Comment s'entraîner pour un HYROX en seulement 3 jours par semaine

S'entraîner pour un HYROX peut sembler intimidant quand tu dois concilier le travail, la famille et d'autres obligations. Si tu n'as que quelques jours par semaine pour t'entraîner, tu te demandes peut-être si c'est suffisant pour te préparer au jour de la course.

Bonne nouvelle : trois séances bien structurées peuvent suffire pour développer la force, l'endurance et la forme physique propre à la course nécessaires pour terminer un HYROX. Pour savoir comment y arriver, nous avons discuté avec l'athlète HYROX Elite 15 Ida Mathilde Steensgaard et l'entraîneur Tiago Lousa afin de découvrir comment tirer le maximum de chaque entraînement.

01 Trois jours d'entraînement suffisent-ils pour terminer un HYROX?

Trois jours par semaine te permettront de franchir la ligne d'arrivée © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Prenons l'exemple d'une course HYROX simple standard : chaque compétiteur ou compétitrice doit parcourir un circuit comprenant 1 000 m au SkiErg, un Sled Push de 50 m, un Sled Pull de 50 m, 80 m de Burpee Broad Jumps, 1 000 m au Rameur, 200 m de Farmer's Carry, 100 m de Sandbag Lunges et 100 wall balls, le tout entrecoupé de huit courses individuelles de 1 km. Que tu en sois à ta première participation ou que tu aies déjà plusieurs badges de finisseur HYROX épinglés à ton sac à dos, ce format exige quelque chose de différent de chacun (des niveaux élevés de forme physique, de force et de ténacité mentale).

Comme l'explique Lousa, la réussite sur le parcours dépend de l'objectif individuel : s'agit-il de terminer la course en étant à l'aise et d'arriver à la Roxzone dans de bonnes conditions, ou de dominer la compétition? « Pourvu que l'objectif soit de terminer la course confortablement et de bien performer par rapport à son niveau de forme physique actuel, sans nécessairement chercher à maximiser son potentiel compétitif, explique-t-il. Si l'objectif est de terminer la course, de rester en mouvement du début à la fin, de courir les 8 km sans marcher et de passer à travers les entraînements sans se sentir dépassé, alors trois séances bien structurées par semaine peuvent tout à fait suffire. »

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Quand on a peu de temps, il faut s'entraîner plus intelligemment © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Si tu t’engages à t’entraîner trois jours par semaine, comprendre la tâche qui t’attend est la base de ton entraînement. « HYROX est essentiellement un test de conditionnement physique de 75 à 90 minutes, donc je me concentrerais sur le développement des qualités qui comptent le plus le jour de la course », conseille Lousa, qui recommande de répartir ton entraînement en trois catégories.

D'abord, « une séance plus longue et régulière axée sur le développement de la capacité aérobique (course à pied, vélo, ou une combinaison de course et d'appareils cardio) », puis une deuxième séance plus tard dans la semaine, axée sur « une séance de force-endurance bâtie autour de mouvements propres au HYROX comme les fentes, les squats, les développés, les thrusters, les transports de charge et le travail aux appareils ». Enfin, la troisième et dernière séance devrait être « axée sur la course », dit-il. « À l'approche du jour de la course, celle-ci devient plus spécifique au HYROX, combinant course et entraînements pour développer le rythme, les transitions et la capacité à performer sous la fatigue. »

Malheureusement, un bloc d'entraînement condensé implique inévitablement que certains éléments de l'épreuve doivent parfois être relégués au second plan. Lousa explique : « Les premiers éléments à disparaître sont généralement le développement de la force, le travail technique, la mobilité, l'entraînement complémentaire et le volume aérobique modéré, dit-il. Pour quelqu'un dont l'objectif est simplement de terminer une course HYROX, c'est habituellement acceptable. »

Il précise toutefois que pour certains athlètes qui cherchent à se démarquer en HYROX, « ces éléments deviennent de plus en plus importants : la meilleure façon d’avancer, c’est en fait de prendre un peu de recul et de construire des bases plus solides. »

03 Profite au maximum de tes jours de repos

Si tu arrives à courir 10 km sans problème, tu es sur la bonne voie © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Les jours entre les séances, Lousa se montre un peu plus détendu. « Les plus grands gains de performance viennent souvent du fait de bien exécuter les bases », dit-il. C'est-à-dire rester actif, marcher davantage et bouger régulièrement. Les changements de mode de vie qui font vraiment la différence, précise-t-il, relèvent des aspects moins glamour : un sommeil de qualité, une bonne alimentation, une récupération adéquate et une gestion du stress. « Rien de tout ça n'est excitant, dit-il, mais tout ça compte. »

04 Erreurs fréquentes en entraînement HYROX

« HYROX exige surtout de la force du bas du corps », explique Steensgaard © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Pour Steensgaard, athlète de HYROX et de courses d’obstacles (OCR), qui a participé à l’HYROX Elite 15 et qui reviendra aux Championnats du monde pour concourir en Elite 15 double, c'est le bon équilibre entre les séances qui fait la différence entre gagner et perdre une course; une philosophie qui s'applique tout autant à ses pairs sur la ligne de départ qu'aux athlètes du quotidien.

L'athlète danoise explique que les cours HYROX offerts dans les gyms ou centres de conditionnement physique locaux, bien qu'utiles, ne sont pas une solution miracle pour réussir le jour de la course. « Ne te contente pas de faire seulement des cours de HYROX », selon Steensgaard. « Je pense que c'est une erreur; vas-y plutôt une fois par semaine et consacre les deux jours d'entraînement restants à la musculation et la course à pieds », dit-elle.

Connaître ses forces (et donc ses faiblesses) est l'outil le plus précieux pour tirer le maximum d'une semaine d'entraînement condensée. Un exemple, selon elle, serait « un ou une athlète dont la force est la musculation qui utilise les deux jours supplémentaires pour se concentrer uniquement sur la course », tandis que ceux et celles ayant une meilleure base cardio profiteraient davantage d'« une journée de course et d'une journée de musculation combinée à du travail aux appareils cardio ».

De la même façon, Steensgaard explique qu'il est essentiel de « se rappeler que HYROX est une compétition de course, donc si tu te sens à l'aise de courir 10 kilomètres, tu es dans une très bonne position ». Cela dit, c'est aussi une question de qualité, pas seulement de quantité. « Tu dois te sentir bien en courant cette distance, sans avoir l'impression que c'est difficile. » Cela démontre, poursuit-elle, que « HYROX, c'est surtout une question de force du bas du corps, alors tes jambes doivent être capables de tenir le coup pendant toute la compétition ».

05 S'entraîner plus intelligemment, pas plus fort

La constance l'emporte sur la perfection © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Se donner suffisamment de temps est tout aussi crucial que le temps consacré à l'entraînement lui-même. Lousa recommande de commencer l'entraînement au moins 15 à 16 semaines avant le jour de la course. Plus la fréquence d'entraînement est faible, soutient-il, plus la constance devient importante, et trois séances par semaine en exigent davantage que la plupart des autres régimes d'entraînement. Si tu maîtrises cet aspect, les résultats peuvent être considérables.

« De nombreux athlètes qui s'entraînent intelligemment trois fois par semaine surpasseront bien des adeptes du gym qui semblent extrêmement en forme sur les photos d'après-course, mais qui manquent de l'endurance, du rythme et de la préparation qu'exige une épreuve Hyrox spécifiquement, dit-il. La constance l'emporte sur la perfection, à tout coup. »

À propos de l’auteur Qui est Ed Cooper ? Ed Cooper est un journaliste indépendant qui couvre l’HYROX, le World Fitness Project et l’actualité du fitness en général pour RedBull.com. Fort d’une expérience dans le journalisme consacré au bien-être, à la technologie et au sport, Ed s’intéresse aussi aux tendances en matière de performance et d’entraînement, en proposant des analyses d’expert et des reportages approfondis.