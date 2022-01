Voici les 15 vidéos de snowboard à voir absolument sur Red Bull TV

Quand il s'agit de snowboard, il y a une échelle mobile pour "vivre le rêve". Cela commence par être un pro, et se termine par être loin de la neige, sans aucun moyen d'y accéder. Mais où que vous vous trouviez sur cette pente glissante, quand vous ne pouvez pas vivre votre rêve, il y a toujours la meilleure solution : regarder les autres le vivre pour vous.

Qu'il s'agisse de jeunes pros affamés, de professionnels du secteur ou de légendes, voici notre sélection de projets vidéo qui vous inspireront pour vivre votre rêve.

1. Chasing Winter

Chasing Winter suit Mark McMorris et un collectif international de spécialistes du slopestyle et du big air alors qu'ils traversent les hauts et les bas de la saison 2020/21 et se préparent pour la saison 2022 aux enjeux considérables.

2. Driven

Driven suit l'équipe de légendes du freeride qui s'attaque à certains des terrains de backcountry les plus rêvés du monde. Des forêts de montagne magiques d'Hokkaido aux champs de coussins géants de la Colombie-Britannique, Jackson et ses coéquipiers présentent les joies éternelles et la beauté intemporelle du snowboard dans ce chef-d'œuvre cinématographique.

3. This is Marcus

Inside the life

Véritable prodige du snowboard, Kleveland a connu une ascension fulgurante depuis que son premier montage époustouflant a été diffusé sur Youtube en 2007, et il n'a cessé de faire des NBD depuis. Le jeune Norvégien a connu une ascension fulgurante, et "This is Marcus" apporte un éclairage nouveau et fascinant sur son histoire.

4. Brothers McMorris

Mark McMorris est l'un des riders les plus progressifs au monde, et son frère aîné Craig est l'un des plus divertissants. Si vous avez vu McMorris & McMorris, vous savez déjà qu'ils forment un duo parfait. Du jibbing en Finlande avec Eero Ettala, des lignes de freeride en Alaska avec Travis Rice, et une finale dans un méga parc au Colorado, cette mini-série en trois parties est un must qui couvre toutes les bases.

Regardez les 3 episodes de Brothers McMorris sur Red Bull TV Ici .

5. Le King Snow Movie

The King Snow Movie

Le King Snow Magazine nous présente un film sur le snowboard canadien révolutionnaire et des images époustouflantes. Regardez les meilleurs snowboarders du pays, dont Craig McMorris, repousser les limites physiques et créatives de leur art tout en profitant pleinement du paysage de glisse emblématique du Grand Nord.

6. Shred Hacks

How to Straight Line

Que vous soyez un freerider désireux de passer au niveau supérieur en matière de backcountry et de big mountain, ou un freestyler désireux de s'initier aux terrains urbains, Shred Hacks vous propose des trucs, des astuces et des informations privilégiées pour y parvenir. Avec des professeurs comme Xavier de le Rue, Jesse Augustinus, Paddy Graham et Oscar Wester qui vous montrent les ficelles du métier, Shred Hacks est plus qu'une série de cours pratiques, c'est de la perfection.

Regardez l'épisode 1 de "Shred Hacks" dans le lecteur ci-dessus et aller voir le rest de la série sur Red Bull TV ici .

7. The Spark Within

Anna Gasser – The Spark Within

The Spark Within dresse un portrait intime de l'ascension rapide d'Anna Gasser, qui est passée du statut de débutante à celui de superstar internationale du snowboard. Tourné au cours de la dernière décennie, le film utilise des images de l'arrière-scènes pour mettre en évidence sa persévérance et sa volonté de faire entrer le snowboard féminin dans une nouvelle ère.

8. Flying – the magic of it

Flying – The Magic of It : Que se passe-t-il lors d’un saut en snowboard ?

Cela ne dure peut-être que quelques secondes, mais lorsqu'un snowboarder effectue un saut, il vit une expérience que nous, simples mortels, ne pouvons qu'essayer d'imaginer : voler. Les stars du snowboard Queralt Castellet, Marcus Kleveland, Clemens Millauer et Katie Ormerod révèlent comment ils réussissent un saut parfait et l'adrénaline et le sentiment de liberté qu'il leur procure.

9. Brock & Judd: Totally Normal

California Road Trippin'

Le vlog de Judd Henkes et Brock Crouch n'est pas sur cette liste à cause de la qualité de la photographie et de la production (ce n'est pas vraiment leur truc), mais parce qu'ils sont jeunes, incroyablement talentueux sur la neige, le skate et le surf, et qu'ils font toujours passer le plaisir avant tout. N'est-ce pas là la définition même de la vie de rêve ?

Regardez l'épisode 1 de "Brock & Judd : Totally Normal" dans le lecteur ci-dessus et découvrez le reste sur Red Bull TV ici .

10. Pillow Talk en Colombie-Britannique

Dans la poudreuse de Colombie-Britannique

Quatre des meilleurs freeriders du monde, un champ de rochers à haute altitude et une poudreuse de qualité supérieure au cœur de la Colombie-Britannique se combinent pour donner lieu à un court-métrage palpitant en arrière-pays. Appréciez les superbes prises de vue et les plans larges alors que Travis Rice, Austen Sweetin, Blair Habenicht et Robin Van Gyn déposent la ligne de leur vie.

11. Eero x Kalle

Eero Ettala x Kalle Rovanperä : snowboard vs WRC

Dans ce court-métrage amusant intitulé "Quand deux sports entrent en collision", le pilote de rallye finlandais Kalle Rovanperä rencontre le snowboarder le plus connu du pays, Eero Ettala. Leur objectif ? Voir si Rovanperä peut remorquer Ettala dans sa voiture WRC2. Cela peut sembler simple, mais il faut beaucoup d'habileté et d'efforts pour y parvenir.

12. All Day SJ

Heaven is a halfpipe

Personne dans le monde du snowboard ne ressemble à Scotty James et rien ne ressemble non plus à sa série web. Le meilleur rider de halfpipe au monde adopte le format classique du documentaire sur les arrière-scènes, puis y ajoute un soupçon de The Office et une pincée de Flight of the Conchords pour servir de l'or comique.

Regardez l'épisode 1 de "All Day SJ" dans le lecteur ci-dessus et le rest de la série sur Red Bull TV ici .

13. MiniShredits

Best shred moments

Quand il s'agit des fondamentaux du shredding, l'indice est dans le nom - FUN. C'est la philosophie qui sous-tend les MiniShredits, où l'animateur Henry Jackson imagine les défis les plus amusants et les plus stupides et invite les meilleurs snowboardeurs et skieurs du monde à s'affronter pour le droit de se vanter dans le plus petit concours du monde.

Découvrez la série dans le lecteur ci-dessus avec les "Best Shred Moments" de la saison 2, puis regardez tous les épisodes sur Red Bull TV ici .

14. À l'intérieur de The Fourth Phase

The inspiration

Dernier volet de la trilogie de Travis Rice, La Quatrième Phase était l'un des films de snowboard les plus importants et les plus attendus de la dernière décennie. Dans cette série, Travis et son équipe décortiquent tout : de l'inspiration à l'exécution, et tout ce qu'il y a entre les deux. Un aperçu fascinant du plus grand projet de film de snowboard jamais réalisé ? Oui. Des séquences GoPro en prime ? Tout à fait.

Regardez l'épisode 1 de "Inside the Fourth Phase" dans le lecteur ci-dessus et découvrez le reste sur Red Bull TV ici .

15. One World

One World

Cette dernière offre de Burton Snowboards voit Mark McMorris, Ben Ferguson, Maria Thomsen, Anna Gasser, Danny Davis et bien d'autres rider les parcs, les rues et les montagnes du monde entier.