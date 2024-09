Les 10 meilleurs spots de surf en Californie

Bien que la Californie soit le troisième plus grand État des États-Unis, elle s'enorgueillit d'avoir la plus grande population du pays et, jusqu'à ce que la technologie des combinaisons s'améliore et que l'Alaska entre dans la conversation, le plus long littoral sur lequel il est possible de surfer. On peut dire que partout où les vagues du Pacifique se brisent sur la côte ouest, quelqu'un a essayé de les surfer.

Le surf californien, c'est bien plus que les Beach Boys, Dick Dale et tout ce qu'Hollywood veut te faire croire. Big Wednesday, Lords of Dogtown et même Fast Times At Ridgemont High étaient peut-être de vagues reflets d'une époque antérieure plus floue, mais des vibrations stoner des jeux vidéo de Surfer, Dude (même le titre devrait être un avertissement) aux Ex-Présidents braqueurs de banques de Point Break, il est probablement préférable que tu prennes l'autoroute 1 et que tu découvres par toi-même le véritable esprit des gens de l'eau salée de la Californie.

Voici 10 vagues de SoCal à NorCal, - les bonnes, les grosses et les très laides - pour t'inspirer à prendre la route.

01 Cortes Bank

18 minutes La houle "Almost Eddie" Quand les meilleurs surfeurs et surfeuses de gros du monde se paient des monstres à Waimea Bay, Jaws, Cortes Bank et Todos Santos.

D'accord, techniquement, Cortes Bank ne se trouve pas sur la côte californienne, mais à 180 km à l'ouest de San Diego, mais le récif océanique ouvert qui fait pleuvoir des gratte-ciel salés sur les plus courageux boardriders du surf est l'endroit idéal pour t'ouvrir les yeux sur la variété de l'offre océanique disponible dans le Golden State.

Largement considéré comme la dernière frontière du surf sur grosses vagues, le Cortes Bank est strictement réservé à l'élite des gens de l'eau, avec des équipes de soutien, des bateaux, des motomarines et des premiers intervenants avec des hélicoptères en attente. Il fut un temps où le banc était une île. Il est maintenant submergé de quelques mètres, mais avec les fonds marins environnants situés à quelque 1 800 mètres de profondeur, il ne faut pas grand-chose pour que les houles entrantes prennent soudain vie et se cabrent vicieusement sur les plateaux de récifs peu profonds situés en contrebas.

Est-ce ici que le monde verra la première vague de 100 pieds - le Saint-Graal du surf de grosses vagues - surfée avec succès ? Une bande d'inconditionnels, dont Izzi Gomez , Justine Dupont et Lucas Chianca , qui s'est attaquée pour la dernière fois au gros Cortes Bank au début de 2023, le pense certainement.

02 Plage d'État de San Onofre

De la vague la plus folle de Californie à la plus croustillante, bienvenue à San Onofre State Beach , dans le comté nord de San Diego.

SanO abrite peut-être la scène de surf la plus clichée de Californie, mais ce n'est en aucun cas une mauvaise chose. Un retour chaleureux et flou au bon vieux temps, c'est une plage pour traîner avec tes amis autant qu'un endroit pour traîner dix, ce qui n'est pas peu dire puisque c'est le paradis des longboarders.

Le seigneur local Kolohe Andino, heureux d'aller lentement à SanO © Jose Mandojana/The Red Bulletin

Bien que San Onofre reçoive des vagues toute l'année, ses quatre cassures - The Point, Four Doors, Old Man's et Dogpatch - fonctionnent mieux avec les houles de l'été austral, et c'est à ce moment-là que la plage prend tout son sens, avec des voitures classiques et des camping-cars qui déversent sur le sable un échantillon de citoyens surfeurs de toutes les époques et de toutes les catégories démographiques.

Les racines du surf sur la plage remontent aux années 1920, lorsqu'un camp de surf et de pêche était en place, avant l'établissement de la base militaire locale de Camp Pendleton. De nos jours, San'Os est un endroit où les familles, les hippies, les hipsters et les vieux saltimbanques rusés peuvent s'installer et ralentir leur vie.

03 Lower Trestles

Pensez à San Clemente et vous pensez aux talents locaux comme Griffin Colapinto et Kolohe Andino , aux importations récentes comme Caroline Marks , à un réservoir de talents sans fond, au skatepark préféré des surfeurs et à la maison des finales de la WSL, Lower Trestles.

4 minutes Down The Line – Griffin Colapinto Griffin Colapinto nous parle en quatre minutes de vagues de tir, chez lui en Californie.

C'est à Lowers l'année dernière que Marks a remporté son premier titre mondial, un exploit qu'elle a confirmé peu de temps après en remportant l'or olympique à Paris, tout comme Carissa Moore l'avait fait avant elle en 2021.

Lowers est un pic pavé parfait qui s'étend sur 100 mètres dans chaque direction, avec assez de jus pour poser ta planche solidement sur le rail et assez de coping pour t'envoler vers le ciel si tu es de cet avis. De Kelly Slater à Mick Fanning, de Jordy Smith à Taj Burrow et de Lisa Andersen à Stephanie Gilmore, Moore et Marks, Lowers est l'endroit où les pousseurs d'enveloppes de surf se tiennent debout pour être comptés.

8 minutes Homegrown with Kolohe Andino A dream surf trip, an injury, a baby due and competing in Tokyo. It's been quite a year for Kolohe Andino.

En 2024, Griffin Colapitno en fera-t-il assez pour remporter son premier titre mondial ? Caroline Marks fait-elle un back-to-back, ou Caity Simmers ou Molly Picklum peuvent-elles prétendre à la couronne ? Le Championship Tour entre dans le vif du sujet , ne manquez pas de vous brancher sur la WSL et de suivre toute l'action. Ensuite, n'oublie pas de t'éclipser pour attraper quelques vagues à ton tour.

04 Newport Beach

Newport Beach, dans le comté d'Orange, est connue pour ses résidents célèbres et son style de vie haute gamme. À moins que tu ne sois accro à l'eau salée, auquel cas tout cela disparaît dans l'une des petites villes de surf les plus amusantes d'Amérique, qui offre des vagues à des kilomètres à la ronde lorsque les grosses houles du sud de l'été entrent en action et que les ouragans rugissent.

À la recherche d'une vague rapide ? Va pagayer à 56th Street ou à River Jetties. Tu veux repousser tes limites ? Mets-toi en selle et mets-toi à la merci du bucking bronco beachbreak local, le mondialement célèbre Wedge.

Tu cherches des vagues ? Une houle du sud-ouest et un vent du nord-est au large sont tes amis. Besoin de matériel ? Alors dirige-toi vers l'un des magasins de surf les plus emblématiques d'Amérique, The Froghouse, pour faire des provisions, puis va surfer comme un fou. Comme c'est bon !

9 minutes Wedge Life En Californie, Jamie O’Brien et son équipe s’éclatent sur les planches de surf et de skate en compagnie de Ryan Sheckler et Zion Wright.

05 Huntington Beach

Connue sous le nom de Surf City USA, Huntington Beach est une carte de visite pour les touristes et les surfeurs, avec de grandes vagues qui se brisent sous l'emblématique jetée et des houles estivales du sud qui claquent sur le front de mer animé.

Série de folie sur le spot californien © Jimmy Wilson

Véritable pépinière de talents, Huntington compte parmi ses surfeurs les innovateurs David Nuuhiwa et Herbie Fletcher, les explorateurs légendaires du surf Timmy et Ryan Turner, ainsi que des compétiteurs d'élite de longue date comme Timmy Reyes et Brett Simpson.

Brett Simpson, à Los Angeles © Pat Stacy

Le Vans US Open of Surfing est une compétition de surf de neuf jours qui attire chaque année au mois d'août des centaines de surfeurs parmi les meilleurs du monde dans le comté d'Orange pour essayer de battre les héros locaux comme Kanoa Igarashi et Courtney Conlogue, qui ont tous deux remporté deux fois l'épreuve dans leur ville natale.

11 minutes Play and practise Plonge dans l'action du premier jour de l'US Open en Californie avec le surfeur Kanoa Igarashi.

Ironiquement, le mois d'août est traditionnellement pauvre en vagues et l'événement est devenu synonyme de Huntington Hop, lorsque les concurrents se frayent un chemin entre les puissantes vagues qui déferlent à l'arrière et l'eau morte pour finir leur course sur la plage.

Si tu cherches à goûter aux vagues, tu seras comblé. La jetée aide à construire des bancs de sable qui offrent une grande variété des deux côtés, à travers les différentes houles qui déferlent sur la plage. Certains habitués sont strictement des surfeurs du côté sud, d'autres ne quitteront pas le nord, mais en général, ce sont deux options fiables tout au long de l'année - et les non-locaux ne seront ni plus ni moins bien accueillis d'un côté ou de l'autre de la structure la plus célèbre d'Huntington.

06 Malibu

Siège des First, Second et Third Points, Malibu est plus connue comme une ville de surf que comme un endroit où surfer, mais tu devrais quand même essayer de te mêler à la foule et au chaos de la légendaire plage de droite roulante, ou au moins aller à Zuma Beach, la plage voisine.

Surfée depuis les années 30, rendue célèbre par Miki Dora dans les années 60 et abritant aujourd'hui les riches et les célèbres, ainsi que quelques surfeurs qui s'y sont faufilés (Laird Hamilton et Steph Gilmore ), l'attrait de la vague et de la culture qui l'entoure ne fait aucun doute.

Passez suffisamment de temps dans l'eau au 'Bu et vous croiserez un Red Hot Chili Pepper ou Jonah Hill, ou n'importe quelle autre célébrité qui a récemment décidé que le surf était son sport.

Le jeune Ian Walsh repousse les limites à Malibu © Erik Aeder/Red Bull Content Pool

Malgré toutes les moqueries, passe suffisamment de temps dans l'eau et tu trouveras des poches de vagues puissantes, des fenêtres sans trop d'humains qui encombrent la version surf de l'autoroute 405, et tu verras pourquoi tout ce remue-ménage a toujours existé.

07 Rincon

Nichée entre les comtés de Ventura et de Santa Barbara, Rincon Point est une vague classique - sans doute la meilleure des États-Unis - qui devrait figurer sur la liste des choses à faire pour tous les surfeurs. La "Reine de la côte" a même été citée dans la chanson classique des Beach Boy, Surfin' Safari, en 1962.

Rincon, la beauté de loin © Surfing/Jimmicane

Santa Barbara produit des surfeurs talentueux qui aiment vivre leur vie comme ils l'entendent. Tom Curren, trois fois champion du monde, a affiné son style soyeux en dessinant des lignes uniques sur les toiles de Rincon. L'explosif goofy footer Bobby Martinez doit son puissant crochet caractéristique au fait qu'il a grandi dos au mur, tandis que les frères Coffin, Conner (naturel) et Parker (goofy), doivent remercier Rincon et leurs deux héros pour la façon originale et élégante dont ils exercent leur métier.

Les Channel Islands Surfboards, que l'on retrouve sous les pieds de nombreux surfeurs emblématiques, sont toujours fabriquées dans une usine au bord de la plage de Santa Barbara et tous les champions du monde américains, de Curren à Kelly Slater en passant par Lisa Andersen, ont remporté des trophées avec le logo Hex sous leurs pieds.

Dane Reynolds en bas de la route à Rincon, tel que vu dans Surfing Magazine © Jimmicane

En ce qui concerne la vague elle-même ? Rincon est composée de trois sections différentes qui se rejoignent une poignée de fois par an lors de grosses houles. L'Indicator, d'une longueur de 75 mètres, donne le coup d'envoi. Il s'agit d'un grand mur puissant qui débouche sur The Rivermouth, la zone la plus facile d'accès et généralement la plus fréquentée. Tu y trouveras des vagues bien formées et la possibilité de faire de longues balades. Au-delà se trouve la Cove, la section la moins difficile et un havre pour les longboarders, la plupart du temps en tout cas.

Si tu peux battre la foule lors d'une grosse houle et faire un runner depuis l'Indicator, en passant par la Rivermouth et jusqu'à la Cove, tu pourras peut-être appeler ça un hiver et mettre tes pieds devant le feu.

08 Steamer Lane

Santa Cruz est la ville de surf californienne la plus dure qui soit, et Steamer Lane est son site le plus rude et le plus difficile. Froid, impitoyable, déferlant au pied d'une falaise avec une grande galerie généralement campée au-dessus et envahi par une foule de chiens salés irrités qui ne te laisseront jamais un centimètre, tu dois avoir les idées claires lorsque tu pagayes à Steamer Lane. Mais les récompenses en valent la peine.

Le terrain de jeu très ouvert de Steamer Lane © Jimmicane

La légende veut que Steamer Lane ait été nommée d'après les vagues qui déferlaient chaque fois que de gros bateaux à vapeur passaient par là pour se rendre au quai local dans les années 1930. Bien que les bateaux à vapeur aient disparu depuis longtemps, le nombre de surfeurs est plus important que jamais, en grande partie grâce à un surfeur local nommé Jack O'Neill, qui a été le pionnier de la combinaison de plongée moderne et a créé une marque éponyme qui a connu un grand succès.

Taj Burrow en pleine action à Steamer Lane © Jimmicane

Avons-nous mentionné le magicien du surf de Santa Cruz, Zoltan Torkos? Nous l'avons fait, maintenant tu dois aller le voir.

Steamer Lane est divisée en quatre zones pour les surfeurs expérimentés : Indicators, The Slot (au pied des falaises), Middle Peak, une gauche et une droite et la meilleure du groupe, et The Point. L'O'Neill Coldwater Classic, qui a lieu tous les ans depuis longtemps, se dispute généralement à Middle Peak. En 2016, elle a été élevée au rang de Championship Tour pour une année seulement et a été remportée par la légende de l'Australie occidentale Taj Burrow.

Que tu te rendes à Steamer Lane pour l'hiver ou pour profiter des houles du sud de l'été, tu es destiné à passer un bon moment, et il y a aussi beaucoup d'autres vagues en ville.

Steamer Lane © Lisa Herrick on Unsplash

09 Maverick's

Si tu veux surfer sur les plus grosses vagues de Californie du Nord, dirige-toi à 40 km au sud de San Francisco, à Half Moon Bay, où se trouve Maverick's et qui attire des stars des grosses vagues comme Ian Walsh et Kai Lenny.

17 minutes Day of days Kai, Ridge and Ian Walsh fly to Mavericks in California for what's being hailed as the swell of the decade.

Le surfeur de grosses vagues Jeff Clark est célèbre pour avoir surfé sur Maverick's bien avant qu'elle ne devienne populaire dans les années 90. La vague elle-même porte le nom de son chien, qui avait l'habitude de nager jusqu'à la ligne d'arrivée chaque fois que son maître partait surfer.

9 minutes Mavericks host the world's best big wave surfers After years of quiet, California's Mavericks unleashes huge waves for the world's best big wave surfers.

En 1999, la région a organisé son premier concours de surf et, à ce jour, Maverick's continue d'attirer des surfeurs des quatre coins de la planète, avec ses vagues atteignant jusqu'à 60 pieds.

L'hiver te donne la meilleure occasion de pagayer à Mavs, mais ne le fais qu'avec une équipe de sécurité, un plan et dans la meilleure forme de ta vie. Les vents du large de l'est et les houles du nord-ouest te donneront les meilleures chances de dompter un ou deux monstres. S'il y a trop de variables, il n'y a aucune honte à observer depuis un bateau dans le chenal.

10 Fort Point

Surf, style San Francisco © Silvin Morgan/Red Bull Content Pool

Fort Point, à San Francisco, pourrait bien être la vague souterraine la plus connue au monde. Bien qu'elle se soit brisée dans l'ombre du Golden Gate Bridge mondialement connu pendant des années, jusqu'à récemment, l'équipe locale tenait fermement cette vague de gauche amusante.

25 minutes No Contest: Surfing San Francisco Dive into the fray and get to meet one of surfing’s most hardcore communities.

Red Bull No Contest a récemment envoyé Jamie O'Brien et Izzi Gomez dans la ville de la baie pour enquêter sur la scène locale et tous deux sont rentrés chez eux en s'extasiant sur la vie dans l'eau et hors de l'eau.

Si manger était un sport et que je vivais à San Francisco, j'arrêterais peut-être de surfer ! Izzi Gomez

Tout le monde peut trouver Fort Point et bien que ce ne soit pas la vague la plus dangereuse, il faut être prudent lorsque l'on s'y rend, car elle ne déferle que sur les grosses houles d'ouest et la quantité de courant qui se déplace à l'intérieur de la baie est folle.

Une fois que tu auras surfé, tu auras peut-être envie de t'offrir un gros repas et tu es au meilleur endroit pour le faire. Et, après avoir remonté toute la côte californienne depuis San Diego, tu le mérites bien. Bon appétit !