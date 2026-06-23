© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool
vélo de montagne
Les événements de vélo de montagne incontournables en 2026
Note dans ton agenda ces événements spectaculaires de vélo de montagne qui auront lieu partout dans le monde en 2026; tu ne voudras pas les rater.
Voici sept des événements de vélo de montagne les plus palpitants qui se dérouleront aux quatre coins du monde en 2026. Suis-les en ligne, en direct ou en rediffusion, ou mieux encore : rends-toi sur place pour vivre l'action en temps réel.
01
Natural Selection Tour Bike
Où : Tāhuna Queenstown, Nouvelle-Zélande
Quand : 5 mai
Le Natural Selection Tour Bike 2026 est la dernière édition de cet événement de VTT freeride organisé sur les crêtes spectaculaires du mont Dewar à Tāhuna, près de Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Il rassemble certains des riders les plus avant-gardistes au monde, issus de disciplines telles que le freeride, la descente et le slopestyle, pour s’attaquer à un parcours conçu sur mesure alliant terrain naturel et éléments créatifs, mettant l’accent sur le tracé choisi, le style et la créativité de chacun plutôt que sur un format de course traditionnel.
02
Swatch Nines Bike
Où : Sölden, Autriche
Quand : du 15 au 20 juin
Le Swatch Nines MTB 2026 s'inscrit dans le cadre du festival de sports d'action Swatch Nines, reconnu à l'échelle mondiale. Les meilleurs riders de freeride et de slopestyle y sont invités à s'élancer sur des parcours créatifs et non compétitifs, conçus pour repousser les limites de la progression et du style plutôt que de viser les meilleurs temps ou les meilleurs classements. En 2026, le volet vélo de montagne revient au Bike Republic Sölden, en Autriche, dans une ambiance de festival qui célèbre la créativité des athlètes, des éléments de terrain inventifs et un esprit de collaboration entre riders et concepteurs de parcours.
03
Red Bull Genova Cerro Abajo
Où : Gênes, Italie
Quand : 27 et 28 juin
Au Red Bull Cerro Abajo, les riders de descente s’attaquent à des obstacles que seul un centre-ville historique peut offrir. À Gênes, ça veut dire qu’il faut naviguer avec habileté des ruelles étroites, des escaliers abrupts, des coins serrés, des virages en épingle à cheveux et des bâtiments anciens… à grande vitesse. Le parcours de 2,2 km présente un dénivelé de 279 m depuis le Monte Peralto jusqu'au Largo della Zecca et la mer, offrant aux riders comme aux spectateurs une descente à couper le souffle dans un cadre exceptionnel.
04
Red Bull District Ride
1 minutes
Red Bull District Ride arrive en Hollande
Le Red Bull District Ride arrive aux Pays-Bas
Où : 24 et 25 juillet
Quand : Groningue, Pays-Bas
Le Red Bull District Ride 2026 est la toute nouvelle édition de l'une des compétitions de slopestyle urbain en vélo de montagne les plus emblématiques au monde. Contrairement aux courses traditionnelles, les riders s’attaquent à un parcours urbain spécialement conçu avec des escaliers, des wall rides, des drops et des grands sauts répartis dans différents « quartiers » en choisissant leurs propres tracés et en étant jugés sur la difficulté, le style, la créativité et l'impression générale. Cet événement classé « Diamond » de la FMB Slopestyle Super League rassemble les meilleurs athlètes mondiaux de freeride et de slopestyle et, pour la première fois de son histoire, comprend une compétition féminine complète.
05
Red Bull Stuttgart Cerro Abajo
Où : Stuttgart, Allemagne
Quand : 5 et 6 septembre
Pour ses débuts en Allemagne en 2026, le Red Bull Cerro Abajo débarque dans le Stuttgarter Kessel pour la finale de la saison. Les rues de la ville se transformeront en parcours d'obstacles en vélo de montagne, à l'image du paysage urbain de Stuttgart. Des escaliers en flanc de colline, des ruelles pavées abruptes et des corridors urbains serrés se combinent pour créer une zone d'action à pleine vitesse. Le titre de champion du monde Red Bull Cerro Abajo étant en jeu à cette étape, attendez-vous à une descente sans retenue de la part des meilleurs riders de descente urbaine en VTT de la planète.
06
Red Bull Hardline Colombie-Britannique
Où : Cypress Mountain, Colombie-Britannique, Canada
Quand : 16 et 17 octobre
Pour la première fois, Red Bull Hardline débarque en Colombie-Britannique, au Canada, en 2026. Tout comme au pays de Galles et en Tasmanie, les riders s'attaquent à la course de descente la plus extrême au monde, cette fois dans le magnifique décor de Cypress Mountain, au nord de Vancouver. Avec des éléments empruntés au dirt jumping et au BMX qui ne sont pas permis en Coupe du monde ou dans d'autres courses UCI, le parcours de la C.-B. comprend des sauts et des écarts monumentaux, des dénivelés de plus de 10 m, des passages rocailleux et des descentes vertigineuses. Ce sera une confrontation à ne pas manquer, alors que les riders de VTT les plus progressifs au monde, hommes et femmes, repoussent les limites du possible sur deux roues.
07
Red Bull Rampage
52 minutes
Red Bull Rampage: Moments forts - Hommes
Le freeride à l'état pur : les meilleurs vététistes du monde ont impressionné par leur courage, leur créativité et leurs tricks massifs lors du Red Bull Rampage 2025.
Où : Utah, États-Unis
Quand : Octobre
L’édition 2026 se déroulera à nouveau en octobre, avec un programme étendu sur deux jours couvrant les épreuves féminines et masculines. C’est une compétition sur invitation où les vététistes freeride les plus téméraires au monde tracent leurs propres lignes sur des terrains escarpés et techniques, en enchaînant des sauts vertigineux, des reliefs naturels et des structures créatives, et sont jugés sur la difficulté, la créativité, la fluidité et le style plutôt que sur la vitesse ou le temps.
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