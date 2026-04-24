Max Verstappen performing at ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie on the 21 March, 2026.
© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool
Motoring

24h du Nürburgring : comment regarder la course de Max Verstappen?

Le quadruple champion du monde de Formule 1 fait ses débuts aux 24h du Nürburgring en 2026. Voici toutes les infos : comment regarder en direct, le programme complet et les dates de qualification.
Écrit par Chris Magill
Temps de lecture estimé : 5 minutesPublished on

Partie de cette histoire

ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen makes his debut at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, tackling one of motorsport’s most gruelling and iconic endurance races.

Deutschland

Max Verstappen

Né pour la Vitesse, le fils de l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, Max Versteppen est le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

Pays-BasPays-Bas

Résumé

  1. 1
    Que sont les 24h du Nürburgring ?
  2. 2
    Comment se déroule l'événement
  3. 3
    Comment regarder la course en direct
Le monde de la course d'endurance accueille l'un des pilotes les plus célèbres de la planète en 2026 : le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen fera ses débuts très attendus à l'ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Mettant de l'avant sa passion pour la course et sa quête constante de nouveaux défis au volant, l'as néerlandais va se mettre à l'épreuve sur ce circuit ultra exigeant au sein de l'équipe Verstappen Racing.
Aux côtés de ses trois coéquipiers GT professionnels, Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer, Verstappen participera à une série de qualifications en avril et en mai, avant l'épreuve principale du 16 mai, où l'équipe s'élancera pour 24 heures de course sans arrêt sur un circuit réputé pour ses virages, ses dénivelés et ses conditions météo imprévisibles, pouvant passer d'un ciel dégagé à la pluie ou au brouillard en un instant.
Les fans pourront regarder l'action passionnante se dérouler en direct sur Red Bull TV et la chaîne YouTube de Red Bull Motorsports.
Max Verstappen attache son casque de course avant l'ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie en mars 2026.

Max Verstappen en préparation finale du Nürburgring

© Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Quotation
Les 24h du Nürburgring est une course que je rêve de faire depuis longtemps
Max Verstappen
01

Que sont les 24h du Nürburgring ?

Les 24h du Nürburgring en bref
  • Première édition en 1970
  • Longueur de piste de 25,378 km
  • Jusqu'à 190 véhicules participants
  • Environ 280 000 spectateurs sur place (2025)
  • Règlement ouvert et unique en son genre
  • Dates de l'édition 2026 : 14-17 mai
Les 24h du Nürburgring est une célèbre course d'endurance organisée chaque année en Allemagne sur la légendaire piste Nordschleife du Nürburgring. Le concept est simple, mais exigeant : les équipes courent sans interruption pendant 24 heures, se relayant au volant entre trois ou quatre pilotes, avec pour objectif de compléter le plus grand nombre de tours possible.
ABT Sportsline avec Mirko Bortolotti aux 24h du Nürburgring 2025.

ABT Sportsline lors de la 53e édition des 24h du Nürburgring en 2025

© ABT Sportsline

Considéré comme l'un des tests d'endurance les plus éprouvants du sport automobile, l'événement utilise un tracé combinant la Nordschleife et le circuit GP moderne, pour un tour d'environ 25 km, l'un des plus longs du sport automobile. Avec plus de 150 virages, des dénivelés spectaculaires et des sections étroites ne laissant pas grand place à l'erreur, le circuit en lui-même est déjà un défi redoutable, mais les pilotes doivent en plus composer avec des conditions météo en constante évolution, de jour comme de nuit, incluant souvent pluie, brouillard et changements de température, parfois en l'espace d'un seul tour.
Comme si cela ne suffisait pas, la grande variété de voitures en piste simultanément constitue un autre aspect unique à cette course légendaire. Des GT3 hautement performantes (Verstappen pilotera une Mercedes AMG GT3) s'y mesurent à des voitures bien plus lentes, proches des modèles de série, obligeant les pilotes à naviguer en permanence dans le trafic et à gérer d'importants écarts de vitesse. Le tout crée un environnement chaotique mais palpitant, où la conscience de la piste et le sens de la course comptent autant que la vitesse.
Manthey EMA roule la nuit aux 24 h du Nürburgring 2025.

De nuit, la Nordschleife déploie une atmosphère unique

© Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

02

Comment se déroule l'événement

Les qualifications d'avril (18-19 avril)
Un week-end de « répétition générale » un mois avant l'événement, consiste à deux courses de quatre heures, où les meilleures équipes peuvent se préparer en vue de la course principale de mai. Le samedi 18 avril, la Course 1, une course d'endurance d'environ quatre heures, se prolonge dans la soirée, offrant aux équipes une précieuse expérience des conditions de lumière et de piste changeantes, tout en testant stratégie et fiabilité.
Le dimanche a lieu la Top Qualifying, une séance de qualification décisive qui détermine la tête de la grille de départ avant la Course 2, une autre course d'endurance disputée généralement en plein jour. Celle-ci permet aux équipes d'affiner leurs performances à partir des données du samedi, faisant de ce week-end une étape de préparation cruciale pour l'épreuve principale.
Qualifications de mai (14-15 mai)
Le week-end des courses commence le jeudi 14 mai, avec plusieurs sessions sur le circuit complet pour établir les positions sur la grille et permettre aux équipes de peaufiner leur réglage, notamment pour les tours de nuits cruciaux. Le vendredi, place au Top Qualifying, où les voitures les plus rapides se disputent la position de tête et les premières lignes lors de courtes séances à haute pression, avec des tours plus propres et sans trafic.
Course finale (16-17 mai)
Après les dernières vérifications des systèmes lors de l'échauffement, Verstappen et ses coéquipiers s'élanceront sur la Nordschleife du Nürburgring pour la course principale de 24 heures, où ils rejoindront un plateau dense à plusieurs catégories. La course débutera à 13 h UTC (15 h CEST) et les fans pourront la suivre en direct sur Red Bull TV et la chaîne YouTube de Red Bull Motorsports.
La voiture de Max Verstappen pour les 24 h du Nürburgring révélée à Mappen en Allemagne.

La voiture de Max Verstappen pour les 24 h du Nürburgring 2026

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03

Comment regarder la course en direct

Les qualifications d'avril et de mai, ainsi que la course finale du 16 au 17 mai, seront toutes diffusées en direct sur Red Bull TV et la chaîne YouTube de Red Bull Motorsports. Voici quand les regarder :

Date

Session

Heure

Samedi 18 avril

Course de qualification 1

15 h UTC (17 h CEST)

Dimanche 19 avril

Top qualifications

8 h 30 UTC (10 h 30 CEST)

Course de qualification 2

10 h 30 UTC (12 h 30 CEST)

Jeudi 14 mai

Qualification 1

11 h 10 – 13 h 30 UTC (13 h 10 – 15 h 30 CEST)

Qualification 2

17 h 55 – 21 h 45 UTC (19 h 55 – 23 h 45 CEST)

Vendredi 15 mai

Top qualifications 1

6 h 45 – 7 h 25 UTC (8 h 45 – 9 h 25 CEST)

Top qualifications 2

7 h 40 – 8 h 25 UTC (9 h 40 – 10 h 25 CEST)

Qualification 3

8 h 30 – 10 h 05 UTC (10 h 30 – 12 h 05 CEST)

Top qualifications 3

11 h 30 – 12 h 45 UTC (13 h 30 – 14 h 45 CEST)

Samedi 16 mai

Échauffement

8 h 00 – 9 h 30 UTC (10 h 00 – 11 h 30 CEST)

Course

12 h 30 – 13 h 45 +1 UTC (14 h 30 – 15 h 45 +1 CEST)

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ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen makes his debut at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, tackling one of motorsport’s most gruelling and iconic endurance races.

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Né pour la Vitesse, le fils de l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, Max Versteppen est le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

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