Au Red Bull Cerro Abajo, les riders de descente s’attaquent à des obstacles que seul un centre-ville historique peut offrir. À

, ça veut dire qu’il faut naviguer avec habileté des ruelles étroites, des escaliers abrupts, des coins serrés, des virages en épingle à cheveux et des bâtiments anciens… à grande vitesse. Le parcours de 2,2 km présente un dénivelé de 279 m depuis le Monte Peralto jusqu'au Largo della Zecca et la mer, offrant aux riders comme aux spectateurs une descente à couper le souffle dans un cadre exceptionnel.