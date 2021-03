Comment Tofino est devenue la ville de surf du Canada

Les premiers jours de Tofino n’étaient pas roses; une ville avec beaucoup d’hommes dans une région éloignée, travaillant dans l’industrie forestière et pêchant dans des conditions humides et ardues. Aujourd’hui, la ville prospère toujours grâce aux ressources naturelles, mais d’une autre manière.

En seulement quelques décennies, Tofino s’est réinventée autour du surf. Avec une population de seulement 2000 personnes, un étonnant pourcentage de 15% enfile un wetsuit de 5mm et se dirige vers la mer. Pour se mettre en perspective, si Huntington Beach, aka Ville de Surf, avait un comparatif, les sessions matinales ressembleraient à la foule du US Open. Même si son histoire est récente, le Canada aurait une chance de se faire valoir sur la scène internationale telle qu’aux Jeux Olympiques ou sur un Tour. Alors, comment est-ce qu’une toute petite ville de l’île de Vancouver a bien pu devenir la ville de surf du Canada?

«Pour moi c’était une découverte. Le première chose qu’on a vu c’est une toute petite cabane, l’endroit où on y retrouve maintenant le iconique Live To Surf. Ils nous ont dit d’aller surfer Long Beach. C’était un long weekend d’août avec de belles vagues et il n’y avait qu’un gars dans l’eau.»

Après quelques aller-retours et voyant que le Championnat du Monde ISA se tenait en Angleterre, Dom a eu une idée. «S' ils peuvent le faire à Newquay, qui n’est pas aussi éloignée, mais dans des conditions similaires, alors on pourrait organiser une compétition!»

Pendant qu’il travaillait dans un snow/skate shop en ville, il a commencé à organiser la première compétition moderne qui s’est tenue durant l’été de 1988. «On a installé une tente sur la plage, et on l’a fait. Environ 30 surfeurs ont été divisés en quatre divisions», explique Domic. Cela inclut une pionnière de la première famille de surf à Tofino: Catherine Bruhwiler.

Le surfer local et shaper Stefan Aftanas se remémore les vieux jours, «Il n’y avait pas d’attitude nous et eux, mais il y avait une certaine séparation entre les surfers et tous les autres».

. La propriétaire Krissy Montgomery a aussi organisé la compétition Queen Of The Peak qui célèbre l’inclusivité de la scène de surf féminine. «Ça a forcé les gens à voir la qualité du surf féminin. On a aussi souligné au niveau global comment Tofino est la capitale du surf féminin», explique-t-elle.

, trouvait son rythme, n’ayant plus besoin de fermer l’hiver. «De Novembre à Avril, j’avais un panneau avec mon numéro de cellulaire écrit: Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose, parce que c’était trop mort», se remémore le propriétaire Allister Fernie. «Ce que nous avions, c’était un hub de communauté par défaut. Les gens venaient pour faire des conneries et regarder des vidéos.»

«Ça a été le catalyseur pour ramener le Surf Jam», raconte Domic. «Quiksilver amenait Strider Wasilewski, Peter Mel et d’autres. Ils ont réalisé que ce n’était pas un phénomène nouveau; les vagues étaient bonnes et les locaux pouvaient surfer».

Des pionniers somme Raph et Sepp Bruwiler et Pete Devries ont commencé à plus s’impliquer avec des commanditaires et ont montré aux visiteurs ce qu’il y avait de mieux. Cette ascension internationale a aidé la communauté de diverses manières. «Mon plus grand avantage est qu’il y avait de très bon surfers et aucun shaper», raconte Aftanas de

L’engouement du Cold Water Classic a mené Outside Magazine à donner à Tofino le titre de la Meilleure Ville de Surf en Amérique du Nord – une nouvelle partagée par les médias à travers le Canada avec fierté. Avec ça, Tofina avait de nouvelles munitions pour promouvoir la saison hivernale et en faire une Mecque du surf pour débutants.

Mathea Olin gets ready to hang ten at the first-ever Surf Canada Nationals.

est un des restaurants bien connus pour ses bons plats et son implication. Le directeur Robbie Ferguson, lui-même un expatrié de Byron Bay nous révèle: «Culturellement, le surf fait partie de nous et ça se voit. La ville en respire. On l’adopte.»