouvelles séquences triées sur le volet de Grand Theft Auto VI

01 L’Extended Look de GTA 6 dévoile enfin le gameplay

Après deux bandes-annonces, 18 mois sans nouvelles séquences officielles et diverses fuites, Rockstar Games a enfin montré à quoi ressemble le jeu réel de GTA 6 dans l'Extended Look. Plutôt que de simplement présenter un montage de scènes spectaculaires, les images officielles donnent un aperçu de la façon dont les différents systèmes de jeu fonctionnent ensemble.

L'Extended Look montre du vrai gameplay pour la première fois, et non seulement des cinématiques. On y voit une séquence de tir dans un gratte-ciel, où Jason se met à couvert derrière des murs avant d'ouvrir le feu. Le maniement des armes semble avoir été considérablement peaufiné et rappelle définitivement les jeux de tir à couvert. Une poursuite en voiture dans Vice City montre aussi clairement que tirer sur les pneus des voitures de police qui te pourchassent est l'une des façons les plus efficaces de t'en débarrasser.

GTA 6 proposera un véhicule pour chaque occasion © Rockstar Games/Take-Two

La conduite semble aussi nettement plus dynamique que dans GTA 5, avec des virages plus serrés et des freinages brusques. Tu pourras mettre tes habiletés à l'épreuve dès le départ dans des courses de voitures ou de motos tout-terrain. Rockstar avait déjà confirmé avoir embauché de vrais pilotes de course pour aider à peaufiner la maniabilité des véhicules, dans le but de rendre la conduite meilleure que jamais, et le résultat semble bel et bien à la hauteur.

02 Jason et Lucia : deux protagonistes, un seul destin

Lucia Caminos promet une grande première dans GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

La relation entre Jason et Lucia est au cœur de GTA 6, tant sur le plan narratif que du gameplay. On peut apparemment passer de l'un à l'autre en tout temps, et dans une scène, ils communiquent même par messagerie texte. Selon Rockstar, la force de leur relation influencera à la fois le déroulement de l'histoire et sa conclusion.

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Fait important, Jason et Lucia ne doivent pas nécessairement former un couple romantique. Tu peux aussi les jouer en tant que partenaires platoniques, mais le duo demeurera au cœur de l'histoire dans un cas comme dans l'autre.

03 Système de recherche et profils criminels dans GTA 6

La ville t'appartient. Mais fais gaffe à la loi © Rockstar Games/Take-Two

Le système de recherche « Wanted » fait son retour avec jusqu’à six étoiles, une fonctionnalité absente de GTA 5. Nouveauté : la police tient maintenant compte de plusieurs facteurs, dont tes vêtements, ton apparence et ton véhicule. En pratique, ça veut dire que tu devras incendier les véhicules compromis, changer de vêtements et, au besoin, même te réfugier dans un coffre.

Jason se prépare à en faire des siennes © Rockstar Games/Take-Two

Il y a aussi un nouveau système de profil criminel, qui rappelle le système d'honneur de Red Dead Redemption 2. Il suit ton comportement tout au long du jeu (par exemple, si tu utilises une violence non nécessaire) et, contrairement au niveau de recherche, il ne se réinitialise pas.

04 Le monde ouvert de Leonida

C'est ici que GTA 6 montre clairement qu'il vise à être plus que « GTA 5 avec de meilleurs graphismes » : la liste d'activités secondaires est immense. Tu peux jouer au basketball, faire du kayak, chasser l'alligator ou simplement t'étendre sur la plage de Vice City et parcourir les réseaux sociaux. Tu peux même flatter les chiens que tu croises, ou, si tu en as vraiment envie, les gronder.

La plongée sous-marine fait partie des nombreuses activités à Leonida © Rockstar Games

Cette abondance d'activités confirme ce que Rockstar vise clairement avec GTA 6 : un monde ouvert qui semble bien vivant et qui continue d'exister autour de toi, même quand tu ne joues pas.

05

Bonne nouvelle : GTA 6 est toujours prévu pour le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series X/S. Rob Nelson, développeur chez Rockstar North, estime sa propre partie, en se concentrant sur l'histoire principale et le contenu secondaire narratif, à environ 80 heures.

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 © Rockstar Games

Des chiffres circulent aussi sur la taille de la carte. Elle serait environ trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, déjà considérée comme l'un des plus vastes mondes ouverts jamais créés.

06 Graphismes et présentation de GTA 6

Les réactions aux graphismes ont été extrêmement enthousiastes. Grâce à des visages photoréalistes et à des mouvements très naturels, les personnages n'ont jamais été aussi convaincants, avec des lieux richement détaillés, des intérieurs d'appartements aux bars sur les toits en passant par les clubs souterrains à l'éclairage tamisé. Plusieurs fans ont aussi souligné la diversité des types de corps chez les personnages en arrière-plan, un détail rarement aussi bien intégré dans les jeux vidéo.

Ces graphismes élaborés sont étroitement liés au budget et au temps de développement du jeu. D’après certaines sources, GTA 6 serait l’un des jeux vidéo les plus coûteux jamais produits.

07 Ton corps, ton style : GTA 6 permet de personnaliser Jason et Lucia

Un détail particulièrement attendu avait déjà été confirmé : en matière de développement physique de Lucia et Jason, GTA 6 va beaucoup plus loin que n’importe quel opus précédent. Ce type de transformation physique, on le connaît déjà depuis GTA San Andreas, mais le sixième opus principal propose un système beaucoup plus poussé. Concrètement, ce que tu manges, la fréquence à laquelle tu t'entraînes et la façon dont tu passes tes nuits se refléteront directement dans l'apparence de Jason et de Lucia.

Personnaliser tes propriétés avec piscines ou autre, un incontournable © Rockstar Games/Take-Two

Alimentation : la malbouffe et l’abus d’alcool te feront prendre du poids de manière visible.

Exercice : l'entraînement régulier permet de développer ta masse musculaire.

Sommeil : les nuits blanches passées à jouer et le stress constant laissent des traces sur ton visage.

Mode de vie : si tu es constamment en fuite devant la police, tu auras l’air épuisé et hagard.

Pour Rockstar Games, il ne s'agit pas que d'une simple gimmick. Leonida est conçu pour donner l'impression d'un monde réel, où tes décisions laissent des traces et influencent le jeu. Que tu incarnes un gangster sportif et discipliné ou que tu te laisses tenter par la vie trépidante de Vice City, tes choix auront un impact sur le déroulement de GTA 6.

L’équipe de développement met donc plus que jamais l’accent sur l’immersion et le réalisme dans la série. Néanmoins, le dernier opus de cette série de jeux en monde ouvert devrait conserver tout son ADN classique.

08 La sortie de GTA Online reste incertaine

Ce que Rockstar choisit délibérément de ne pas montrer est tout aussi révélateur que ce qu'il dévoile. Le volet solo de GTA 6 sera lancé sans microtransactions, et Rockstar affirme aussi n'avoir utilisé aucune IA générative pour son développement.

Rockstar reste également fidèle à son approche habituelle en matière de contenu. GTA 6 abordera, comme d'habitude, des enjeux sociaux et politiques de façon satirique, mais aucune figure ou événement politique réel n'y figurera directement.

Autre absence notable : l'Extended Look n'a révélé aucune nouvelle information sur GTA Online. Rockstar a déjà précisé que GTA 6 sera une expérience purement solo au lancement, ce qui laisse croire qu'un mode multijoueur suivra plus tard.

Après 13 ans d'attente, l'Extended Look apporte enfin des réponses concrètes. Rockstar doit maintenant prouver que, le 19 novembre, tous les systèmes présentés fonctionneront aussi bien ensemble dans le jeu final.

Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur GTA 6

À propos de l'auteur Qui est Phil Briel ? Phil est un ancien joueur professionnel d'e-sport dans des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport et FIFA sur PC et consoles. Il a déjà travaillé comme rédacteur pour divers sites web et magazines consacrés au jeu vidéo.