Comment se téléporter au top du classement de Valorant avec Omen

, un tournoi international sur VALORANT pour les étudiants universitaires et collégiaux, sont maintenant EN LIGNE! Avec 3 éliminatoires, les étudiants canadiens peuvent se mettre en équipe et se battre pour un prix en argent, une chance de se rendre en finale nationale et, s’ils ont ce qu’il faut, se rendre en finale mondiale.

pour rester en contact et jeter un coup d’oeil au lien ci-dessous pour plus d’infos sur l’éliminatoire #1:

Omen est l’un des meilleurs agents quand il vient à contrôler la carte et est pour l’instant le meilleur contrôleur pour gagner du terrain et embrumer la vision de vos adversaires. Vous commencez deux fumigènes, donc vous serez prêt à exécuter un plan pour votre équipe dès les premiers rounds.

Omen est l’un des meilleurs agents quand il vient à contrôler la carte et est pour l’instant le meilleur contrôleur pour gagner du terrain et embrumer la vision de vos adversaires. Vous commencez deux fumigènes, donc vous serez prêt à exécuter un plan pour votre équipe dès les premiers rounds.

Omen est l’un des meilleurs agents quand il vient à contrôler la carte et est pour l’instant le meilleur contrôleur pour gagner du terrain et embrumer la vision de vos adversaires. Vous commencez deux fumigènes, donc vous serez prêt à exécuter un plan pour votre équipe dès les premiers rounds.

Omen est capable de surveiller différents recoins, se rendre à des endroits inattendus avec à la capacité de se téléporter à courte distance et se positionner derrière les lignes ennemies pour reprendre l’avantage avec son ultime. Le kit d’Omen est flexible et repose sur un bon mélange d'expérience et de créativité pour maximiser son potentiel pour vous faufiler comme le rôdeur que vous êtes.

Omen est capable de surveiller différents recoins, se rendre à des endroits inattendus avec à la capacité de se téléporter à courte distance et se positionner derrière les lignes ennemies pour reprendre l’avantage avec son ultime. Le kit d’Omen est flexible et repose sur un bon mélange d'expérience et de créativité pour maximiser son potentiel pour vous faufiler comme le rôdeur que vous êtes.

Omen est capable de surveiller différents recoins, se rendre à des endroits inattendus avec à la capacité de se téléporter à courte distance et se positionner derrière les lignes ennemies pour reprendre l’avantage avec son ultime. Le kit d’Omen est flexible et repose sur un bon mélange d'expérience et de créativité pour maximiser son potentiel pour vous faufiler comme le rôdeur que vous êtes.

Voie des Ombres (Compétence C)

Soyez toujours à la recherche de nouveaux endroits pour vous positionner. Le tube sur Icebox ou sur le dessus d’une pile de caisses est des angles rarement surveillés, car seulement Omen et Jett peuvent s’y rendre. Même s’ils auront des soupçons quand il voient que vous êtes Omen, ces endroits en hauteur ne seront pas la priorité pour vos ennemis. Omen vous permet de tirer encore plus avantage de la verticalité offerte par Valorant, donc utilisez ce genre d'endroit que vos adversaires ne vérifieront pas en premier.

Soyez toujours à la recherche de nouveaux endroits pour vous positionner. Le tube sur Icebox ou sur le dessus d’une pile de caisses est des angles rarement surveillés, car seulement Omen et Jett peuvent s’y rendre. Même s’ils auront des soupçons quand il voient que vous êtes Omen, ces endroits en hauteur ne seront pas la priorité pour vos ennemis. Omen vous permet de tirer encore plus avantage de la verticalité offerte par Valorant, donc utilisez ce genre d'endroit que vos adversaires ne vérifieront pas en premier.

Soyez toujours à la recherche de nouveaux endroits pour vous positionner. Le tube sur Icebox ou sur le dessus d’une pile de caisses est des angles rarement surveillés, car seulement Omen et Jett peuvent s’y rendre. Même s’ils auront des soupçons quand il voient que vous êtes Omen, ces endroits en hauteur ne seront pas la priorité pour vos ennemis. Omen vous permet de tirer encore plus avantage de la verticalité offerte par Valorant, donc utilisez ce genre d'endroit que vos adversaires ne vérifieront pas en premier.

Il est utile d’engager votre ennemi rapidement pour attirer leur attention et de retraiter à un endroit plus sûr pour forcer l’ennemie à deviner votre position. Gardez en tête de varier où vous vous téléporter au fur que les rounds avancent. Camper sur la même hauteur ne vous est qu’utile jusqu’au point où l’autre équipe s’attend à vous voir là.

Il est utile d’engager votre ennemi rapidement pour attirer leur attention et de retraiter à un endroit plus sûr pour forcer l’ennemie à deviner votre position. Gardez en tête de varier où vous vous téléporter au fur que les rounds avancent. Camper sur la même hauteur ne vous est qu’utile jusqu’au point où l’autre équipe s’attend à vous voir là.

Il est utile d’engager votre ennemi rapidement pour attirer leur attention et de retraiter à un endroit plus sûr pour forcer l’ennemie à deviner votre position. Gardez en tête de varier où vous vous téléporter au fur que les rounds avancent. Camper sur la même hauteur ne vous est qu’utile jusqu’au point où l’autre équipe s’attend à vous voir là.

Se téléporter avec les téléporteurs

Paranoïa (Compétence Q)

Comme le Point d’Ignition de Breach, Paranoïa traverse tous les murs et objets dans son chemin. C’est donc une bonne idée d’utiliser cette compétence lorsque vous êtes à couvert et de la laisser voyager jusqu’à l’endroit où vous pensez que votre cible se trouve avant de passer à l’attaque. Le projectile se déplace plus lentement que vous ne le pensez, donc il sera avantageux de prendre le temps de s’habituer à synchroniser son attaque avec l’effet aveuglant. Sinon, vous risquez de devenir l'embusqué dans votre attaque surprise.

Comme le Point d’Ignition de Breach, Paranoïa traverse tous les murs et objets dans son chemin. C’est donc une bonne idée d’utiliser cette compétence lorsque vous êtes à couvert et de la laisser voyager jusqu’à l’endroit où vous pensez que votre cible se trouve avant de passer à l’attaque. Le projectile se déplace plus lentement que vous ne le pensez, donc il sera avantageux de prendre le temps de s’habituer à synchroniser son attaque avec l’effet aveuglant. Sinon, vous risquez de devenir l'embusqué dans votre attaque surprise.

Comme le Point d’Ignition de Breach, Paranoïa traverse tous les murs et objets dans son chemin. C’est donc une bonne idée d’utiliser cette compétence lorsque vous êtes à couvert et de la laisser voyager jusqu’à l’endroit où vous pensez que votre cible se trouve avant de passer à l’attaque. Le projectile se déplace plus lentement que vous ne le pensez, donc il sera avantageux de prendre le temps de s’habituer à synchroniser son attaque avec l’effet aveuglant. Sinon, vous risquez de devenir l'embusqué dans votre attaque surprise.

Voile Sombre (Compétence E)

Il existe plusieurs endroits sur la carte qui sont très pratiques pour contrôler avec une « smoke ». En fonction de votre plan d’attaque, le deuxième étage sur la tour près du site A sur Haven devrait être quasi garanti d’être embrumé par Omen. Dans les premiers rounds, ceci vous permettra d’éviter les engagements à courtes distances sur ce site au début du match et une fois que les Operators, les Guardians et les Vandals seront en jeu, vous serez heureux d’être soulagé momentanément de la galerie de tir.

Il existe plusieurs endroits sur la carte qui sont très pratiques pour contrôler avec une « smoke ». En fonction de votre plan d’attaque, le deuxième étage sur la tour près du site A sur Haven devrait être quasi garanti d’être embrumé par Omen. Dans les premiers rounds, ceci vous permettra d’éviter les engagements à courtes distances sur ce site au début du match et une fois que les Operators, les Guardians et les Vandals seront en jeu, vous serez heureux d’être soulagé momentanément de la galerie de tir.

Il existe plusieurs endroits sur la carte qui sont très pratiques pour contrôler avec une « smoke ». En fonction de votre plan d’attaque, le deuxième étage sur la tour près du site A sur Haven devrait être quasi garanti d’être embrumé par Omen. Dans les premiers rounds, ceci vous permettra d’éviter les engagements à courtes distances sur ce site au début du match et une fois que les Operators, les Guardians et les Vandals seront en jeu, vous serez heureux d’être soulagé momentanément de la galerie de tir.

Les entrées et les recoins qui forcent pour l’autre équipe des mauvais angles sont toujours préférés. Quoique ces dernières astuces s'avèrent plus à la phase défense, elles peuvent s'avérer tout aussi importantes pour les moments où vous défendez votre bombe d’une diffusion.

Les entrées et les recoins qui forcent pour l’autre équipe des mauvais angles sont toujours préférés. Quoique ces dernières astuces s'avèrent plus à la phase défense, elles peuvent s'avérer tout aussi importantes pour les moments où vous défendez votre bombe d’une diffusion.

Les entrées et les recoins qui forcent pour l’autre équipe des mauvais angles sont toujours préférés. Quoique ces dernières astuces s'avèrent plus à la phase défense, elles peuvent s'avérer tout aussi importantes pour les moments où vous défendez votre bombe d’une diffusion.

Capacité Ultime: Depuis Les Ombres

Son ultime crée aussi un grand signal audio et obscurcit la carte pendant sa durée. Il y a quelques excellentes façons d’utiliser cette compétence dans le but d'empêcher votre ennemi de regarder la carte, mais c’est plus un effet bonus que l'utilité principale. Ceci peut être utile pour contrer un Sova qui utilise son ultime pour tracer votre équipe et rendre inutile sa chasse.

Son ultime crée aussi un grand signal audio et obscurcit la carte pendant sa durée. Il y a quelques excellentes façons d’utiliser cette compétence dans le but d'empêcher votre ennemi de regarder la carte, mais c’est plus un effet bonus que l'utilité principale. Ceci peut être utile pour contrer un Sova qui utilise son ultime pour tracer votre équipe et rendre inutile sa chasse.

Son ultime crée aussi un grand signal audio et obscurcit la carte pendant sa durée. Il y a quelques excellentes façons d’utiliser cette compétence dans le but d'empêcher votre ennemi de regarder la carte, mais c’est plus un effet bonus que l'utilité principale. Ceci peut être utile pour contrer un Sova qui utilise son ultime pour tracer votre équipe et rendre inutile sa chasse.

On vous explique comment devenir le maître d'une des maps les plus populaires du FPS de Riot Games.

On vous explique comment devenir le maître d'une des maps les plus populaires du FPS de Riot Games.

Stratégies d’Achats

Les compétences d’Omen sont non seulement très bonnes, mais les plus utiles viennent aussi déjà chargé au début du round. Avec deux charges de Voile Sombre dès le début de chaque round vous aurez rarement besoin de quelque chose d'autre dans les premiers rounds. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser votre argent pour un Frenzy ou un Bouclier léger, mais ce n’est pas nécessaire, car le pistolet de base est déjà assez puissant.

Les compétences d’Omen sont non seulement très bonnes, mais les plus utiles viennent aussi déjà chargé au début du round. Avec deux charges de Voile Sombre dès le début de chaque round vous aurez rarement besoin de quelque chose d'autre dans les premiers rounds. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser votre argent pour un Frenzy ou un Bouclier léger, mais ce n’est pas nécessaire, car le pistolet de base est déjà assez puissant.

Les compétences d’Omen sont non seulement très bonnes, mais les plus utiles viennent aussi déjà chargé au début du round. Avec deux charges de Voile Sombre dès le début de chaque round vous aurez rarement besoin de quelque chose d'autre dans les premiers rounds. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser votre argent pour un Frenzy ou un Bouclier léger, mais ce n’est pas nécessaire, car le pistolet de base est déjà assez puissant.