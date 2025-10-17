F1
F1 : ce que Max Verstappen doit faire pour être à nouveau champion
Depuis la reprise de la saison de F1, Max Verstappen et Oracle Red Bull Racing enchaînent les bons résultats, mais peuvent-ils encore décrocher le titre ? Oui, mais à certaines conditions.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
La deuxième moitié de la saison 2025 de Formule 1 bat son plein, et alors qu’il ne reste que 6 Grands Prix à disputer (et 3 courses sprint), le monde du sport automobile a les yeux rivés sur les leaders du championnat : les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, et un Max Verstappen bien décider à venir gâcher la fête. Depuis la trêve estivale, la saison d’Oracle Red Bull Racing a pris une toute autre tournure, et même si Max avait annoncé après Silverstone qu’il ne jouerait pas le titre cette année, la donne a changé.
01
Max doit tirer parti de sa bonne forme
Après avoir terminé deuxième du Grand Prix des Pays-Bas, sur ses terres, juste avant les vacances, Max a remporté deux Grands Prix consécutifs, montant sur la plus haute marche du podium à Monza et à Bakou, avant d’ajouter une deuxième place au GP de Singapour. À l'heure actuelle, il reste à 63 points de Piastri, mais l’écart s’est considérablement réduit ces dernières semaines. Les six Grands Prix restants constituent l’occasion parfaite pour maintenir le rythme.
Ce n’est pas seulement la bonne forme de Max qui lui donne des chances dans les prochaines courses. McLaren connaît aussi quelques difficultés : Piastri n’a grappillé que 27 points à son total pendant que Max en engrangeait 68. De plus, les “papaya rules” qui permettent à Piastri et Norris de s’affronter “à la loyale” pour le titre peuvent donner un coup de pouce à Max Verstappen. À Singapour, Lando Norris s’est notamment déporté sur son coéquipier lors du premier de tour, un fait de course que l’Australien n’a que très peu apprécié (allant jusqu’à débrancher sa radio).
De plus, Max a un autre atout dans son cockpit : les deux pilotes McLaren pourraient devenir champions du monde pour la première fois s’ils terminaient la saison en tête, mais Max, lui, y est déjà parvenu à plusieurs reprises. Il sait comment gérer, même en cas de saison serrée, et il connaît la pression qui va avec.
C’est maintenant le moment d’exploiter sa forme actuelle et de maintenir la pression sur ses plus proches adversaires. S’il remportait une nouvelle victoire aux États-Unis, les fans de Red Bull Racing commenceraient à y croire à nouveau. Qui sait comment réagiront Norris et Piastri si le classement se resserre dans les semaines à venir, et que Max a une vraie chance de décrocher un cinquième titre mondial ?
02
Ce que nous avons appris de l’aventure de Max en GT3
La bonne forme de Max s’est également étendue au-delà de la Formule 1 ces dernières semaines. Le 27 septembre, en pleine saison F1, il a remporté sa première course en GT3, sur le mythique Nürburgring.
Non seulement tout lui sourit, mais il semble toujours avoir le même plaisir de courir. C’est un gagnant, quelle que soit la discipline, et cela confirme qu’il ne renoncera pas dans sa quête d’un cinquième titre mondial.
Interrogé par formula1.com, Max a déclaré : « Tout s’est bien passé dans le trafic et nous n’avons commis aucune erreur majeure. Gagner ma première course ici est incroyable. »
Le succès de ce week-end met en lumière l’état d’esprit de Max en ce moment : c’est un bon signe à l’approche du dénouement du Championnat du monde de Formule 1.
Bien sûr, Max devra conserver cette forme jusqu’à Abu Dhabi en décembre, et compter sur une baisse de régime chez les papayes. S’il continue à gagner et à réduire l’écart avec les leaders actuels, il aura toutes les chances de remporter son cinquième titre mondial des pilotes de F1 avec Red Bull Racing.
03
Classement actuel du Championnat des pilotes
Avant le Grand Prix des États-Unis, les cinq premiers du championnat des pilotes sont :
- Oscar Piastri - McLaren - 336 points
- Lando Norris - Mclaren - 314 points
- Max Verstappen - Red Bull - 273 points
- George Russell - Mercedes - 237 points
- Charles Leclerc - Ferrari - 173 points
Espérons qu’au Circuit des Amériques, Max Verstappen et son équipe vivront un nouveau grand week-end.