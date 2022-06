Les meilleurs spots de surf de l'Est du Canada

Le surf sur la côte Est a toujours existé en périphérie. Les paysages sont accidentés et éloignés, les températures de l'eau sont glaciales, et les projecteurs brillent souvent à l'Ouest. Mais dans la culture canadienne du surf, il y a un proverbe peu connu : s'il y a une volonté, il y a une vague. Et s'il y a une vague, il y a une communauté.

Des points break aux barres de sable, en passant par les longboard cruisers et les barrelling A frames, l'Atlantique canadien offre des vagues peu fréquentées et des scènes de surf improbables à quiconque est assez courageux pour s'équiper et partir à leur recherche. Nous avons sélectionné quelques spots qui pourraient vous inspirer pour votre prochain voyage de surf.

01 Plage de Lawrencetown, Nouvelle-Écosse

Jill Manos surfe sur les vagues d'hiver à Lawrencetown, en Nouvelle-Écosse. © Karl Funk

On ne peut pas parler du surf sur la côte Est du Canada sans parler de Lawrencetown. Ce beach break offre des gauches et des droites toute l'année, pour ceux qui sont assez courageux pour affronter le temps hivernal. Avec un mélange de sable et de rochers, la plage est suffisamment accessible pour les débutants, mais elle convient aussi aux surfeurs plus expérimentés. Heureusement pour les locaux habitués à la météo, les plus grosses houles ont tendance à arriver pendant l'hiver, ce qui signifie des files d'attente vides toute la saison.

"Il faut du dévouement, du cran et de la détermination pour surfer en Nouvelle-Écosse toute l'année", explique le photographe de surf local Durrel Borden . "Lorsque les températures atteignent -22 avec le refroidissement éolien, je suis inspiré de regarder mes limites actuelles droit dans les yeux et d'être confortablement mal à l'aise."

Bien que vous ne trouviez pas de palmiers à Lawrencetown, vous êtes sûr de trouver de bonnes vagues et de profiter des vues que le parc provincial de Lawrencetown Beach a à offrir. En route vers la plage, arrêtez-vous à la Lawrencetown Surf Co. pour acquérir des connaissances locales et essayer quelques planches.

02 Point Michaud, Nouvelle-Écosse

Si vous souhaitez vous échapper plus loin en Nouvelle-Écosse et découvrir des zones plus rurales, rendez-vous à la plage de Point Michaud. Il s'agit d'une autre plage ouverte toute l'année qui offre une houle assez constante. À 3,5 heures d'Halifax, vous avez moins de chances de vous retrouver dans une file d'attente bondée, la civilisation étant plus clairsemée. Nous aimons cela. Nous vous recommandons fortement de porter une combinaison de plongée lorsque vous surfez ici, car la température de l'eau peut descendre jusqu'à 0 degré Celsius. Pendant les mois d'été, vous trouverez facilement des locations de planches et des cours de surf le long de la plage. Si vous vous trouvez en ville vers la fin du mois d'août, la communauté locale organise son propre Surf Classic annuel.

Regardez le film ci-dessous pour rejoindre les surfeurs professionnels Nico Manos et Sam Hammer à la recherche de nouvelles vagues sur la côte Est du Canada.

9 minutes Surfs Up Here / East Coast Canada / épisode 1 Surfs Up Here / East Coast Canada / épisode 1

03 Cow Bay, Nouvelle-Écosse

Le lineup local © Durrell Borden

À seulement 30 minutes d'Halifax, Cow Bay offre des vagues à la région plus peuplée de la Nouvelle-Écosse. Différente des deux autres cassures, Cow Bay est une cassure de récif qui offre une vague rapide. C'est un spot habituel pour le shortboard, bien que les jours plus petits offrent quelques longues vagues pour les longboarders. Pour les planchistes plus expérimentés, le point break s'adoucit dans la crique où vous pouvez vous glisser dans un barrel les jours plus importants. Si vous souhaitez rester plus près de la côte, Moose est le choix de beaucoup. Nommée d'après la statue d'élan dans un parc voisin, cette plage rocheuse a tendance à attirer plus de monde car elle est plus proche de la ville.

04 Martinique Beach, Nouvelle-Écosse

Si une belle plage de sable est votre tasse de thé, alors Martinique Beach est l'endroit où vous voudrez aller. Sa plage de 4 kilomètres invite les vagues de toute houle du sud, ce qui fait de cette plage l'un des spots de surf les plus constants de la Nouvelle-Écosse. Avec suffisamment de place pour tout le monde, vous ne risquez jamais de vous faire couper la route ou de prendre accidentellement la vague de quelqu'un. Niché sur le côté de la plage, il y a un pointbreak où les surfeurs peuvent s'aventurer vers de plus grosses vagues lorsque la houle se lève. Il y a quelques écoles de surf et des magasins non loin de la plage pour tous vos besoins en matériel de surf.

05 Rivière Petitcodiac, Nouveau-Brunswick

Il ne s'agit certainement pas d'une vague de surf typique, mais elle mérite qu'on s'y attarde. Si vous pensez que nous allons vous dire qu'il s'agit d'une vague de rivière standard, détrompez-vous ! Surfer sur la rivière Petitcodiac, c'est essentiellement surfer sur la marée. Le mascaret crée une vague que vous pouvez surfer aussi longtemps que vous le souhaitez. En 2013, la plus longue vague jamais surfée a été enregistrée sur la rivière Petitcodiac. La distance ? 29 kilomètres ! Nous ne disons pas que cette vague est pour tout le monde, mais si vous êtes prêt à vivre une nouvelle expérience, le Nouveau-Brunswick est l'endroit où aller.

06 Rivières et les Grands Lacs

Un surfeur s’attaque à l’Habitat 67, une forte vague de rivière à Montréal. © Larianne Eustace

Alors que nous nous déplaçons vers l'intérieur des terres et que nous nous éloignons de la côte, il existe encore des possibilités de prendre des vagues. Quelques villes comme Montréal et Ottawa ont commencé à populariser le surf de rivière sur le Saint-Laurent et la rivière des Outaouais, respectivement. Vers la région du Grand Toronto, vous pouvez obtenir de sérieuses vagues sur les Grands Lacs si vous êtes là au bon moment.