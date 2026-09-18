Résultats de Max vs 100 : voici la position finale de chaque pilote

Après un seul tour, Verstappen s'était déjà hissé en 37e place, puis a continué de progresser rapidement à mesure qu'il se rapprochait des meneurs. Le pilote en tête Jacky Martens, le YouTubeur Zac Alsop et le technicien de Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler ont continué de mener la course, mais le Néerlandais a finalement

pour dépasser le trio de tête après 35 minutes d'action chaotique.