Le guide ultime du circuit de Spielberg

Construction : 1969

Première course en F1 : 1970

Localisation : Spielberg (Autriche)

Longueur : 4,318 km

Nombre de virages : 10

Nombre de tours : 71 (306,452 km)

Plus grand nombre de victoires (sur le Grand Prix d'Autriche) : Alain Prost et Max Verstappen (3)

Record du tour en course : Valtteri Bottas (1 min 2 s 939)

Le Red Bull Ring revient en 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Cette année encore, la Formule 1 a rendez-vous à Spielberg pour un nouveau Grand Prix d'Autriche qui se déroulera sur le Red Bull Ring le 10 juillet 2022. Un circuit évidemment pas comme les autres sur lequel on vous dit tout.

Un circuit adopté puis délaissé

C'est en 1970 que le Red Bull Ring - alors baptisé Österreichring - accueille sa première course en Formule 1. Conçu aux abords des montagnes de la province de Styrie, le circuit valloné (comptez 60 mètres verticaux entre le point le plus haut de la piste et le plus bas) fait de longues courbes rapides et sinueuses, devient rapidement l'un des favoris des pilotes. Au milieu des années 1980, il est pourtant jugé vieillissant et inadapté, voire dangereux, pour les monoplaces.

Montagnes verdoyantes © Clive Rose/Getty Images

De nombreux accidents s'y produisent, comme pendant l'édition de 1985, au cours de laquelle le pilote italien Andrea De Cesaris perd le contrôle de sa Ligier et fait une série de tonneaux spectaculaires - dont il réchappe miraculeusement - sur le bord de la piste. Mais deux ans plus tard, un double carambolage au départ du Grand Prix le condamne définitivement.

En 1995, l'architecte allemand Hermann Tilke est chargé de rénover la piste. Sa longueur passe de 5,942 km à 4,326 km et les virages rapides sont remplacés par trois virages à droite plus lents. L'objectif ? Permettre toujours plus de dépassements, tandis que les trois lignes droites encouragent les pointes de vitesse. Pendant six ans (entre 1997 et 2003) le circuit - rebaptisé A1-Ring - accueille de nouveau le Grand Prix d'Autriche, avant, d'être à nouveau délaissé, fermé, et partiellement démoli.

Le tracé du Red Bull Ring © Wikimedia Commons

Un nouveau nom pour une nouvelle vie

En 2005, le circuit de Spielberg est racheté par Red Bull. L'objectif : en faire un circuit d'essais pour l'écurie aux taureaux rouges. Après de gros travaux de rénovations, le circuit se transforme finalement en un vaste complexe sportif mécanique. En 2014, il fait finalement son grand retour au calendrier du championnat du monde sous le nom de Red Bull Ring (et ce même s'il a été rebaptisé dès 2010). "Un circuit difficile", selon Sergio Pérez : "C’est un tour très court (il s'agit même du troisième circuit le plus court du championnat, ndlr.) et chaque virage est piégeux, donc il faut être très précis et s’assurer qu’ils sont tous parfaits. Il est assez différent de la plupart des autres circuits sur ce plan, car il y a davantage de pression que d’habitude sur les tours rapides" explique le pilote Red Bull Racing, avant de préciser adorer le virage 3 : "C'est l'un des meilleurs défis (du circuit ndlr.) Mais il peut être compliqué d'y trouver le point de corde, surtout dans le trafic."

Un circuit rapide et sinueux © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen , quadruple vainqueur sur le circuit, évoque également un tracé "exigeant. Vous devez donc prendre en compte de très nombreux éléments au niveau de l'équilibre de la voiture, et son réglage n'est donc vraiment pas facile." Enfin, sauf pour lui, visiblement...

Max Verstappen, taulier du Ring

Pandémie oblige, le calendrier 2020 est bouleversé, et le Red Bull Ring, décor du premier GP de la saison, devient également l'hôte du Grand Prix de Styrie. Une course qui revient pour la deuxième année consécutive en 2021 et que Max Verstappen remporte haut la main avant, une semaine plus tard, de remettre le couvert en remportant le Grand Prix d'Autriche.

En tête durant l'intégralité de la course, le futur champion du monde signe ainsi un hat trick (victoire au GP de France deux semaines plus tôt oblige), mais aussi et surtout le premier grand chelem de sa carrière après avoir décroché la pole position, le record du tour et la victoire sans avoir cédé sa position de leader.

Plus à l'aise à Spielberg que Steven lui-même, l'actuel leader du championnat du monde ne pourra pas compter sur le GP de Styrie, absent du calendrier, pour signer un doublé cette année, mais gageons qu'il fera tout, en Autriche, pour rester le patron du Ring et de la F1. Et une chose est sûre : il pourra à nouveau compter sur le soutien de sa "Oranje Army", qui n'hésite jamais à faire le déplacement.

