La saison HYROX démarre avec des fortes rivalités et des victoires rapides.

La saison HYROX a démarré avec intensité à Amsterdam, aux Pays-Bas, ouvrant la voie à une compétition féroce. Les meilleurs athlètes HYROX du monde se sont battus pour monter sur le podium lors du premier événement majeur de la saison 2024-25, tous visant une place aux Championnats du monde HYROX. Des stars comme le champion de double masculin Jake Dearden , la championne de simple féminin en titre Megan Jacoby, la triple championne du monde Lauren Weeks et le champion de simple masculin en titre Alexander Roncevic étaient en lice. De retour après la pause estivale, ils voulaient prouver qu'ils avaient affiné leurs compétences.

À Amsterdam, la course n'était pas seulement une question de victoire - c'était un test pour savoir qui s'était donné le plus de mal pendant l'intersaison, transformant ses faiblesses en forces et montrant qu'il avait l'endurance nécessaire pour s'imposer comme le plus fort de la saison.

Les femmes de l'Elite 15 prennent le pouvoir à Amsterdam © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Elite 15 féminine : Lauren Weeks impressionne

Portées par une foule enthousiaste, la triple championne du monde féminine Lauren Weeks, la championne de Los Angeles Lau-ren Griffith et la championne en titre Megan Jacoby se sont battues pour la première place. À mi-parcours, les trois athlètes étaient au coude à coude à l'approche de la station de burpees et, à certains moments, il n'y avait qu'une seconde d'écart entre Weeks et Jacoby.

En fin de compte, Weeks a remporté la victoire, avec un temps final de 58m 12s, à seulement 11 secondes de son record du monde féminin actuel de 58m 3s, établi à Vienne, en Autriche, plus tôt cette année.

Au départ, il semblait que Weeks avait pulvérisé son record du monde, mais lors de l'analyse d'après-course, HYROX a découvert que les stations de Burpees et de Lunges avaient été accidentellement disposées plus courtes que les distances requises, ce qui signifie que les temps de tous les athlètes ont été ajustés pour ajouter 36 secondes à l'athlète masculin et 44 secondes à l'athlète féminine. Néanmoins, le temps de Weeks était incroyablement impressionnant.

Lis la déclaration publiée par HYROX ci-dessous :

"Lors de l'analyse après la course, en examinant les temps sur certaines stations, nous avons enregistré une déviation par rapport à nos temps d'arrivée prévus.

Nous avons ensuite examiné les distances du parcours et nous avons été informés d'une différence par rapport à nos normes dans le récent parcours mis en place lors de la course Major à Amsterdam. (la grille a été mesurée à 18 mètres au lieu des 20 mètres requis). De ce fait, les Burpees et les Lunges étaient plus courts que les distances requises. Nos protocoles d'avant-course sont conçus pour garantir des mesures uniformes et cohérentes sur les parcours de course, ces protocoles ont échoué dans ce cas en raison d'une erreur humaine.

Comme il s'agissait d'une course fermée, les places de qualification pour les championnats du monde et les championnats majeurs à venir seront maintenues, car tous les participants ont concouru dans les mêmes conditions.

Un ajustement de temps standardisé sera appliqué à tous les athlètes pour corriger l'écart de temps. Cet ajustement est basé sur les temps moyens des burpees et des fentes pour les athlètes masculins et féminins, en excluant les temps de ceux qui ont reçu des pénalités.L'ajustement s'élève à 36s par athlète masculin et 44s par athlète féminin."

Megan Jacoby a poussé fort, mais n'a pas égaler Weeks. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

La championne du monde en titre, Megan Jacoby, a terminé deuxième en 58m 44s. L'Américaine est restée calme tout au long de la course, montrant sa classe, mais n'a pas pu suivre sa rivale de longue date cette fois-ci. "C'était un combat absolu aujourd'hui", a déclaré Jacoby après la course. "C'est un test et le grand objectif, ce sont les championnats du monde".

La course a montré qu'il y aura probablement une grande bataille au sommet cette saison entre Weeks et Jacoby.

"Le parcours était très lisse, il était définitivement préparé pour une course rapide", a déclaré Weeks après la course. "Je me suis sentie très, très bien dans ma course". En ce qui concerne la partie la plus difficile, elle a déclaré : "Je suis toujours très nerveuse avant de m'élancer sur les luges, parce que certains jours, elles sont dures et d'autres, elles volent."

Weeks avait déjà dit qu'elle n'était pas "prête pour la course HYROX", parce qu'il était si tôt dans la saison et qu'elle n'avait pas eu l'occasion de s'entraîner à des stations spécifiques.

Weeks a gagné bien qu'elle ait admis qu'elle n'était pas à son meilleur. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Triple championne du monde, l'Américaine Weeks, 34 ans, est l'une des compétitrices les plus titrées de l'histoire de ce sport. En 2022, elle a même participé aux championnats du monde HYROX alors qu'elle était enceinte de huit mois, terminant dans le top 10.

"Chaque course est différente", explique Weeks. "Je ne peux pas me lancer en pensant que je vais me sentir bien à chaque course. Parfois, je commence ma première course en me sentant super bien et parfois je me dis que la journée va être longue. Il s'agit simplement de savoir que tu dois tout donner à chaque fois", a déclaré Weeks à propos de son état d'esprit d'avant-course.

Bien qu'elle ne se sente pas en forme pour la course, elle a passé l'intersaison à élargir ses compétences et à s'amuser : "Je me suis beaucoup amusée. Je ne dirais pas que je me suis concentrée sur mon entraînement, mais j'ai participé à des courses sur route, à des courses sur sentier et à des courses d'obstacles. J'ai essayé de déployer mes ailes et d'essayer différentes choses."

En ce qui concerne l'avenir, Weeks est prudente et ne veut pas atteindre son apogée trop tôt. Elle n'est pas sûre de pouvoir participer aux championnats asiatiques HYROX Open qui auront lieu à Hong Kong les 23 et 24 novembre, car cela l'éloignerait de sa fille âgée de deux ans.

Une recrue australienne de l'Elite 15 surprend les pros

Joanna Wietrzyk participe au Hyrox Major © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Âgée de 22 ans et participant à sa première course Elite 15, Johanna Wietrzyk, ancienne joueuse de tennis et arrivée en troisième position, a été citée par la gagnante Lauren Weeks comme pouvant faire le lien entre le sport et la nouvelle génération. "J'étais à la traîne et j'ai pris du recul, j'étais vraiment fière de moi", a déclaré Wietrzyk. "Je me suis tenu à mon plan de course et cela a clairement fonctionné".

Hommes Elite 15 : le champion du monde Alexander Roncevic tient bon

L'Autrichien Alexander Roncevic, 34 ans - qui a des antécédents en natation et qui, après avoir remporté le championnat du monde 2024 Elite 15 HYROX au Palais des Expositions de Nice plus tôt cette année, est considéré comme le meilleur dans ce sport - a pris une avance précoce à l'entrée de la station de ski erg, avec l'Australien James Kelly sur ses talons.

L'Américain Rylan Schadegg n'était pas loin derrière et 36 minutes après le début de la course, Kelly s'est retrouvé devant le temps record de l'ancien champion du monde Hunter McIntyre à ce stade - tout comme Roncevic, qui l'a rapidement dépassé.

Roncevic et Kelly ont bataillé dur pour la victoire chez les hommes élites. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Tous les gens attendent quelque chose de vous, alors c'est un peu la pression, mais j'aime HYROX et la communauté. Alexander Roncevic

Le duo s'est battu jusqu'à la fin, jetant des coups d'œil par-dessus leurs épaules pour vérifier où se trouvait l'autre. Dans l'épreuve finale, les wall balls, Roncevic avait une poignée de répétitions d'avance sur Kelly au départ, jusqu'à ce que quatre répétitions sans résultat le retardent. Ensuite, Kelly a laissé tomber la balle.

Finalement, c'est Roncevic qui a remporté le titre, en terminant en 54m 7s. Il a été suivi par Kelly en 54m 29s, passant juste sous la barre des 54 minutes. Hunter McIntyre, qui détient actuellement le record du monde en 52m 33s, a brillé par son absence.

"Tous les gens attendent quelque chose de vous, alors il y a un peu de pression, mais j'aime HYROX et la communauté, alors c'est amusant de venir ici", a déclaré Roncevic à propos de sa première défense d'un championnat. Il est maintenant prêt à se concentrer sur l'HYROX Chicago, qui aura lieu le 16 novembre.

"Le fait d'être champion du monde entraîne une certaine confiance en soi", a poursuivi Roncevic. "Mon objectif était de me donner le rythme. Je savais que ce serait un jeu de course et que James est un meilleur coureur, mais je savais que j'allais écraser les stations et c'est ce qui s'est passé. Les wall balls étaient assez proches, mais je savais que j'allais y arriver. On a joué un peu autour, mais tout ce qui était de mon côté était sous contrôle."

Les balles de mur ont décidé le concours masculin. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Dans sa propre interview d'après-course, l'Australien Kelly s'est montré réfléchi. "La première chose que je lui ai dite, c'est que je pensais l'avoir cassé deux fois", a-t-il déclaré, faisant référence au moment où Roncevic s'est arrêté pour une pause eau et un moment après le portage de l'agriculteur. "Bravo à Roncevic, il est revenu en force et a prouvé qu'il était l'homme à battre".

Un enseignant avec un passe-temps passionnant

En attendant, Roncevic n'est pas un athlète à plein temps - il travaille en fait comme enseignant à Vienne. "HYROX est plutôt un passe-temps pour moi", dit-il. Son entraînement est axé sur la course à pied. "Mieux tu cours, mieux tu seras à HYROX. Dans une course Open, si tu veux devenir Pro, tu dois soulever des poids et devenir plus fort aussi, mais dans l'ensemble, améliore tes courses et tu feras baisser ton temps à HYROX."

L'approche de Roncevic n'est pas conventionnelle. "Mon entraînement est toujours beaucoup plus difficile que la course", admet-il. "À l'entraînement, j'ai mes amis autour de moi quand je fais des wall balls, ils me lancent des objets pour me distraire, et j'essaie de continuer."

Jake Dearden participe à sa première course Elite 15 quelques jours après le marathon de Berlin.

Lors de sa toute première course Elite 15, Jake Dearden a fait forte impression en tant qu'une des étoiles montantes de HYROX. Il vient de réaliser un exploit athlétique exceptionnel en courant le marathon de Berlin en 2h 28m et en établissant un nouveau record personnel à l'HYROX Pro Cape Town, le tout en l'espace de seulement deux semaines.

Dearden a franchi le cap de l'Elite 15 à Amsterdam et a beaucoup appris. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Dearden est fermement décidé à se qualifier pour les championnats du monde © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Passant de l'Open Pro à la compétition intense de l'Elite 15, Dearden a relevé le défi avec optimisme : "C'est une atmosphère différente - moins de concurrents, plus de pression et des rivaux plus forts." Bien qu'il ait terminé 11e, Dearden reste imperturbable et désireux de s'améliorer. "Cette expérience m'a rendu humble, mais c'est là que l'on apprend vraiment. C'est un tremplin vers mon objectif ultime, qui est d'atteindre les 15 premières places aux championnats du monde." Avec sa soif d'excellence et sa volonté de progresser à chaque course, Dearden est un talent à surveiller dans le monde HYROX.

Qu'est-ce que HYROX et comment fonctionne la course de remise en forme ultime ?

Fondée en novembre 2017 et dont la première saison se tiendra en 2019, HYROX est une compétition de fitness combinant 8 km de course à pied et huit stations d'entraînement fonctionnel. Elle se présente comme "la série mondiale des courses de fitness" et "un sport pour tout le monde". Ouverte aux amateurs comme aux pros, c'est la course de fitness hybride qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 40 courses mondiales organisées en 2023 et plus de 90 000 athlètes participants.

"La croissance de HYROX est tout simplement incroyable à voir", déclare Moritz Fürste, cofondateur de HYROX. "Nous attendons plus de 600 000 aplications cette année, ce qui signifie que nous ne sommes définitivement plus un sport de niche. C'est magnifique à voir.

"Je pense que la beauté d'HYROX est que nous n'avons pas réinventé la roue. Nous avons simplement pris les deux plus grands sports au monde - la course à pied et le fitness - et nous les avons combinés dans une véritable compétition. HYROX est un moyen que les gens utilisent déjà dans les salles de sport du monde entier pour s'entraîner. Nous sommes très accessibles, même si c'est difficile. En théorie, nous pourrions tous nous aligner sur la ligne de départ en ce moment et nous serions capables de terminer."

En ce qui concerne l'avenir, Fürste déclare : "Je pense que la croissance de ce sport montre simplement qu'il y a beaucoup de dévouement. Nous voulons organiser des événements HYROX dans les 150 plus grandes villes du monde et le but ultime est de faire de la course de fitness HYROX un sport olympique."

HYROX a vu sa popularité exploser dans le monde entier © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Révélation du lieu des prochains championnats du monde

HYROX a révélé que les prochains championnats du monde auront lieu à Chicago, aux États-Unis, sur l'historique Navy Pier du 12 au 15 juin 2025. Pour plus de courses à venir, consulte le calendrier des événements HYROX.