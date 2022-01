Rencontrez Mark McMorris, l'athlète le plus médaillé en snowboard

Les réalisations de Mark McMorris dépassent largement le cadre du snowboard. Sa capacité naturelle à se monter à la hauteur de la situation, sa persévérance à vaincre l'adversité et ses talents extraordinaires ont fait de ce snowboarder de 27 ans une icône du sport canadien.

Il a remporté un nombre record de vingt médailles aux X Games, quatre championnats de l'US Open et a introduit un certain nombre de figures inédites qui ont révolutionné le sport. Aujourd'hui encore, une décennie après avoir pris d'assaut la scène du snowboard de compétition, McMorris est toujours considéré comme l'un des riders les plus dangereux dans toutes les compétitions auxquelles il participe.

Mark McMorris slopestyle en 2016 © Burton/Red Bull Content Pool

De l'apprentissage du snowboard dans la province la plus plate du Canada à la lutte contre une blessure potentiellement mortelle pour reconquérir l'or aux X Games, voici l'histoire de la carrière de McMorris dans le domaine du snowboard.

01 Le début (1993-2011)

McMorris est né et a grandi à Regina, en Saskatchewan, et a enfourché son premier snowboard à l'âge de cinq ans. On dit que lui et son frère Craig - qui était déjà accro à la planche à roulettes - ont refusé d'essayer le ski et ont été naturellement attirés par le snowboard dès le premier jour.

"Dès la première fois que j'ai enfilé une planche à neige, j'ai ressenti une joie extrême", a déclaré McMorris. "Mais ce n'est qu'à l'âge de 7 ans, lorsque j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à frapper des boîtes et des sauts à Mission Ridge, que j'ai ressenti la présence de la communauté du snowboard. J'ai commencé à côtoyer les enfants plus âgés et c'est devenu tout ce que je voulais faire."

McMorris & McMorris: Trailer

Chaque automne, son frère et lui ramassaient fréquemment de la neige sur les patinoires de hockey et construisaient des installations de jib dans leur cours. Ils se rendaient ensuite au parc à neige de Mission Ridge, situé à proximité, pour y dévaler les 100 cm de neige qui tombent en moyenne chaque année à Regina. Le dénivelé de 97,5 mètres n'était pas idéal, mais comme tout enfant des Prairies, il en a tiré la meilleur parti.

"Enfant, j'aimais juste beaucoup les sports, ceux qui m'ont toujours marqué étaient ceux qui n'étaient pas facilement accessibles. J'avais une telle passion pour le snowboard que cela n'avait pas d'importance que je vienne de l'endroit le plus plat du Canada, j'allais le faire pour le reste de ma vie."

À l'âge de 11 ans, McMorris a été invité à se joindre à l'équipe de snowboard de la Saskatchewan, ce qui lui a permis de se rendre chaque mois dans les Rocheuses canadiennes ou au Parc olympique du Canada à Calgary. Là, il a eu l'occasion de s'attaquer à de plus grandes surfaces, de côtoyer des planchistes chevronnés et d'apprendre des figures plus progressives. Quatre ans plus tard, il est devenu professionnel et a entamé sa longue carrière par une victoire en Coupe du monde de slopestyle en 2010.

02 Les années de gloire (2011-2016)

Les années de gloire de Mark McMorris ont été marquées par des médailles d'or, des premières mondiales et un règne presque parfait sur la scène du snowboard de compétition.

En 2011, McMorris a terminé deuxième lors de sa première participation au Slopestyle des X Games, derrière Sébastien Toutant , un autre jeune prodige. Son jeu de rails classique, associé à sa sélection progressive de figures sur les sauts, laissait présager ce qui allait suivre. Plus tard dans l'année, il a explosé dans le grand public après avoir réalisé le tout premier Backside Triple Cork 1440 lors d'un shooting TransWorld Snowboarding à Snowmass, dans le Colorado.

"Le saut était parfait, j'étais entouré d'amis et c'était l'un des jours les plus spéciaux de ma carrière jusqu'à présent - c'était un moment excitant pour mettre la barre plus haut pour le snowboard", a ajouté McMorris.

Cet élan délirant l'a suivi pendant la saison 2012 et a ouvert la voie à une double médaille d'or aux X Games dans les disciplines Slopestyle et Big Air - un exploit qu'il a réitéré en 2015. En plus de remporter les honneurs, McMorris a sorti sa signature Backside Triple Cork 1440 pour la première fois en compétition et a ensuite établi un nouveau standard pour la progression en Big Air.

Sebastien Toutant & Mark McMorris © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

"Seb [Toutant] et moi sommes définitivement entrés sur la scène avec une vengeance", a-t-il expliqué. "Nous n'étions pas seulement heureux d'être là à côtoyer nos héros, car nous savions que nous avions les atouts pour gagner."

L'innovation en manoeuvres de McMorris’

A décroché le tout premier Backside Triple Cork 1440 en 2011

A répété le Backside Triple Cork 1440 pour la première fois en compétition aux X Games 2012

Il a réalisé le tout premier frontside Triple Cork 1440 aux X Games 2015.

Il a réalisé le premier Double Cork au monde à partir d'un rail en 2018.

Mark McMorris réussit une première mondiale

Désormais dans un nouvel échelon du snowboard, McMorris a été invité à tester ses compétences sur un parcours de slopestyle en backcountry lors de l'événement Red Bull Supernatural de Travis Rice . Mais sa descente des 2 200 pieds verticaux de poudreuse de la Colombie-Britannique n'était pas caractéristique. Malgré une performance défavorable, cette exposition à l'arrière-pays a fait naître en lui le désir et la volonté de développer son art dans les grandes montagnes.

De retour sur les pentes parfaitement entretenues d'Aspen, dans le Colorado, McMorris réalise en 2013 le run le mieux noté de l'histoire des X Games Slopestyle, et continue d'occuper le podium pendant les années à venir.

Mark McMorris sur le podium des Winter X Games à Aspen en 2017 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

03 Les jours sombres (2016-2018)

Nous sommes en 2016 et McMorris vient de remporter sa sixième médaille d'or aux X Games en Slopestyle, et une médaille d'argent en Big Air. Maintenant, dans le centre-ville de Los Angeles, il se tient au sommet d'une installation de saut sur échafaudage de 16 étages à Air + Style.

Dans une descente de 65 pieds, il lance un Frontside Triple Cork 1440, atterrit sur la banquette arrière et se prend les orteils dans la bosse de l'atterrissage . Le résultat est un fémur cassé. Il est opéré et on lui insère une tige de métal dans la jambe.

"L'accident a été dévastateur", explique McMorris. "Mais je savais que j'avais un sac de tours profond à ce moment-là, et que j'avais un peu d'avance sur le terrain, donc si je devais me battre pour revenir, je serais toujours capable de m'accrocher au sommet."

McMorris reviendra pour décrocher le double bronze des X Games moins d'un an plus tard.

Bien que McMorris possédait une capacité innée à rebondir après une blessure grave et à maintenir sa domination dans un domaine en évolution, son histoire de retour a été interrompue par un autre revers. Au début de 2017, il a subi de multiples blessures mettant sa vie en danger - notamment une mâchoire cassée, un bras gauche cassé, une rupture de la rate, une fracture du bassin, des fractures des côtes et un poumon gauche affaissé - après être entré en collision avec un arbre alors qu'il faisait du snowboard dans le backcountry près de Whistler, en Colombie-Britannique.

"L'accident de l'arbre était une autre histoire", a-t-il ajouté. "Il était difficile d'imaginer revenir sur la scène et monter sur la plus haute marche du podium à une époque où la progression était si rapide - à certains moments, j'ai même douté de mon retour."

"Mais j'ai réussi. Même après toute ma rééducation et ma récupération, j'ai pu représenter le Canada à peine onze mois plus tard à PyeongChang et, en 2019, revenir aux X Games pour remporter l'or en Slopestyle et l'argent en Big Air. "

Après tout ce qui s'est passé, je me suis prouvé que j'étais encore capable de faire partie des meilleurs. Mark McMorris

04 Aujourd'hui (2018-PRESENT)

Plus d'une décennie après avoir remporté sa première médaille aux X Games, McMorris occupe toujours l'avant-scène du snowboard de compétition. Son passé de résilient prouve qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs - et aujourd'hui, ses objectifs se retrouvent dans le monde du snowboard de backcountry.

Mark McMorris en pleine poudreuse au Baldface Lodge © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

"Enfant, j'étais toujours excité à l'idée de rider n'importe quel type de neige poudreuse dans les Rocheuses canadiennes", a déclaré McMorris. "Et depuis, je consacre chaque année une bonne partie de mon temps à rouler sur des pistes non tracées dans les montagnes".

En 2021, McMorris a publié des séquences exceptionnelles dans le One World de Burton et a ensuite remporté la première étape du Natural Selection Tour de Travis Rice à Jackson Hole, dans le Wyoming, prouvant au monde entier que son héritage va bien au-delà des rangs du Slopestyle.

" Participer à la compétition Natural Selection a été un grand moment de ma carrière ", explique McMorris. "Mais pour l'instant, je concilie le backcountry avec la compétition, mais un jour, j'y mettrai davantage l'accent."

Aujourd'hui, McMorris a pour objectif de remporter la seule pièce de Slopestyle et de Big Air qui manque à son palmarès en 2022. Mais en raison de la pandémie mondiale - qui a entraîné des incohérences, des annulations d'événements et des disqualifications liées au COVID lors de la saison 2020/21 - sa capacité à se qualifier repose sur ses performances lors de quelques événements de début de saison.

"La pression a été doublée, voire triplée, à l'approche de cette saison hivernale", a expliqué M. McMorris.

Vous attendez ce moment pendant quatre ans, vous essayez de tout perfectionner, vous travaillez aussi dur que possible et vous espérez être à la hauteur. Mark McMorris

Chasing Winter