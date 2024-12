Comment Verstappen a remporté sa défense de titre la plus difficile.

"À un moment donné, la voiture était aussi tout simplement très difficile à conduire. Et puis il s'agissait simplement de travailler ensemble avec l'équipe, parce que lorsque vous avez ces moments difficiles, cela peut aussi être très démotivant", a-t-il poursuivi. "Ces moments sont en fait très importants pour rester ensemble et travailler plus dur et essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que dans ces moments-là, si tu abandonnes, tu vas aussi abandonner le championnat."