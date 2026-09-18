Max Verstappen, de l'écurie Oracle Red Bull Racing, pilote le kart n° 3 lors de l'événement « Max vs 100 » sur le circuit de Silverstone, à Northampton, en Angleterre, le 16 septembre 2026.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Karting

Résultats de Max vs 100 : voici la position finale de chaque pilote

Max Verstappen a relevé le défi « Max vs 100 » en 14 tours à Silverstone. Voici le classement final complet du plateau de 101 karts.
Écrit par Chris Magill
Temps de lecture estimé : 2 minutesPublished on

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Max Verstappen

Né pour la Vitesse, le fils de l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, Max Versteppen est le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

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Résumé

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Max Verstappen a fait un retour triomphal au karting lors de Max vs 100, en dépassant 100 pilotes en fonçant de la dernière position de la grille jusqu'à la première place en seulement 14 tours et 35 minutes à Silverstone.
De retour à ses racines pour ce qui était la plus grande course de karting jamais organisée, le quadruple champion du monde de Formule 1 est parti en P101, tout à l'arrière d'un plateau composé d'athlètes, de créateurs de contenu, de streameurs, de journalistes et de partisans sélectionnés partout dans le monde.
Après un seul tour, Verstappen s'était déjà hissé en 37e place, puis a continué de progresser rapidement à mesure qu'il se rapprochait des meneurs. Le pilote en tête Jacky Martens, le YouTubeur Zac Alsop et le technicien de Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler ont continué de mener la course, mais le Néerlandais a finalement mis à profit toute son expérience du karting pour dépasser le trio de tête après 35 minutes d'action chaotique.
Les pilotes se sont réunis pour une photo de groupe pleine de joie lors de l'événement Red Bull Max vs 100 à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 16 septembre 2026.

Verstappen les a tous battus à Silverstone

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Classement final de Max vs 100

Voici la liste complète des pilotes de Max vs 100 et leur classement final dans la course.

Position

Driver

1

Max Verstappen

2

Jacky Martens

3

Lewis Osler

4

Zac Alsop

5

Pol Tarres

6

Paky TWC

7

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

8

Larry Chen

9

Bernard Kerr

10

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

11

TheGrefg (David Canovas)

12

Pableke (Pablo Jiménez)

13

David Egan (Drift Games)

14

Tommo McCluskey

15

Joe Tasker

16

Edward Andrew Dominic Bott

17

Matt Jones

18

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

19

Aidan Heslop

20

John-Marc van Wyk

21

Jack Harington

22

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

23

Charles André Alexandre

24

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

25

QueenB (Rebecca Evans)

26

Hasan Talha Serce Rodrigues

27

Nugato (Ilija Ravlic)

28

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

29

Jono Jones

30

Alex Haddon

31

Nathan Lust

32

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

33

Sam Hurley

34

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

35

Mars (Zhang Jing)

36

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

37

Bella James

38

Jake O'Neill

39

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

40

Roberts Vītols

41

Sporttouchen (Timothé Rangström)

42

Arda Saatci

43

Shredded Fox (Jan Liška)

44

Sarah Lezito

45

nnnurdaylet

46

Si Hyun Park

47

Daniel Ahola

48

Blue-Jade Rasch

49

Kalia Lai

50

Caedrel (Marc Lamont)

51

Germán Rodezel

52

Taylor Serage

53

Fresia Aria

54

Diogo 'Move_Mind' Silva

55

Melanie Buffetaud

56

Amar (Amar Al Naimi)

57

Karol Zdęba

58

Daily Mail (Henry Robert Williams)

59

Simon de Montfort Walker

60

Julia Haller

61

GoKartGod

62

Pieface23 (Jack McDermott)

63

Leo Neugebauer

64

Helydia (Tansel Celia)

65

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

66

TGFBro (Romell Henry)

67

Nuri Amiraslan

68

Molly Carlson

69

James Doyle

70

Vale Sulca

71

Brian Manuel Otero

72

Developer Adam (Adam Powell)

73

Austin Sprinz

74

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

75

Bea Eguiraun

76

Leticia Bufoni

77

Josh Richards

78

Mike Dokas

79

talkSPORT (Joseph Brophy)

80

Tom Medlock

81

LA4AWALE

82

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

83

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

84

Dantic (Daniel Moss)

85

Qucee

86

Juank Pérez

87

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

88

Lethal Shooter (Chris Matthews)

89

Enis Kirazoğlu

90

Tyrique Hyde

91

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

92

Molly Marsh

93

André da Silva Montoito

94

Janja Garnbret

95

Amber Gill

96

George (Georgina) Thomas

97

Dave Rosenburg

98

Nate Saunders

99

Dyler

100

Lauchie Johns

101

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

01

Comment regarder la rediffusion

Max vs 100 de Red Bull est disponible en rediffusion sur Disney+ dans le monde entier et sur l’application ESPN pour les abonnés à ESPN Unlimited aux États-Unis.

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Né pour la Vitesse, le fils de l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, Max Versteppen est le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

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