Découvrez le nouveau Santa Cruz V10 à Jackson Goldstone

Le champion du monde junior et de la Coupe du monde 2021 a remporté trois victoires en Coupe du monde et six podiums consécutifs en tant que junior de première année, et a même réalisé le meilleur temps de tous les cyclistes d'élite lors de la deuxième étape de la saison aux Gets.

Construit autour du cadre Santa Cruz V10, le vélo de Goldstone donne la priorité à la douceur, la réponse et l'adaptabilité. Le cadre V10 dispose d'un amortisseur Virtual Pivot Point (VPP) conçu pour éliminer la compression indésirable et maximiser la douceur dans les conditions difficiles. De plus, le V10 est équipé d'un haubanage réglable que Goldstone aime garder bas et long.

