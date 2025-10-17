F1 : ce que Max Verstappen doit faire pour être à nouveau champion

La deuxième moitié de la saison 2025 de

bat son plein, et alors qu’il ne reste que 6 Grands Prix à disputer (et 3 courses sprint), le monde du sport automobile a les yeux rivés sur les leaders du championnat : les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, et un

bien décider à venir gâcher la fête. Depuis la trêve estivale, la saison d’

a pris une toute autre tournure, et même si Max avait annoncé après

qu’il ne jouerait pas le titre cette année, la donne a changé.