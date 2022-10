Max et le « style Verstappen »

« Si vous ne vous engouffrez pas dans une brèche, vous n'êtes plus un pilote de course » disait le regretté Ayrton Senna dans une séquence devenue culte. Max Verstappen, qui a régulièrement été comparé au pilote brésilien, applique la même philosophie en piste et pour cela, on peut sans doute remercier son père Jos qui l'a convaincu, dès l'enfance, de privilégier la pratique à la théorie sans prêter attention aux fameuses « datas ». En l'obligeant, par exemple, à dépasser ses concurrents dans les portions techniques des circuits mais aussi lors de sessions d'oppositions riches en enseignement. « Mon père disposait d'un moteur plus rapide sur son kart et on faisait 30 ou 40 courses de cinq tours,

. Parfois, j'essayais de le doubler et à cause du manque d'expérience, j'allais un peu trop loin et il me reprenait à la sortie. Sinon, j'essayais de passer par l'extérieur mais il me bloquait au milieu du virage ». Dès sa titularisation au sein de la Scuderia Toro Rosso,

applique les préceptes du paternel jusqu'à se forger une réputation de pilote instinctif et « all-in » qui le suit encore aujourd'hui. Un exemple parlant ? Son dépassement par l'extérieur - et interminable - au Grand Prix de Belgique 2015, sacré « Action of the Year » par la FIA. Felipe Nasr s'en souvient encore.