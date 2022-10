Lost Ark : le guide du patch “La destruction pour seul destin”

La nouvelle classe : Le Destructeur

C’est pourtant pas la taille qui compte… © Amazon Games

La petite présentation dans les grandes lignes : Le voilà, il est arrivé. Beau, grand, fort et badass, le Destructeur est maintenant disponible sur Lost Ark . Une sous-classe de la classe Guerrier, tranquillement rangée dans la case DPS, qui brandit un énorme (et encore on est gentil) marteau comme arme. Ce guerrier lent mais puissant est capable d'infliger des torgnoles dévastatrices, et pas que, puisque monsieur est aussi un maître dans la gestion de la gravité.

C’est également le roi des dégâts déséquilibrants (stagger) dans Lost Ark. Aucune autre classe n'est capable d'étourdir un ennemi aussi facilement et efficacement. Même si un Berserker peut infliger une bonne quantité de stagger, il ne peut pas rivaliser avec le Destructeur. Cela est dû au fait qu'il possède à la fois des niveaux élevés de stagger et que le fait d'être un attaquant frontal augmente grandement son potentiel en ce sens.

Ses mécaniques en bref : ​​Le Destructeur possède 17 compétences réparties entre 10 compétences de concentration (bleues) et 7 compétences de libération de la gravité (violettes). En gros, les compétences de concentration servent à générer jusqu’à trois noyaux de gravité, que vous pouvez dépenser en utilisant les compétences de libération de gravité. Ces dernières vous permettant de faire de véritables carnages.

Le truc bien avec notre nouvel ami, c’est qu’il vous permet - à chaque fois que vous consommez une orbe pour attaquer - de charger une jauge d’Hypergravité. Lorsque celle-ci est pleine, vous pouvez alors déclencher le mode Hypergravité qui n’est autre que sa compétence d’identité. Ses effets ? L’apparition d’une zone dans laquelle “la vitesse de déplacement et d’attaque des ennemis à portée est réduite”, qui vous fait gagner “des boucliers et une immunité contre les affaiblissements, les renversements, et les poussées, ainsi que contre les autres effets négatifs subis”.

Ça, c’est pour la partie passive et pratique, l’entrée en quelque sorte. Parce qu’avec un tel personnage, c’est surtout le marteau qu’on attend. Et, alors que “le mode Hypergravité vous prive de la plupart de vos compétences” il vous permet aussi de “considérablement améliorer votre attaque auto de sorte à infliger davantage de dégâts, et d’utiliser une nouvelle capacité : Gravité cyclonique. Lorsque vous l'utilisez, vous donnez un coup de marteau descendant et infligez des dégâts, puis faites exploser de l’énergie gravitationnelle devant vous, infligeant des dégâts supplémentaires et attirant les ennemis dans un rayon de 6 mètres”. On touche ici au côté jouissif de cette sous-classe, puisqu’à cet instant vous n’aurez plus qu’à marteler la tronche de vos futures victimes à coups de marteau avec un joli buff de votre attaque auto.

Les deux nouveaux raids

Le raid de Gardien, Deskaluda

Un griffon, mais sous acide © Amazon Games

Amazon Games a laissé sa volière ouverte, nous présentant le Deskaluda, un gardien auquel se frotter dans un raid sympathique. On va vous expliquer comment éviter la mort, mais avant ça, petit point sur les conditions requises pour s’y frotter : un niveau d’objet requis de 1415. C’est tout.

Les patterns de ses attaques principales :

Commençons par faire le point sur ses attaques au sol. Elles sont au nombre de quatre. Pour la première, Deskaluda se recroqueville pendant quelques secondes, avant de générer des projectiles qui étourdissent les ennemis à l'impact. Lorsque cette animation commence, courez aussi loin que possible de lui, puis esquivez juste avant l’impact. Le volatile - si on peut le définir ainsi - adore dasher. Lorsque c’est le cas, soyez patient, car il sera un peu lent à récupérer à la fin de sa phase de mouvement, ce qui vous donnera une ouverture pour frapper. Lorsqu'une aura verte apparaît devant lui, vous êtes également en mesure de contrer son mouvement et d'infliger beaucoup plus de dégâts. Pensez-y. Enfin, si votre écran s'assombrit subitement et qu’il s'agenouille, c'est qu'il se prépare à un balayage qui projette des rayons d'énergie sur la majeure partie de la carte. Lorsque cela se produit, cherchez les auras bleues, qui indiquent une zone de sécurité.

Voilà pour la partie terrestre, mais le zozio est, par définition, doté d’une paire d’ailes afin de prendre les airs. À certains moments il vole en cercle et crée une tornade, et marque deux joueurs d'un X géant. Les joueurs marqués doivent s'éloigner du reste de leur équipe pour créer un maximum d'espace, arrêter de bouger et attendre l’attaque, puis s'écarter du chemin lorsque Deskaluda s'écrase sur terre. Ces marques finissent par émettre des flammes qui font des dégâts. Sinon, lorsqu’il prend les airs et crée des doubles, gardez un œil sur l'indicateur vert. Cela vous indiquera qu'il est sur le point de frapper et qu'il sera brièvement vulnérable à un contre.

Appliquez ces quelques conseils et vaincre Deskaluda ne devrait pas vous poser trop de soucis.

Le raid de légion, Valtan :

Un bouc, mais sous Red Bull © Amazon Games

L’arrivée de Valtan marque le lancement des raids légion sur notre partie du globe. Ici, pas question de se lancer à l’arrache en espérant s’en sortir avec deux, trois patterns parfaitement maîtrisés. Deux niveaux de difficultés sont disponibles avec les raids légion : le niveau “normal” qui nécessite 1415 de niveau d’objet minimum, et le niveau “difficile” qui tape sur du 1445. Sachez que vous n’avez le droit qu’à un essai par semaine pour chacune des difficultés. Tout ça pour une expérience de jeu longue et éprouvante, qui propose cependant des points de contrôle (portails) pour mettre votre run en pause s’il le faut “sans perdre votre progression, ni vos récompenses”.

Ce raid est constitué de deux phases distinctes, mais pour des raisons de longueur (il nous faudrait l’équivalent d’un livre pour coucher tout ça à l’écrit) nous nous contenterons de vous renvoyer vers l’ Académie Lost Ark pour prendre un maximum d’informations, et vers la chaîne du YouTubeur français IruMinaTi pour avoir une idée de la bonne stratégie à adopter.

On vous laisse maintenant profiter de ce joli lot concocté par les équipes d’Amazon Games. Pour un récapitulatif global de cette MAJ d’envergure, on vous renvoie vers la note de mise à jour ici présente.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !