24h du Nürburgring : comment regarder la course de Max Verstappen?

Le monde de la course d'endurance accueille l'un des pilotes les plus célèbres de la planète en 2026 : le quadruple champion du monde de Formule 1

fera ses débuts très attendus à l'ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Mettant de l'avant sa passion pour la course et sa quête constante de nouveaux défis au volant, l'

au sein de l'équipe Verstappen Racing.