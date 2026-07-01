HYROX en simple ou en double : lequel est le plus difficile?

Cette année, plus de 50 % des participants aux courses HYROX à travers le monde choisiront d'y prendre part en équipe dans la catégorie en double . Au sein de la communauté HYROX mondiale, ça a soulevé une question fondamentale : est-ce plus difficile de concourir seul ou à deux?

Sur papier, la comparaison semble simple : dans une course HYROX simple, l'athlète doit assumer seul la charge complète de chaque station fonctionnelle et parcourir les 8 km de course à pied en solo. En double, la distance de course demeure la même, mais la charge de travail aux stations est partagée, ce qui réduit essentiellement de moitié l'effort physique par personne à chaque station.

Or, les athlètes d'élite qui ont pratiqué les deux formats te diront que la réalité est bien plus nuancée. Les deux formats couvrent la même distance de course, soit 8 km divisés en intervalles de 1 km, entrecoupés de huit stations fonctionnelles. Le double n'est donc pas un raccourci ni une version « plus facile » du simple; il s'agit plutôt d'un scénario physiologique et tactique complètement différent.

Voici tout ce que tu dois savoir sur le simple et le double en HYROX, ainsi que l'information cruciale qui t'aidera à choisir la course qui te convient. Ne la sous-estime pas…

01 Qu’est-ce qu’une course HYROX en double?

Une course HYROX en double suit la même structure de base qu'une course en simple : huit stations d'entraînement, chacune séparée par une course de 1 km, pour un total de 8 km de course à pied. La différence, c'est que tu la fais avec un partenaire (en équipe du même sexe ou mixte, à toi de choisir; on y revient plus loin), et chaque station peut être répartie entre les deux coéquipiers selon les préférences individuelles ou la stratégie de course globale.

Cette liberté est toutefois un peu trompeuse. Ça peut sembler plus facile, mais la réalité est tout autre; la plupart des équipes compétitives répartissent les stations selon les forces de chacun. Par exemple, un athlète peut prendre le SkiErg pendant que l'autre récupère, puis les rôles s'inversent à la station suivante; ou encore, ils choisissent de diviser chaque station en deux parties égales, ce qui signifie que lorsqu'ils sont à l'effort, ils y vont à fond.

Impossible de se ménager en poussant le traîneau à 70 %, puisque le coéquipier attend juste à côté pendant que le chrono continue de tourner sans relâche. Contrairement aux stations, la course à pied ne peut pas être divisée : les deux athlètes doivent parcourir chaque kilomètre ensemble, ce qui ajoute une couche de complexité tactique quant à l'ajustement du rythme et à la gestion de l'effort entre les segments.

Alexander Rončević et Fabian Eisenlauer ont couru ensemble à Amsterdam © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

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Pour assurer une compétition équitable, HYROX divise l'épreuve en double en catégories distinctes : double masculin, double féminin et double mixte. Bien que la structure générale de 8 x 1 km demeure identique à celle du simple, les règles encadrant les déplacements sur le plancher de compétition sont, elles, très strictes.

La règle la plus importante de l'épreuve en double, c'est qu'étant donné que la course à pied ne peut pas être divisée, les coéquipiers doivent rester ensemble en tout temps; s'éloigner trop l'un de l'autre peut entraîner de lourdes pénalités de temps, voire une disqualification. Le temps de course de l'équipe est donc dicté par le rythme du coureur le plus lent.

Quotation Tu ne te sens jamais seul dans une course en double Ida Mathilde Steensgaard

Après chaque course, les deux coéquipiers doivent entrer ensemble dans la zone de la station. Ce n'est qu'à ce moment que l'exercice peut commencer. Une fois toutes les répétitions ou la distance complétées, l'équipe peut quitter la station, mais les deux partenaires doivent le faire ensemble. Si une équipe en double accumule plus de trois pénalités pour ne pas être restée ensemble, elle est disqualifiée de la compétition.

Quant aux huit stations fonctionnelles, elles peuvent être divisées comme l'équipe le souhaite. Les coéquipiers peuvent opter pour un partage égal à 50-50, attribuer certaines stations selon les forces de chacun, ou encore échanger les rôles lorsque la fatigue s'installe. Le seul impératif : le coéquipier au repos doit rester complètement à l'écart de l'équipement pendant que l'autre est en action.

De plus, le classement par groupe d'âge est établi selon l'âge moyen des deux coéquipiers au moment de l'événement. Par exemple, si le partenaire A a 28 ans et le partenaire B a 36 ans, leur âge combiné est de 64 ans, ce qui donne une moyenne d'équipe de 32 ans et les place dans la catégorie des 30 à 39 ans. Pour ce qui est du temps, les équipes en double terminent en moyenne environ 22 % plus vite que les concurrents en simple Open.

Iivo Niskanen rame pendant que Jonne Koski reprend son souffle à Helsinki © Lauri Vuorinen / Red Bull Content Pool

03 Pourquoi le HYROX en double est-il si populaire?

Le format double du HYROX est rapidement devenu l'une des portes d'entrée les plus populaires dans l'univers HYROX. Cette popularité grandissante s'explique en partie par un mélange de confort psychologique et d'accessibilité.

Par exemple, courir avec un partenaire procure un soutien psychologique immédiat : avoir quelqu'un avec qui partager la charge mentale, prendre la relève dans un moment difficile et repousser ses limites perçues change complètement la dynamique de la course. En double, 100 wall balls et 100 m de fentes peuvent sembler plus envisageables en adoptant une approche « tu y vas, et ensuite j'y vais ».

De la même façon, avec un plus grand nombre d'athlètes qui suent sur le plancher de compétition, l'ambiance électrisante du double signifie que les concurrents sont constamment entourés de l'énergie des autres équipes qui foncent vers la ligne d'arrivée. Après tout, les expériences se vivent mieux lorsqu'elles sont partagées.

04 HYROX en double : poids Open vs Pro

En HYROX double, les poids et les hauteurs cibles des wall balls varient entre les divisions Open et Pro masculines et féminines. Voici un aperçu de ce à quoi chaque équipe peut s'attendre :

Double féminin Open Double féminin Pro Double masculin et mixte Double masculin Pro SkiErg 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m Sled push 102 kg 152 kg 152 kg 202 kg Sled pull 78 kg 103 kg 103 kg 153 kg Burpees avec sauts en longueur 80 m 80 m 80 m 80 m Rameur 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m Farmer’s carry 2x16 kg 2x24 kg 2x24 kg 2x32 kg Fentes 10 kg 20 kg 20 kg 30 kg Wall balls 4 kg (cible à 9 pi) 6 kg (cible à 9 pi) 6 kg (H : 10 pi / F : 9 pi) 9 kg (cible à 10 pi)

05 L’arrivée du double Elite au Championnat du monde HYROX

Au plus haut niveau du sport, une nouveauté majeure a été introduite en 2026 : l'ajout de la course Elite 15 Pro Double au Championnat du monde HYROX. Cet ajout au calendrier Elite signifie que les meilleurs athlètes du double s'affrontent pour la première place, faisant découvrir ce format rapide à l'ensemble de la communauté HYROX. Cela signifie aussi que certains athlètes de l'Elite 15, dont Alexander Rončević avec Tim Wenisch et Joanna Wietrzyk avec Jess Pettrow, participent désormais à la fois aux catégories Elite 15 en simple et en double.

06 HYROX simple ou double : l'avis des pros

Le format standardisé du HYROX signifie que les athlètes du monde entier (qu'il s'agisse de leur première course ou de leur quinzième) vivent les mêmes conditions de course que les meilleurs athlètes du sport; et il en va de même pour la catégorie double.

L’une de ces athlètes qui se mesure aux meilleures du monde est la Danoise Ida Mathilde Steensgaard . Elle connaît bien les subtilités de la catégorie simple de l’HYROX, mais comme elle a décidé de concourir aussi en double, elle est bien consciente des particularités de courir avec un partenaire.

« Dans une compétition individuelle, tu dois supporter la douleur pendant longtemps et tu es complètement seule », explique-t-elle. « C'est une souffrance qui s'étire dans le temps, tandis qu'en double, c'est plus difficile aux stations. »

Puisque chaque coéquipier peut se reposer pendant que l'autre travaille, Steensgaard explique que l'intensité grimpe naturellement pour celui ou celle en action. « En double, tu travailles à un rythme extrêmement soutenu, donc c'est plus intense et ça demande plus de puissance à fond », dit-elle. « Ça peut être vraiment, vraiment inconfortable, mais c'est un inconfort différent. »

Alexander Rončević et Jake Dearden échangent au HYROX Major d'Amsterdam © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

La nature saccadée d'une course HYROX double, explique-t-elle, fait en sorte que les coéquipiers ressentent la fatigue musculaire beaucoup plus rapidement. En entrevue avec BOXROX, Jake Dearden, participant à l’HYROX Elite 15 , a soulevé un point similaire. « Se préparer pour le double, c’est un peu différent du simple », a-t-il déclaré. « C’est davantage une épreuve anaérobique. Tu pousses au maximum, puis tu récupères, encore et encore. »

De plus, « tu ne te sens jamais seul dans une course en double », ajoute Steensgaard. En simple, « tu peux te retrouver quelque part dans le peloton où tu cours peut-être beaucoup tout seul », mais en double, « tu es constamment entouré d’autres personnes, car le peloton est plus serré et plus condensé. »

Quotation Les meilleures équipes de double sont celles qui sont capables de s’adapter et de changer de stratégie en pleine course Jake Dearden

Une autre différence clé, selon Steensgaard, c'est la façon dont la course se déroule. « En simple, on voit souvent les mêmes personnes en tête dès le départ, et elles gardent leur position, tandis qu'en double, c'est assez différent », explique-t-elle. « On peut voir des gens partir à l'arrière, puis ensuite remonter. »

Puisque le classement change constamment tout au long de la course, les couloirs peuvent devenir plus condensés, ce qui ajoute un élément de dynamisme à chaque section. « C'est le chaos total, mais c'est aussi assez intéressant », dit-elle en riant. « C'est plus intéressant de regarder une course en double, parce que les choses peuvent tellement changer et que c'est beaucoup plus serré; ça se joue des coudes pendant la course. »

Dearden a lui aussi remarqué cet aspect stratégique plus poussé. « Les meilleures équipes de double ne sont pas celles qui ont le meilleur plan avant la course », a-t-il confié à BOXROX. « Ce sont celles qui sont capables de s'ajuster et de changer de stratégie en pleine course. »

07 HYROX en double pour les débutants

Si tu es complètement novice dans l'univers du HYROX, Steensgaard recommande de « commencer par le double : c'est beaucoup plus amusant, tu as un partenaire, tu peux partager la charge et tu cours avec quelqu'un d'autre », dit-elle. « C'est tout simplement une expérience plus agréable. »

Elle poursuit : « Si tu es en assez bonne forme et que tu as envie de te lancer un défi, tu peux essayer le simple, mais commence avec les poids Open plutôt qu'avec les poids Pro, à moins d'être déjà une athlète de haut niveau. »

Lorsqu ’on s’entraîne pour le HYROX en double, Steensgaard croit qu'il faut tout de même garder en tête que l'épreuve se gagne à la course, mais qu'elle se dispute avec des pics d'intensité brutaux et répétés aux stations. Pour la plupart des athlètes, cela signifie « plus de course à pied, et un peu moins de travail aux stations ».

Steensgaard rappelle aussi aux athlètes qu'il ne suffit pas d'être fort au gym, puisque le double repose « principalement sur l'endurance musculaire du bas du corps ». Elle explique : « Tes jambes vont vraiment en arracher, alors elles doivent être capables de tenir le coup pendant toute la compétition. »

Ida Mathilde Steensgaard en action au Championnat du monde Hyrox 2025 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Quotation Mentalement et physiquement, c’est plus difficile de faire une course individuelle Ida Mathilde Steensgaard

08 Le mot de la fin

Alors, lequel est le plus difficile : la divison simple ou double du HYROX? « Mentalement et physiquement, c'est plus difficile de faire une course individuelle », dit Steensgaard. « Le simple est 100 % plus difficile. » Elle explique qu'« il faut être extrêmement à l'écoute de son corps, pour éviter d'aller trop vite ou pas assez vite ». Cela dit, une course en double n'est pas à prendre à la légère, surtout en mixte, où les athlètes masculins et féminins courent ensemble. « L'une des choses les plus inconfortables que j'aie faites, c'est bien une course en double mixte », dit-elle. « C'est douloureux, mais d'une toute autre façon. »

Steensgaard conseille aux équipes mixtes de se répartir les épreuves en fonction de leurs forces et faiblesses individuelles, et rappelle à ceux qui le font de ne pas « se surmener ». Lorsqu'elle compare directement les deux formats, Steensgaard confie : « Je me sens toujours bien après une course en double, mais quand j'ai fait une compétition individuelle, je suis fatiguée à un tout autre niveau. »

À propos de l’auteur Qui est Ed Cooper ? Ed Cooper est un journaliste indépendant qui couvre le HYROX, le World Fitness Project et l’actualité du fitness en général pour RedBull.com. Fort d’une expérience dans le journalisme consacré au bien-être, à la technologie et au sport, Ed s’intéresse aussi aux tendances en matière de performance et d’entraînement, proposant des analyses d’expert et des reportages approfondis.