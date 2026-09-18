Résultats de Max vs 100 : voici la position finale de chaque pilote

Max Verstappen a fait un retour triomphal au karting lors de Max vs 100, en dépassant 100 pilotes en fonçant de la dernière position de la grille jusqu'à la première place en seulement 14 tours et 35 minutes à Silverstone.
De retour à ses racines pour ce qui était la plus grande course de karting jamais organisée, le quadruple champion du monde de Formule 1 est parti en P101, tout à l'arrière d'un plateau composé d'athlètes, de créateurs de contenu, de streameurs, de journalistes et de partisans sélectionnés partout dans le monde.
Après un seul tour, Verstappen s'était déjà hissé en 37e place, puis a continué de progresser rapidement à mesure qu'il se rapprochait des meneurs. Le pilote en tête Jacky Martens, le YouTubeur Zac Alsop et le technicien de Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler ont continué de mener la course, mais le Néerlandais a finalement mis à profit toute son expérience du karting pour dépasser le trio de tête après 35 minutes d'action chaotique.
Classement final de Max vs 100
Voici la liste complète des pilotes de Max vs 100 et leur classement final dans la course.
Position
Driver
1
2
3
Lewis Osler
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Edward Andrew Dominic Bott
17
18
19
20
21
Jack Harington
22
23
24
25
26
Hasan Talha Serce Rodrigues
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Jake O'Neill
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Blue-Jade Rasch
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Nuri Amiraslan
68
69
70
71
Brian Manuel Otero
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Tom Medlock
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
André da Silva Montoito
94
95
96
George (Georgina) Thomas
97
98
99
100
Lauchie Johns
101
01
Comment regarder la rediffusion
Max vs 100 de Red Bull est disponible en rediffusion sur Disney+ dans le monde entier et sur l’application ESPN pour les abonnés à ESPN Unlimited aux États-Unis.