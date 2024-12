10 questions et réponses brûlantes pour tout savoir sur l'HYROX.

Les amateurs de fitness sont toujours à la recherche du prochain grand défi, et HYROX a émergé comme un changement de jeu dans le monde du fitness fonctionnel. Cette course de haute intensité combine la course à pied avec huit séances d'entraînement fonctionnel, poussant les participants à leurs limites dans un format unique et passionnant.

Alors que l'HYROX gagne de plus en plus en popularité dans le monde entier, de plus en plus de personnes sont curieuses de savoir ce qu'il implique. Dans cet article, nous nous penchons sur 10 des principales questions que les gens se posent sur ce sport. Entrons dans le vif du sujet...

Équipes de quatre personnes, chaque membre effectuant deux étapes - une étape étant une course d'un kilomètre et un exercice fonctionnel. Il peut s'agir d'une excellente introduction à HYROX ou d'une épreuve très rapide et intense - à toi de choisir !

Pour les athlètes qui recherchent un niveau de compétition plus élevé, avec des poids plus lourds. Catégories distinctes pour les hommes et les femmes.

Les temps moyens de la course Open sont de 1h 35m pour les hommes et de 1h 38m pour les femmes. Cependant, il faut souligner qu'il s'agit de temps moyens et qu'il n'y a pas de honte à prendre plus de temps pour terminer l'épreuve - et n'oublie pas que la personne "moyenne" qui participe à l'HYROX est plus en forme que la personne moyenne dans la population générale.

Il est difficile de répondre à cette question, car elle dépend de nombreux facteurs. Il est certain qu'il peut s'agir d'un événement très fatigant. Se pousser au maximum pendant plus de 8 km de course et huit stations fonctionnelles n'est pas facile, loin s'en faut. Cela dit, cela fait sûrement partie de l'attrait d'un événement comme celui-ci - se dépasser et voir ce que son corps peut faire. Ce serait ennuyeux si c'était facile.

