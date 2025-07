Laurent Mekies : qui est le nouveau directeur d’Oracle Red Bull Racing F1 ?

Né le 28 avril 1977 à Tours, Laurent Mekies incarne la rigueur et la détermination. Diplômé de l’École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA), il complète sa formation par un master en ingénierie automobile à la réputée université de Loughborough, véritable vivier de talents pour la Formule 1.

J’ai d’abord travaillé en Formule 3, puis envoyé mon CV à Peugeot. Deux semaines plus tard, je participais aux essais pour Arrows, et trois semaines plus tard, je débutais la saison de F1 à Melbourne. Tout ça grâce à un départ imprévu de Jean Alesi chez Sauber qui a libéré un poste chez Peugeot.

En 2003, Mekies rejoint Minardi comme ingénieur de course et gravit les échelons jusqu’à devenir ingénieur en chef. Lorsque Red Bull rachète l’équipe et la rebaptise Toro Rosso, il reste et joue un rôle clé dans un moment historique : la victoire surprise de Sebastian Vettel au Grand Prix d’Italie 2008, la première de l’écurie. Il y restera jusqu’en 2012, contribuant même à ce que Toro Rosso surpasse ponctuellement Red Bull Racing cette année-là.

