Max a mené 652 tours cette saison, ce qui équivaut à 50,2 % de tous les tours de course et plus du double du nombre de tours menés par Hamilton (297). C'est aussi (beaucoup) plus que le somme de tours des neuf autres pilotes ayant mené des courses cette année réunis (348). Par ailleurs, plus de la moitié des 1239 tours menés par Max dans sa carrière l'ont été cette saison. Pourtant, à Abu Dhabi, Max n'a été devant qu'un seul tour. Heureusement, c'était le dernier.