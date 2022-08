Deux Canadiens tenteront de faire honneur au regretté Stevie Smith au MSA

S’élançant tel un boulet de canon dès le coup de départ, Stevie Smith a vite fait d’impressionner les commentateurs à la Coupe du monde de vélo de montagne UCI de 2013 au Mont-Sainte-Anne, au Québec. Même sans connaître ce sport, on voyait bien que son exécution était impeccable : il accélérait dans les virages de terre meuble ravagée, survolait d’autres sections en prenant juste assez de hauteur pour maintenir sa vitesse et absorbait toutes les petites bosses en chemin. Bref, cette piste notoirement difficile avait l’air d’un jeu d’enfant. C’était il y a presque 10 ans (soit une éternité dans le monde de l’innovation en vélo de montagne), mais les prouesses de Stevie Smith ont su traverser le temps.

La vidéo ci-dessous nous fait revivre la descente gagnante de Stevie Smith au Mont-Sainte-Anne en 2013.

3 minutes Steve Smith's winning DH run – Mont-Sainte-Anne 2013 Watch Steve Smith's winning run from the 2013 UCI Mountain Bike World Cup in Mont-Sainte-Anne, Canada.

Alors que les commentateurs s’emportaient de plus belle, Stevie distançait la concurrence en enchaînant tous les passages avec aisance, se hissant jusqu’en première place avec une avance de près d’une seconde complète. En un clin d’œil, il était au bas de la piste à brandir son vélo dans les airs, une bonne dose d’adrénaline circulant certainement dans ses veines. Il venait non seulement de pulvériser la compétition, et ce, dans son propre patelin, mais aussi d’engranger de précieux points qui lui vaudraient plus tard d’être sacré champion au classement général de la Coupe du monde UCI 2013. L’exploit n’a été répété par aucun Canadien depuis… mais cette réalité est appelée changer grâce à une nouvelle vague de cyclistes inspirés par Stevie.

Steve Smith on Mont Sainte Anne World Cup podium © Fraser Britton/Red Bull

L’édition 2022 de la course du Mont-Sainte-Anne aura lieu très bientôt, le 5 août, et les Canadiens Jackson Goldstone et Finn Iles sont bien placés pour arriver en tête des catégories junior et homme en descente. On sent qu’on pourrait bien avoir un nouveau champion local! Mais d’abord, les jeunes coureurs doivent s’attaquer au redoutable parcours du Mont-Sainte-Anne.

C’est probablement l’une des pistes les plus difficiles du circuit vu sa longueur et l’effort physique qu’elle demande. Finn Iles

"Dans la section du bas, il y a beaucoup de roches et de passages rapides. Rendu là, le corps est vraiment fatigué," ajoute Iles. "Et avec la pluie, c’est encore plus technique."

Finn Iles, Mont-Sainte-Anne © Nathan Hughes/ Red Bull Content Pool

Les virages glissants dans les zones dégagées donnent sur des sections abruptes, techniques et rocailleuses dans la forêt; les participants savent qu’ils doivent rester alertes en tout temps. Et comme si ce n’était pas assez, dame Nature vient souvent en rajouter avec de la pluie, ce qui rend le parcours encore plus corsé.

Pour Jackson Goldstone et Finn Iles, cette course est l’occasion de se classer au sommet de leurs catégories respectives, mais aussi de devenir les premiers Canadiens à y arriver en près d’une décennie. Ce succès est résolument à la portée de Finn, de Whistler en Colombie-Britannique, qui a terminé parmi les trois premiers à Lourdes, Lenzerheide et Vallnord. Jackson, quant à lui, défendra son titre : le jeune prodige a déjà remporté trois des courses de cette année dans la catégorie junior. Le Mont-Saint-Anne étant l’avant-dernier arrêt du circuit de la Coupe du monde, le temps est venu pour les deux athlètes de graver leur trace dans l’histoire de la descente au Canada.