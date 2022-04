En tant que membre chevronné de l'équipe Polaris, Lavallee s'appuie sur une machine de course personnalisée lorsqu'il effectue ses manœuvres audacieuses. Qu'il s'agisse de faire un saut périlleux arrière sur le Tower Bridge à Londres, d'établir un record mondial de saut à distance à l'Embarcadero Marine Park de San Diego ou, plus récemment, de faire le tour complet de la ville de Québec, la technologie Polaris a prouvé qu'elle pouvait surmonter toutes les difficultés qu'il rencontrait.

