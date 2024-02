Mark McMorris Le champion du monde canadien de snowboard Mark McMorris est l'un des athlètes les plus décorés et les plus performants de l'histoire de la compétition dans ce sport.

Et quand on se fracture l'os le plus long et le plus solide du corps, le simple fait de réapprendre à marcher peut devenir la plus grande des batailles. Sans parler du retour à la compétition.