Finale mondiale de Red Bull Basement : inspire-toi des meilleures idées

Avec plus de 135 000 candidatures soumises dans plus de 40 pays, l'édition 2026 de l'incubateur d'innovation mondial Red Bull Basement a été la plus compétitive à ce jour. Et lorsque les 10 meilleures idées propulsées par l'IA ont été présentées aux juges du monde entier ainsi qu'à un public composé d'experts de l'industrie, d'investisseurs en capital de risque et de spectateurs lors de la Finale mondiale à San Francisco, les jeunes fondateurs et fondatrices ingénieux ont porté l'inspiration à de nouveaux sommets. Découvre leurs idées ci-dessous.

La scène de la finale mondiale à San Francisco © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

01 Canada : TruthShield AI

Joi Lan Chow présente TruthShield AI sur la scène de la finale mondiale © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Inspirée en partie par l'expérience de sa propre grand-mère qui a échappé de justesse à une arnaque, Joi Lam Chow, du Canada, développe TruthShield AI, une plateforme complète basée sur l'IA qui analyse, détecte et alerte les utilisateurs d'arnaques potentielles, le tout grâce à un système de GPU partagé permettant de réduire les coûts et l'empreinte environnementale.

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La nouvelle fondatrice, étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique, a déclaré : « En 2024, le monde a perdu plus de 1 billion de dollars à cause des arnaques. C'est l'équivalent du PIB total de la Suisse. TruthShield est la première plateforme de protection contre les arnaques au monde dotée d'un écosystème de développeurs permettant d'alerter, de vérifier et d'arrêter les arnaques par la voix, la vidéo, les textos, et plus encore, sur tous les appareils connectés. TruthShield est facile à utiliser pour les personnes âgées, personnalisée pour une protection efficace et sécurisée, de sorte que toutes tes informations restent sur ton appareil. Alors que le monde se précipite vers un avenir axé sur l'IA, TruthShield veille à ce que personne ne soit laissé derrière. »

02 Danemark : Seabed Surveillance

La passion de Gustav Jacobsen paraît lorsqu'il présente Seabed Surveillance © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Gustav Jacobsen, candidat à la maîtrise en génie et en IA centrée sur l'humain à l'Université technique du Danemark, a présenté Seabed Surveillance, une plateforme qui « donne une voix à l'océan » en utilisant l'IA pour surveiller les câbles existants au fond de l'océan et alerter les autorités en cas de navires suspects.

« L'océan nous nourrit, régule notre climat et abrite des écosystèmes qui existent depuis des millions d'années, a déclaré Jacobsen. Pourtant, certains de ses environnements les plus fragiles… demeurent largement non protégés contre des activités comme la pêche et le braconnage illégaux. Sur le fond marin se trouve un vaste réseau de câbles à fibre optique. Quand un navire traverse un câble, il provoque une minuscule vibration, que le câble détecte. Notre solution est à l'écoute de ces infimes vibrations, ce qui permet de mettre en place un système d'alerte précoce lorsque des navires naviguent là où ils ne devraient pas, donnant ainsi aux autorités une chance d'intervenir. »

03 Égypte : KeepUp

Un public enthousiaste écoute la vision de Mo Abdel Fattah pour KeepUp © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Mohamed « Mo » Abdel Fattah a présenté sa start-up basée au Caire, KeepUp : un réseau social personnalisable propulsé par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres mini-applications et communautés. Moins de défilement, plus de jeu, de création et de connexion.

Déterminé à bâtir « une meilleure version de notre monde en ligne » pour favoriser les liens personnels, le fondateur a expliqué que les utilisateurs de KeepUp peuvent créer des mini-applications centrées sur les créateurs, les marques, les émissions et les moments qu'ils aiment, et y jouer avec leurs amis. « Un balado que tu aimes peut devenir un jeu de questions sur lequel réfléchir. La mentalité d'un athlète… peut devenir un défi interactif qui t'aide à avancer dans ta vie », a-t-il dit. « On n'a pas besoin de plus de contenu à faire défiler, on a besoin de plus de moments qui nous rapprochent. »

04 Allemagne : Please Touch This Art

Zain Samdani et Ramin Udash font la démonstration de Please Touch This Art © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Inspirés par son expérience personnelle, Zain Samdani et son collègue entrepreneur allemand Ramin Udash ont créé une ressource pour les personnes aveugles et malvoyantes qui utilise l'IA pour convertir des œuvres d'art de musée en modèles 3D conçus pour le toucher, accompagnés de guides audio.

Leur objectif est d'étendre Please Touch This Art à 100 000 musées dans le monde. L'équipe a expliqué que si « prière de ne pas toucher » est une consigne courante, pour plus de 300 millions de personnes aveugles et malvoyantes, le toucher est leur façon de découvrir l'art visuel. Les solutions traditionnelles, comme les modèles sculptés à la main, prennent des mois à réaliser et coûtent des dizaines de milliers d'euros. « Notre système d'IA transforme les peintures et les sculptures en modèles tactiles et en guides audio, produits en quelques heures, à une fraction du coût, a déclaré Udash. On a créé ce projet avec deux associations pour personnes aveugles… et on est maintenant déployés dans quatre musées. » Leur objectif est d'étendre Please Touch This Art dans 100 000 musées à travers le monde.

05 Norvège : Cephalo

Ailin Østerås présente Cephalo, pour faire gagner du temps aux enseignants © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

La fondatrice de Cephalo, Ailin Østerås, a lancé une start-up edtech pour faciliter le quotidien des enseignants. Enseignante elle-même, tout en poursuivant ses études à l'Université norvégienne de sciences et de technologie, elle et son équipe développent une plateforme de partage numérique où le personnel enseignant peut échanger des ressources pédagogiques.

En discutant avec plus de 600 éducateurs, tant en Norvège qu'à l'international, l'équipe de Cephalo a constaté que le personnel enseignant consacre généralement plus de 25 heures par semaine, en dehors des heures de travail, à réinventer les ressources dont il a besoin. En facilitant le partage et la personnalisation du matériel, la plateforme de Cephalo permet d'économiser un temps précieux. Østerås a déclaré : « On travaille en étroite collaboration avec les enseignants pour s'assurer de créer quelque chose qui a une réelle valeur, en redonnant du temps pour ce qui compte vraiment : l'éducation et les élèves. »

06 Portugal : Lumination

Liliana Silva et Vasco Pires répondent aux questions des juges © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Vasco Pires et Liliana Silva, étudiants à l'Instituto Superior Técnico du Portugal, ont conçu Lumination, un système d'éclairage public intelligent qui, plutôt que de rester allumé qu'il soit nécessaire ou non, s'adapte en temps réel pour réduire le gaspillage énergétique, diminuer les coûts et minimiser la pollution lumineuse.

Pires a expliqué : « On prend les lampadaires existants et on les transforme en un réseau intelligent grâce à la physique et à l'IA. En temps réel, on détecte non seulement le mouvement, mais on prédit aussi la position… en communiquant avec les lampadaires voisins pour assurer un corridor de lumière sécuritaire, dynamique et familier, où la sécurité n'est jamais, au grand jamais, compromise. » Silva a ajouté : « On peut réduire de 30 % la facture d'éclairage public d'une ville », citant aussi des avantages comme la réduction des émissions de CO2 et une meilleure clarté du ciel nocturne. Elle a conclu : « On n'éteint pas les lumières. On les allume intelligemment. »

07 Slovaquie : SoilScale

Krištof Piteľ présente un fort argumentaire sur SoilScale © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Krištof Piteľ, étudiant au programme du diplôme du Baccalauréat international, a présenté une solution en technologie agricole qu'il a cofondée avec son collègue étudiant Tobiáš Šipöcz. SoilScale utilise des drones autonomes, des images satellites et une analyse propulsée par l'IA pour surveiller les vignobles et les vergers afin de détecter rapidement les parasites et les maladies, avec une précision qui permet de réduire les coûts et l'utilisation généralisée de produits chimiques inutiles.

Piteľ a expliqué : « Notre système détecte les maladies et les menaces aux cultures de trois à sept jours avant même qu'elles soient visibles. Cela donne aux agriculteurs le temps d'agir, augmentant leur rendement jusqu'à 30 % tout en réduisant leurs coûts et leur impact environnemental. Ce qui nous distingue, c'est… que notre système offre une précision au millimètre près. On croit que l'avenir de l'agriculture doit être durable et entièrement autonome, pour assurer la sécurité alimentaire de tous, et on aide les agriculteurs à optimiser leurs activités. »

08 Espagne : Biosoil

Hugo Lluch et Alejandro Aymerich veulent aider l'agriculture avec BioSoil © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Hugo Lluch et Alejandro Aymerich, étudiants à la maîtrise, représentaient une équipe d'innovateurs en biotechnologie de Valence qui souhaite « pirater » l'avenir de l'agriculture. Leur plateforme de technologie de pointe, BioSoil, utilise des bactéries génétiquement modifiées pour décontaminer les sols et produire des biofertilisants, offrant ainsi une solution de rechange aux produits chimiques traditionnels pour restaurer les sols agricoles.

Lluch a déclaré : « On perd chaque année l'équivalent de 1 000 villes de la taille de San Francisco en terres productives. [Mais chez BioSoil,] on utilise la biologie synthétique pour concevoir des micro-organismes qui décontaminent et améliorent nos sols. Les solutions chimiques ne sont que des pansements. On détecte le problème et on l'élimine à la racine. » Aymerich a ajouté : « Notre mission est mondiale. Cette technologie aide des millions d'agriculteurs et agricultrices dont l'avenir est menacé. BioSoil n'est pas un autre engrais, c'est ce qui redonne vie aux sols. »

09 Taïwan : Eyeflow

Annabeth Lu et le Dr. KJ Chang font valoir les avantages du système Eyeflow © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Dr KJ Chang et l'étudiante en médecine Annabeth Lu ont présenté Eyeflow, un système d'ophtalmologie intelligent offrant un suivi continu à domicile, intégrant l'analyse par IA et l'aide à la décision clinique pour détecter plus tôt la progression des maladies.

Représentant une équipe plus large basée à l'Université nationale Yang Ming Chiao Tung, Chang a mentionné qu'un milliard de personnes risquent de perdre la vue si leur cécité, actuellement évitable, n'est pas traitée. « En tant qu'ophtalmologiste, je vois ça très souvent, non pas parce que la médecine n'a pas de remède, mais parce que les patients reviennent nous voir trop tard », a-t-il dit. L'équipe a conçu Eyeflow pour amener des tests oculaires de qualité clinique à la maison, permettant aux utilisateurs de tester 16 aspects de la fonction visuelle, n'importe quand et n'importe où. Lorsqu'un déclin visuel est détecté, Eyeflow alerte les patients et les médecins pour un suivi rapide.

10 États-Unis : Lifeline AI

Le vainqueur mondial Darnell Adler célèbre avec la juge Sasha DiGiulian © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

La dernière présentation du top 10 a été faite par Darnell Adler, originaire de San Francisco, qui a créé Lifeline AI, un système de sécurité personnelle qui élimine le besoin de déverrouiller son téléphone de façon visible, de composer un numéro ou de parler en cas d'urgence, lorsque chaque seconde compte. Le jury a trouvé la présentation si convaincante qu'il a couronné Adler grand gagnant de Red Bull Basement 2026.

Récemment diplômé de l'Université de Californie du Sud, Adler a déclaré : « Lifeline AI est un outil de sécurité personnelle qui permet aux utilisateurs de déclencher un appel SOS silencieux sans jamais sortir leur téléphone de leur poche. Au moment où tu déclenches l'alerte, tes contacts de confiance reçoivent tout en temps réel : la position précise, le type d'événement et tout le nécessaire pour pouvoir agir. » Avec l'objectif de faire de Lifeline AI la norme mondiale en matière d'appel à l'aide, il a conclu : « Les solutions de sécurité existantes présument que tu es en mesure de les utiliser. Lifeline présume que tu ne l'es pas. »

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