Loïc Bruni & Myriam Nicole : la saison la plus compliquée de leur carrière

L’un comme l’autre vit certainement l’une des saisons les plus difficiles de sa carrière. Chutes, ennuis mécaniques, maladies, Myriam Nicole et Loïc Bruni ont enchaînés les péripéties à côté de merveilleux moments de gloire. Mais attention, comme dit l’expression : ‘abattus mais pas vaincus’, la fin de saison s’annonce plus que trépidante !

Loïc Bruni ride à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Bruni rechute...

« Je suis sorti le soir car dans tous les cas, je n’avais que ça à faire ». Samedi dernier, on pouvait apercevoir Loïc Bruni faire grise mine avec son bras en écharpe lors de la soirée d’après course de Mont Saint Anne au Canada . La raison ? « Je crève de la roue arrière lors des entraînements, ce qui arrive à beaucoup de pilotes là-bas. Je continue à rouler jusqu’en bas en mode ‘tranquille’ mais je déjante dans un virage, et là ça part en vrille ! Je saute du vélo pour minimiser la chute mais il me retombe dessus et il me tape sur l’humérus. Je n’ai vraiment pas eu de chance. Je dois donc immobiliser mon épaule, faire des soins, et laisser les tissus se reposer pour optimiser la guérison avant les Championnat du Monde aux Gets (27 août prochain ndlr.) ».

Loïc Bruni s'échauffe à Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Un air de déjà vu pour le quadruple champion du monde ? Rappelez-vous, Loïc s’était déjà blessé en avril dernier en se fracturant la clavicule à Fort William (Ecosse). Il avait fait l’impasse sur la manche de Leogang (juin) et avait optimisé les soins pour revenir sur la manche de Lenzerheide (Suisse) le 9 juillet où il obtenait la 23e place en finale : « Pour tout dire, je me demandais si j’allais rouler cette finale car je manquais vraiment de roulage et que mes sensations n’étaient pas bonnes. C’est d’ailleurs mon mécano Jack qui m’a motivé en me disant que ça allait me remettre dans le bain. Il a eu raison ».

Loïc Bruni concentré à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

...mais ne désespère pas

Se pousser dans ses retranchements et y croire : Bruni aime les défis, il n’y a aucun doute là-dessus car une semaine après on le retrouve à Vallnord en Andorre avec un ‘mindset’ complètement différent : « J’ai réussi à me débloquer lors des entraînements à Vallnord et j’ai aussi senti que ma blessure était bien guérie, que je pouvais plus me lâcher ». La suite ? Seul son ami de toujours Loris Vergier le bat (de seulement 0.932 seconde), il termine donc deuxième de cette manche : « J’avoue que j’y ai presque cru ! C’était une piste sans difficulté technique et il y avait un contraste de fou avec ma manière de piloter comparé à Lenzerheide . J’ai presque cru à la victoire mais ça aurait été trop beau pour être vrai ! Cela dit, je suis vraiment reboosté pour la suite ».

Loïc Bruni descend la piste de Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Un résultat bien motivant avant la manche américaine de Snowshoe qui lui a tant réussi dans le passé : « C’est sûr que l’histoire a toujours tourné en ma faveur là-bas ». Pour rappel, il y a remporté deux fois le classement général (2019 et 2021) et s’est imposé sur cette manche l’an passé. Un vrai rêve américain donc, mais il reste prudent dans ces propos : « il faudra faire attention, c’est une piste piégeuse ».

Loïc Bruni célèbre sa deuxième place à Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Et le pilote cagnois a vu juste. Il chute en finale après avoir signé le 4e temps de la manche de qualification et un souci mécanique l’empêchera de continuer sa course. L’étape de Mont Saint Anne arrive donc comme une aubaine parfaite pour se rattraper puisque c’est sur cette même piste qu’il a décroché son 4e titre de Champion du Monde en 2020. La suite est désormais connue : une mauvaise chute et une blessure à l’épaule le coupe à nouveau dans son élan. Le compte à rebours pour revenir à son meilleur niveau a (re)commencé : « J’essaye de garder la foi et de relativiser mais c’est clairement rageant. Cette saison j’ai l’impression d’être arrivé sur les courses avec un gros manque de préparation et de roulage. Je ne me sens pas moi mais je relativise ».

Les hauts et les bas de Myriam Nicole

Pendant ce temps, Myriam Nicole a elle aussi vécu son lot d’émotions. Même si tout avait si bien repris début juillet sur la manche de Lenzerheide : « Je suis arrivée là-bas avec la sensation d’avoir retrouvé la forme perdue après ma commotion cérébrale et la Covid-19. Je pouvais attaquer comme je le souhaitais ». Elle remporte ainsi brillamment cette manche helvète avec 4.419 secondes sur la locale de l’étape et leader du classement général Camille Balanche. Un succès ultra motivant pour la suite.

Myriam Nicole célèbre sa victoire sur le podium à Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Cap sur Vallnord, terres de son sponsor principal Commençal. L’Héraultaise avait repris un maximum de confiance pour viser le doublé sauf que Myriam tombe malade en début de semaine, se vide d’énergie et manque même la reconnaissance à pied de cette toute nouvelle piste : « Même après coup je ne peux pas dire ce qu’il m’est arrivé, peut-être une intoxication alimentaire... J’ai passé une nuit blanche et j’ai fini aux urgences… ». Après beaucoup de repos, la Championne du Monde en titre assure le minimum. Mais les journées qui suivent sont longues et difficiles : « Je n’avais absolument aucun plaisir à rouler d’autant plus que les conditions n’aidaient pas, il faisait très chaud et il y avait trop de poussière. J’ai clairement subi la course ».

Troisième de la manche de qualification, « Pompon » chute en finale : « J’avais peur. D’habitude j’aime aller au départ en me disant que je suis prête. Là ce n’était pas le cas et je l’ai forcément payé ». Elle termine 7e à bout de force.

Myriam Nicole ride à Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Avec les manches nord-américaines en point de mire, Myriam Nicole se reconcentre puisqu’elle est à ce moment-là toujours en lice pour remporter le classement général : « On sait que Snowshoe c’est un peu la loterie, que le parcours est ultra piégeux et le mot d’ordre est de ne pas tomber. Je suis partie pour faire le ‘Winning Run’ et j’ai voulu trop en mettre, je tombe une fois et fais une autre grosse erreur qui me coûte très cher ». Malgré tous ces déboires, Myriam ne termine qu’à +4.145 secondes de la leader de la Coupe du Monde Camille Balanche : « Je pense que c’est là où Camille sait mieux doser que moi ce type de run. Elle en met où il faut et assure d’autres parties ».

Myriam Nicole concentré à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quand le sort s'acharne

Et comme dans tout feuilleton à suspense, le sort s’acharne sur Myriam lors de l’étape québécoise : « J’arrive avec une grande envie de me reprendre mais je re-tombe en qualification (elle prend le 4e temps ndlr). Alors je me fais violence pour gérer la finale, j’essaye de ne pas en faire, de trouver le juste milieu mais je crève de la roue arrière alors que tous mes temps s’affichaient une fois de plus en avance. Là je me suis dit que je n’ai vraiment pas beaucoup de chance ». Elle termine 13e, désemparée.

Myriam Nicole à Mont-Sainte-Anne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ce nouveau coup dur l’empêche en effet de prendre la tête du classement général et la relègue même à la troisième place du classement général. Comment se relever après autant de malchance ? Elle répond : « Cela aide vraiment à devenir philosophe (rires), je prends ce qui à prendre et j’ai confiance sur le fait que la roue tourne. Je sais ce que j’ai à améliorer, je dois doser ma vitesse en fonction de ma forme et je suis certaine que la donne peut changer ».

Myriam Nicole dévale la piste de Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ajuster sans cesse le curseur pour que toutes les planètes s’alignent. Un travail de longue haleine ou d’horloger mais qui peut, comme ils l’ont tous les deux déjà vécu, se révéler payant.

Focus sur l'avenir

La suite, ce sont les Championnats du Monde qui auront lieu le 27 août aux Gets (France) avant d’enchaîner une semaine après sur la finale de la Coupe du Monde à Val di Sole (Italie) : « Ces Mondiaux seront une belle fête. J’ai l’impression de faire le TNJV (Trophée National des Jeunes Vététistes aujourd’hui connu sous TFJV, ndlr) de ma vie. Je pense que de rouler en France sera un confort, qu’il faut en profiter et que ce sera génial d’avoir ses proches autour d’autant plus qu’une telle occasion n’arrive pas tous les ans ! ».

Loïc Bruni sur la piste de Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

De son côté, est-ce que Loïc Bruni sera remis de sa blessure ? La fin de la Saga sera bientôt dévoilée. Il reste ces deux rendez-vous internationaux et qui sait ce que ces deux athlètes nous réservent encore ! Le tout sera évidemment à suivre sur Red Bull TV.

Bilan des Français

Et de quatre victoires pour Amaury Pierron ! Après Lourdes et Fort William, le sociétaire du team Commencal/Muc-Off a remporté de la plus belle des manières les manches de Lenzerheide et de Snowshoe. Il possède exactement 249 points au classement général donc, sauf gros incident et comme en 2018, il y a de fortes chances que « Momo » décroche le globe de cristal (le maximum de points accumulables par weekend est de 250 points…).

Amaury Pierron vainqueur à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Après avoir remporté sa première Coupe du Monde en terres andorrane en 2018, Loris Vergier a (re)joué le weekend parfait en s’imposant sur la manche qualificative et en finale à Vallnord. Il termine 8e à Lenzerheide ainsi qu’à Snowshoe mais chute à Mont Saint Anne et déclare forfait pour mieux revenir pour les Mondiaux.

Les riders célèbrent sur le podium à Vallnord © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Cinquième à Lenzerheide, Benoît Coulanges a lourdement chuté à Vallnord, il n’a donc pas marqué de points sur cette étape et a dû compter plusieurs jours de repos pour se remettre d’un énorme hématome au quadriceps. 17e de la manche de Snowshoe, il se qualifie 6e à Mont Saint Anne mais doit faire face à un souci mécanique qui le relègue à la 43e place. Il figure toutefois encore 9e au classement général.

Le podium de la Coupe du monde de VTT DH à Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

A la 11e place au classement général, on retrouve Thibaut Daprela qui a enchainé trois Top 10 sur les quatre dernières manches (9e Lenzerheide, 10e Snowshoe et 9e Mont Saint Anne).

Belle régularité pour Dylan Levesque qui se place 11e à Snowhoe puis 12e à Mont Saint Anne, il se situe actuellement 16e au classement général. Enfin à noter qu’Antoine Vidal termine 16e à Vallnord et 17e à Mont Saint Anne.

Des spectateurs de la Coupe du monde de VTT aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ces sept français ont été sélectionnés pour les Championnats du Monde aux Gets et inutile de préciser qu’ils attendent tous avec impatience de pouvoir s’illustrer devant le public français !

