Les 5 meilleures applications de course à pied pour atteindre vos objectifs

Pour beaucoup, la course à pied est un mode de vie. Pour d’autres, il est difficile de rester motivé et engagé. Quoi qu’il en soit, la course à pied est une variété d’exercice simple et accessible qui peut complètement transformer votre santé physique, mentale et émotionnelle.

De plus, cela peut être très amusant.

Que vous vous entraîniez pour un marathon, que vous souhaitiez simplement savoir où vous en êtes ou que vous vouliez trouver de nouveaux itinéraires de course, les applications de course à pied peuvent faire une énorme différence. Elles offrent des fonctionnalités, des outils et des ressources qui vous permettent de suivre tout ce que vous voulez suivre, des objectifs d’entraînement à vos apports caloriques et tout ce qui se trouve entre les deux.

Préparez-vous donc à lacer vos chaussures, à sortir de chez vous et à vous lancer dans la course. Poursuivez votre lecture pour découvrir les cinq meilleures applications de course à pied qui vous permettront d’aller plus loin.

Pour vous aider à trouver la meilleure application, nous avons dressé une liste des cinq meilleures d’entre elles. Elles offrent toutes les mêmes fonctionnalités de base, mais aucune d’entre elles ne comprend une gamme d’outils supplémentaires en fonction de ce que vous recherchez. Allons donc se lancer dedans.

01 Strava

Une capture d'écran de Strava où la course a la forme du logo Red Bull. © Susie Chan; Owen Delaney

Pour ceux qui aiment la compétition et l’aspect social de la course à pied, Strava est l’endroit pour vous. C’est l’une des meilleures applications communautaires de course à pied et ses nombreuses fonctionnalités le prouvent.

Vous pouvez suivre le progrès de vos amis et de votre famille, inviter vos collègues à participer et créer vos propres défis de groupe pour garder tout le monde en ligne. Et peu importe que vous commenciez tout juste à courir ou que vous soyez un marathonien vétéran, vous pouvez utiliser Strava pour tout ce dont vous avez besoin.

Certaines des fonctionnalités comprennent des fonctions de base telles que le suivi de votre vitesse et votre distance parcourue, mais vous pouvez également aller plus loin avec des analyses approfondies qui fournissent des informations importantes sur votre course.

Il n’est pas toujours facile de trouver un partenaire de course, c’est pourquoi Strava est le choix idéal pour se motiver soi-même ainsi que les autres, partout où on se trouve dans le monde.

02 Runkeeper

Il est toujours agréable de changer d’itinéraire avec votre routine de course et Runkeeper peut vous aider à changer de décor. Vous pouvez rechercher et suivre des itinéraires que d’autres coureurs ont ajoutés et porter attention de tout ce que votre corps subit lorsque vous courez.

Runkeeper utilise la fonction GPS de votre téléphone portable pour vous fournir des données précises telles que le nombre de calories que vous avez brûlées, la durée de votre course, votre distance totale parcourue et votre rythme de course.

Vous pouvez également prendre les choses un peu plus loin avec d’autres données dépendamment du type de course que vous faites et l’application vous offre même la possibilité de créer des plans d’entraînement pour vous aider à atteindre vos objectifs.

L’application est adaptable, que vous souhaitiez simplement suivre votre progrès quelques fois par semaine que vous vous entraîniez pour votre prochain marathon.

03 MyFitnessPal

La course à pied © Getty

Courir avec un ami peut être un peu plus agréable, mais il n’est pas toujours possible de trouver quelqu’un avec qui courir et rester motivé. MyFitnessPal permet de combler ce vide tout en étant une excellente application si vous souhaitez utiliser la course à pied pour améliorer votre santé.

Elle offre toutes les fonctionnalités des autres applications, comme bien sûr la distance et le temps, mais vous pouvez également l’utiliser pour suivre vos objectifs de perte de poids. Vous pouvez saisir les aliments que vous consommez et surveiller votre apport calorique afin de rester aligner avec vos objectifs de santé.

Vous pouvez aussi rester le plus motivé que possible en rejoignant une communauté pour obtenir le soutien de vos amis – et de les soutenir en retour – tout au long do votre parcours de santé.

04 MapMyRun

MapMyRun, l’une des applications de course à pied la plus prouvée, a tout pour plaire. Vous souhaitez trouver un nouvel itinéraire de course? C’est possible. Vous voulez suivre votre distance, votre rythme, votre vitesse et votre temps total? C’est aussi possible. Vous voulez rejoindre une communauté pour rester motivé? Vous l’avez deviné.

Même si l’application existe depuis longtemps elle est constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Elle propose un coaching audio que vous pouvez utiliser en temps réel pour vous aider à tirer le meilleur de vos courses et vous fournit également des astuces personnalisées pour améliorer vos performances.

Êtes-vous le type de coureur qui ne sait pas quand il doit acheter de nouvelles chaussures? Si vous courez souvent, le fait d’avoir des chaussures adéquates qui offrent soutien et stabilité vous permettra non seulement de courir plus longtemps, mais aussi de réduire le risque de blessure. MapMyRun dispose d’une fonctionnalité appelée Gear Tracker qui vous permettra de savoir quand il est recommandé de changer vos chaussures.

Une autre fonction intéressante est la possibilité d’intégrer l’application à un grand nombre d’appareils et d’autres applications. Cela vous permet de conserver les données les plus précises et les plus récentes afin de tirer le meilleur parti de vos courses et d’élever vos performances à un tout autre niveau.

05 Application Wings for Life World Run

La course Wings for Life World Run a lieu chaque année et permet aux coureurs du monde entier de courir ensemble pour une bonne cause. Il n’est pas toujours facile pour tout le monde de se rendre quelque part pour participer à un marathon, et c’est pourquoi l’application Wings for Life World Run est parfaite pour eux.

Vous pouvez participer à l’événement où que vous soyez, de l’Allemagne à Tokyo, de l’Australie à Toronto et partout ailleurs.

L’application vous connecte à tous les participants de la course, vous informe, vous divertit et vous motive pendant que vous courez. Gardez une longueur d’avance sur le véhicule rattrapeur virtuel pendant qu’il vous poursuit et vivez pleinement l’expérience de la course en utilisant l’expérience audio.

La course Wings for Life soutient la recherche sur les soins de la colonne vertébrale, et tous les bénéfices de l’événement sont directement affectés à la recherche d’un traitement. Une fois la course terminée et quel que soit l’endroit où vous l’avez effectuée, votre distance officielle sera publiée sur la liste des résultats mondiaux.

Comment choisir la meilleure application de course à pied

Chacun court un peu différemment. Vous courez peut-être pour le plaisir, pour améliorer votre santé, pour vous entraîner en vue de votre prochain 5 km ou marathon, ou vous aimez peut-être la nature solidaire et compétitive d’une communauté de coureurs.

Mais peu importe le type de coureur, il existe une application de course pour vous. Certaines applications sont gratuites, d’autres proposent des abonnements qui donnent accès à des fonctionnalités supplémentaires. Tout dépend de vos objectifs et de l’utilisation que vous souhaitez faire avec l’application choisie.

Voulez-vous suivre et contrôler votre vitesse, votre rythme, votre distance et votre temps? Vous voulez rejoindre une communauté qui vous motive et vous encourage à atteindre vos objectifs? Voulez-vous suivre vos calories et perdre de poids?

Voulez-vous faire tout cela et plus encore? Si c’est le cas, il existe une application de course à pied pour cela.

Concourir avec des coureurs du monde entier

Le Wings for Life World Run © Marc Müller for Wings for Life World Run

Cette année, le Wings for Life World Run aura lieu le 7 mai 2023 et toutes les recettes de l’événement serviront à financer la recherche pour les soins de la colonne vertébrale.

Qu’y a-t-il de mieux que de courir pour une bonne cause? Peut-être le fait de pouvoir le faire depuis n’importe quel endroit au monde. Si ne vous pouvez pas vous rendre sur l’un de lieux de courses officiels, vous pouvez quand même télécharger l’application Wings for Life World Run pour y participer.

Vous pouvez même créer votre propre course locale avec votre famille et vos amis. Rendez-vous sur le site web du Wings for Life World Run pour vous inscrire, obtenir plus d’informations sir l’événement de cette année et faire partie d’un mouvement mondial visant à financer un traitement pour les blessures à la colonne vertébrale!

Téléchargez l’application sur le Apple App Store ou sur Google Play , ou inscrivez-vous à une course officielle en visitant le WingsforLifeWorldRun.com . Visionnez l’événement le 7 mai 2023 sur Red Bull TV .