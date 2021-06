Le jour où Kamui Kobayashi a lancé une cagnotte pour rester en F1

Un aileron avant pour 2500 livres, une ailette recourbée pour 2200 livres ou votre nom inscrit sur la monoplace pour 1000 livres ? Non, ce n'est pas un épisode du Juste Prix, mais des compensations très sérieuses proposées par une écurie afin d'éviter la faillite. Nous sommes en novembre 2014 et Caterham, placé en redressement judiciaire et forfait pour le Grand Prix du Brésil et des Etats-Unis cherche, tant bien que mal, à sortir la tête de l'eau. Pour sauver des centaines d'emplois, l'administrateur judiciaire de l'équipe basée à Leafield a une idée : lancer une campagne de financement participatif sur la plate-forme Crowdcube. L'objectif : récolter 2,35 millions de livres auprès des fans pour aligner ses pilotes sur le dernier Grand Prix de la saison et attirer de potentiels investisseurs.

