La pause estivale approche à grands pas, mais avant de partir en vacances pour le mois d'août, les pilotes seront en compétition sur le circuit du Hungaroring le 31 juillet, pour la 36e édition du Grand Prix de Hongrie. Le Hungaroring est un circuit très exigeant et la chaleur estivale intense sera de mise pendant la course, ce qui gardera les équipes et les pilotes sur le qui-vive.

Une piste pour de nombreuses premières

Le Hungaroring a été construit en 1986 dans le petit village traditionnel de Mogyoród. Sa course inaugurale s'est tenue le 10 août 1986, et ce fut la première course au-delà du "rideau de fer" qui séparait la zone d'influence soviétique à l'Est et les pays de l'Ouest. Ce fut un événement historique pour les courses et pour le sport en général.

Hungaroring © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le Hungaroring a également été le théâtre de nombreuses premières pour les pilotes. Damon Hill y a remporté sa première victoire en 1993, Fernando Alonso en 2003, Jenson Button en 2006 et Heikki Kovalainen en 2008. En 2019, c'est ici que Max Verstappen a remporté sa première pole position au volant d'une voiture Red Bull Racing, et en 2020, Lewis Hamilton a égalé le record de Michael Schumacher avec huit victoires dans le même Grand Prix.

C'est comme Monaco sans les murs

Situé à 20 kilomètres au nord de Budapest, le Hungaroring est surnommé le Tourniquet. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa boucle de 4,381 kilomètres est une série de virages incessants. Le circuit ne comporte qu'une seule véritable ligne droite, celle des stands, ce qui rend les manœuvres de dépassement particulièrement difficiles pour les pilotes. Pour cette raison, le circuit est également surnommé "Monaco sans murs".

Verstappen in Hungary © Getty Images/Red Bull Content Pool

En plus des virages, le tracé est particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands (contre 20 mètres en moyenne sur les autres circuits) et ne dépasse jamais 10 mètres dans les autres sections.

Hot, hot, hot

La piste a également tendance à être très poussiéreuse en raison de la chaleur estivale et de son utilisation peu fréquente. Souvent, un circuit sous-utilisé devient plus rapide au cours du week-end de course car la surface de la piste accumule des résidus de caoutchouc. Le Hungaroring, cependant, est différent en raison de la grande quantité de poussière et de résidus qui sont soufflés depuis les environs. Par conséquent, les véhicules doivent être ajustés en conséquence pour maintenir une adhérence maximale, et les pilotes doivent garder cela à l'esprit dans les virages.

AlphaTauri en terre magyar © Getty Images/Red Bull Content Pool

"C'est un circuit tellement lent et tortueux qu'il y a deux choses extrêmement importantes pour réaliser des tours rapides : une bonne entrée en courbe et une bonne traction", a expliqué Kimi Raïkkönen, un ancien coureur avec vingt ans d'expérience en Formule 1. "Si vous mettez cela ensemble, vous avez une voiture compétitive là-bas. C'est l'un de ces circuits où il est très difficile de doubler. Évidemment, vous devez être en avance lors des qualifications et vous voulez aussi, idéalement, éviter la partie poussiéreuse de la piste.

"C'est l'un des circuits les plus exigeants du calendrier car il garde le pilote occupé sur un tour complet", a ajouté Lewis Hamilton, huit fois vainqueur du Grand Prix de Hongrie . "C'est comme un circuit de karting : il y a beaucoup de passages sinueux et de virages, et le seul endroit où l'on peut se détendre est la ligne droite des stands, qui est assez courte. Le tracé n'est pas non plus très adhérent, ce qui rend les dépassements aventureux. C'est un circuit qui récompense la constance et la précision : pousser trop fort signifie perdre du temps."

La malfortune de 2021

En 2021, au lieu d'une piste chaude et poussiéreuse, les coureurs se sont présentés à une journée de course pluvieuse. Les conditions glissantes ont conduit à des incidents majeurs au premier virage du premier tour ; lorsque Valterri Bottas a freiné tardivement, provoquant une réaction en chaîne qui a endommagé les deux pilotes de Red Bull Racing. Sergio Pérez a été retiré de la course en raison de dommages importants à son véhicule, tandis que Max Verstappen a subi des dommages importants mais a pu continuer. Les dommages à la voiture de Verstappen se sont avérés entraver sa capacité à performer et il a terminé la course en 9e position. Esteban Ocon a franchi la ligne d'arrivée en premier pour l'équipe Alpine-Renault, la première victoire d'Ocon et d'Alpine, et la première victoire en Grand Prix pour l'équipe Enstone depuis le Grand Prix d'Australie 2013.

Les fans hongrois au rendez-vous © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen et Pérez ayant tous deux terminé en mauvaises positions en raison de l'accident survenu dans le premier tour de l'édition 2021 du Grand Prix de Hongrie, ils auront faim de retrouver le Hungaroring avant la pause estivale. Rendez-vous le jour de la course.