6 des meilleures chaînes YouTube de GTA V

Le temps passe vite. Cela fait 12 ans et plus que nous sommes entrés pour la première fois dans la version de Grand Theft Auto V de Los Santos , et cela ne s'arrête pas là. De nombreux jeux se sont succédé pendant cette période et avec le compte à rebours de GTA 6 repoussé à mai 2026, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour profiter des fruits du monde ouvert et des casses agréables de GTA V.

De plus, GTA Online a bénéficié d'une pléthore de mises à jour en cours de route et le fait de pouvoir plonger dans ce monde loufoque et merveilleux nous a permis de revenir encore et encore dans l'État de San Andreas.

Si, comme nous, tu ne peux toujours pas te passer de GTA V, nous avons quelque chose pour toi. Nous avons sélectionné six des meilleurs YouTubers auxquels tout fan de Grand Theft Auto devrait s'abonner, que ce soit pour obtenir des conseils pour GTA Online, de nouvelles idées de cascades à réaliser avec tes amis ou tout simplement pour rire. Et, bien sûr, pour t'occuper jusqu'à Grand Theft Auto VI... Plongeons-y.

01 Nought

Si tu penses que prendre GTA V et augmenter les pitreries à 11 est ton idée de l'amusement, la chaîne YouTube de Nought a tout ce qu'il te faut. De l'explosion de la lune à l'apocalypse zombie, Nought a créé toutes sortes de scénarios dans Los Santos et tire vraiment le meilleur parti du jeu avant l'apparition de GTA 6. Même si ses vidéos ne te donneront pas de conseils pour optimiser tes compétences dans GTA Online ou pour t'aider à trouver des objets cachés dans l'histoire principale, elles te feront rire à gorge déployée - et te donneront des idées pour transformer GTA V en quelque chose d'un peu différent.

02 Techno Gamerz

Ujjwal 'Techno Gamerz' Chaurasia, l'une des principales personnalités du jeu en Inde, réalise des vidéos sur GTA depuis plus de cinq ans et il trouve toujours de nouvelles choses à faire dans le monde de Los Santos. En plus de présenter des voitures extrêmes et des scénarios de braquage incroyables, ses vidéos GTA l'ont également aidé à se faire connaître parmi l'élite de YouTube. Avec plus d'une centaine de vidéos sur le sujet, nous avons hâte de voir ce qu'il fera dans le prochain jeu GTA.

03 Ludwig

Ludwig , superstar de YouTube, a pratiquement tout fait : tournois de jeux de bienfaisance, livestreams IRL et record du monde de button-mashing pour Mario Party 4. Et il a apporté son style de créativité et de streaming au monde de GTA, en relevant des défis, en appréciant sa communauté et en montrant une facette légèrement différente des défis en ligne. Plonge dans ses vidéos classiques et voyons s'il fera de même lorsque GTA 6 débarquera.

04 TheGrefg

L'une des plus grandes stars espagnoles de YouTube, TheGrefg a accumulé un grand nombre de fans et a créé une grande variété de contenus à travers de nombreux jeux et vidéos IRL. Mais l'un de ses travaux les plus marquants est son point de vue sur un jeu de rôle GTA appelé Marbella Vice. En réunissant certains des meilleurs streamers espagnols en 2021, TheGrefg apporte son style et son flair au monde de Marbella Vice et nous avons hâte de voir s'il se lancera à nouveau dans quelque chose de similaire lorsque GTA 6 arrivera.

05 TGG

Des astuces de GTA Online aux défis ridicules, en passant par les bandes-annonces de GTA 6 et les mises à jour hebdomadaires sur les derniers événements de GTA Online, TGG (c'est The Gaming Gorilla pour vous) sert de courtier en informations chaudes sur les derniers détails dans le monde de la série de Rockstar Games. S'il y a un canal que nous avons listé ici pour vous tenir au courant des dernières nouvelles de GTA 6, à part le développeur lui-même, TGG vous tiendra sûrement au courant et entrera à fond avec une loupe sur chaque bande-annonce pour déverser toutes sortes de secrets.

06 hella-flush

Des voitures, des voitures et encore des voitures. Tu as besoin d'informations sur la voiture à acheter dans GTA Online, ou de savoir laquelle est la plus rapide ou a le plus d'options de personnalisation ? La chaîne de hella-flush te couvre, avec de nombreuses vidéos présentant toutes les voitures qui apparaissent dans le monde en ligne de Rockstar Games. Et si tu ne trouves pas de conseils, tu peux être sûr qu'il y a des vidéos présentant des voitures de manière ridicule, des supercars de course de dragster aux aventures tout-terrain OTT. S'il s'agit d'une voiture à quatre roues basée à GTA, il y a une vidéo pour toi et nous sommes sûrs que cela s'étendra à GTA 6 lorsqu'il sortira.

