Équipement de Rando Alpine: Ce que tu dois absolument avoir pour commencer

Le givre matinal fait son apparition, les journées raccourcissent, le mercure baisse. Pour tous les grands fans de l’hiver, c’est excitant. Le décompte des jours avant les premiers flocons est commencé. Fini les shorts, on fait place aux manteaux et à notre tuque préférée qu’on avait oubliée dans le fond d’un garde-robe.

Des vêtement multicouches

Ce n’est jamais trop plaisant de commencer une rando et d’avoir trop chaud pour ensuite passer le journée à frissonner dans des vêtements humides. Bien gérer la chaleur et tes couches de vêtements, c’est la clé! Le secret c’est de rester au sec.

(du style Primaloft). La grosse différence, c’est que le duvet est plus chaud et plus compressible, mais le synthétique garde ses propriétés et garde la chaleur s’il devient humide. À toi le choix!

Bâtons de ski rétractables