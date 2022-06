Découvrez les spots les plus branchés du Canada pour socialiser cet été

, et ce pour une bonne raison. Nichée au cœur du village de Whistler, cette destination emblématique de l'après-ski et de la fête est connue pour ses flûtes à champagne, ses DJ de renommée mondiale et ses danses sur table quotidiennes.

: Les possibilités offertes aux aventuriers de plein air en Colombie-Britannique sont infinies. Chaque coin et recoin de cette vaste province offre des paysages dignes d'une carte postale, ainsi qu'un terrain de classe mondiale pour les sports d'action et d'aventure. Nous vous recommandons d'aller faire du surf en eau froide à Tofino, d'explorer les superbes sentiers de randonnée de Vancouver, ou d'explorer les 500 pieds de descentes techniques du Sun Peaks Bike Park, pour n'en citer que quelques-uns.

, mondialement connu, est un joyau de l'Alberta. Ce restaurant fumoir à deux niveaux, ouvert le jour, et bar/ salle de concert indépendante le soir, est le lieu de prédilection de Calgary pour la musique. Cet endroit est régulièrement désigné comme l'une des trois meilleures salles de concert de Calgary par le Listener's Poll de CBC Radio 3. Accueillant des genres allant de la country et du blues au punk et au hip-hop, ce sous-sol musical va vous faire vibrer.

. Cet événement de deux jours est la plus grande course d'enduro dur du Canada, organisée à la fois sur le terrain technique des badlands et sur une course d'obstacles personnalisée dans les rues du centre-ville de Calgary.

Vous cherchez à sortir de la ville? Montez sur l'autoroute transcanadienne et vous vous retrouverez rapidement dans les Rocheuses canadiennes. Cet endroit vous offrira des sentiers de randonnée sans fin, des lacs d'un bleu éclatant et des villes adorables. Vous pouvez aussi vous aventurer dans les célèbres Alberta Badlands pour assister à la folie du motocross

est le trésor du marché By d'Ottawa. La taverne, qui a ouvert ses portes en 1849, a subi de nombreux changements, mais est restée depuis lors une propriété et une exploitation familiales. Profitez de l'atmosphère chaleureuse, remettez une ou deux Red Bull et chantez au son des spectacles en direct, gratuits, six soirs par semaine.

Situé en plein cœur de Toronto et proposant des plats de gastropub et des cocktails savoureux,

Discover Ontario's best kept secrets

L'Ontario n'est peut-être pas connu pour ses grandes montagnes et ses propriétés au bord de l'océan, mais vous seriez surpris de voir à quel point cette province enclavée imite bien la réalité. Avec une communauté de surfeurs dévoués aux Grands Lacs et des houles de vent qui martèlent tous les coins des Grands Lacs, il y a beaucoup de surf à faire. Dans les environs, vous trouverez également de nombreuses pistes de vélo de montagne qui offrent des descentes abruptes et techniques ou des transitions fluides et douces.

, un resto-bar de surf hybride intérieur. Rassemblez vos amis et réservez une place dans leur piscine à vagues unique, puis faites le plein de plats à partager comme des tacos, des hamburgers et des nachos - le tout arrosé d'un ou deux bols de cocktails rafraîchissants inspirés de la plage. Ce sont des bords de mer salés sans eau salée, et vous ne voulez pas manquer ça.

Ce lieu historique de renommée internationale, situé au cœur de la Cité Multimédia, est de loin votre meilleur atout. Ses murs vieux de 175 ans ont accueilli plus de 2 000 artistes au cours des dix dernières années, y compris des DJ emblématiques comme Steve Aioke et Loud Luxury, alors attachez votre sac à dos et spammez le chat de groupe - cette soirée ne manquera pas d'être mémorable.