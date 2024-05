Les 20 meilleurs films de surf de tous les temps

Red Bull TV vous propose une sélection des meilleurs films de surf disponibles à la demande! Voici notre top 20 — action et sensations fortes garanties !

The Source

33 minutes The Source Koa Smith goes on a South African surf adventure, where waves (or lack thereof) lead to profound discoveries.

Le surfeur professionnel Koa Smith se lance dans une aventure de surf en Afrique du Sud, où les vagues (ou l'absence de vagues) mènent à de profondes découvertes sur la connexion, la nature et l'introspection. The Source transcende les limites d'un documentaire conventionnel sur le surf, offrant un voyage transformateur qui met en évidence le pouvoir de la simplicité.

01 For The Dream

1 h 35 min For the Dream L'ancien surfeur professionnel Ben Gravy se lance dans son rêve de devenir la première personne à surfer dans les 50 États américains.

L’ancien surfeur professionnel et grand passionné Ben Gravy poursuit son rêve de devenir la première personne à surfer dans les 50 États américains, avec le soutien de la Nub Nation et de ses proches.

02 The Seawolf

43 minutes The Seawolf Le cinéaste primé Ben Gulliver suit sept surfeurs lors d'un voyage de deux ans dans des eaux lointaines et glaciales.

Dans ce carnet de voyage, le réalisateur primé Ben Gulliver accompagne sept surfeurs dans un voyage de deux ans à la découverte de vagues isolées et glaciales.

03 Skimboard Nazaré

28 minutes Skimboard Nazaré Le champion du monde brésilien de skimboard Lucas Fink affronte la vague mythique de Nazaré, au Portugal.

Le Brésilien Lucas Fink a conquis le monde du surf en remportant le Championnat du monde de skimboard. Il s’est alors lancé le défi de surfer la légendaire vague portugaise de Nazaré sur un skimboard. Skimboard Nazaré le suit dans cette quête courageuse et épique.

A La Folie

33 minutes à la folie Strap in for the ride of your life as we follow surfer Justine Dupont through a ground-breaking big wave season.

Embarquez pour le ride de votre vie! Justine Dupont vous emmène avec elle dans sa révolutionnaire saison des grosses vagues! En 2020, Justine a signé une performance des plus remarquables, d’un niveau rarement atteint en surf de grosses vagues. Dans À La Folie, vivez avec elle les hauts et les bas de son aventure, de ses wipeouts brutaux à ses barrels de folie.

04 Beyond the Lines

43 minutes Chapters Travel with surf star Kanoa Igarashi for insider access to the World Championship Tour.

Beyond the Lines nous livre un aperçu de la carrière de l’un des jeunes talents les plus prometteurs du surf, Kanoa Igarashi, en quête de son premier titre WSL. Tourné par son ami, compagnon de voyage et caméraman Tanner Carney, le documentaire montre la nouvelle recrue sur quelques-unes des meilleures vagues du monde: Hawaï, Australie, Japon, Mexique et États-Unis.

05 Shaping Jordy

48 minutes Shaping Jordy Les surfeurs Jordy Smith et Mikey February parcourent la côte sud-africaine cet hiver à la recherche de la vague parfaite.

Pour la première fois depuis dix ans, le surfeur sud-africain Jordy Smith reste chez lui pour l’hiver. Avec la légende du freesurf Mikey February, il part en quête des meilleures vagues d’Afrique du Sud. Shaping Jordy raconte leur extraordinaire odyssée à travers la nation arc-en-ciel..

Shaka

1 h 17 min Shaka From the slopes to the waves – snowboarding legend Mathieu Crépel surfs Jaws.

Mathieu Crepel a beau avoir quitté le monde du snowboard professionnel, il n’en reste pas moins en quête d’aventures et a choisi de relever l’un des défis les plus extrêmes de sa vie: surfer sur la plus grande vague d’Hawaï, Jaws.

06 OUTDEH

1 h 18 min OUTDEH Three young Jamaican men share their stories: a rapper, a surfer and a resident of Tivoli Gardens.

OUTDEH est une impressionnante vitrine sur la jeunesse jamaïcaine. Il s’agit du portrait cinématographique d’une nouvelle génération en pleine transformation, car bien décidée à se libérer des structures sociétales et culturelles anciennes. Cette jeunesse se dessine une nouvelle perspective jamaïcaine grâce à sa manière de penser et à son énergie sans faille. Trois jeunes de Jamaïque nous racontent leur histoire. Le rappeur Bakersteez rêve de faire carrière à l’international, Shama souhaite devenir le premier surfeur professionnel du pays et Romar nous fait découvrir la vie au sein de sa communauté.

07 The Other Side Of Fear

58 minutes The Other Side of Fear The inspirational tale of big wave surfer and keynote speaker Mark Mathews and his journey back from disaster.

Au fil de sa carrière, le surfeur de grosses vagues Mark Mathews semble avoir saisi toutes les occasions d’affronter ses plus grandes peurs. Toutefois, dans le nouveau documentaire The Other Side of Fear de Red Bull TV, il explique que dans la pratique, la réalité n’est pas si simple.

Aujourd’hui devenu conférencier et intervenant, il est très sollicité et sait comment aider les entreprises à inspirer leur personnel et à lui donner confiance en ses capacités. Il a notamment déjà été invité par des entreprises comme Google, Sony et MasterCard. Avec The Other Side of Fear, il est heureux de pouvoir présenter son expérience à un plus large public.

08 Riss

41 minutes RISS. Dans le film RISS, suivez Carissa Moore, quadruple championne du monde de surf pendant sa saison 2019 et découvrez le portait d'une championne hors-normes. Regardez le film RISS sur Red Bull TV.

Armé de sa caméra, le réalisateur Peter Hamblin suit la légendaire surfeuse Carissa Moore lors de la saison 2019 du Championnat du monde de surf. Avec RISS., vous vivrez de près tous les hauts et les bas de cette aventure.

09 And Two If By The Sea

1 h 43 min And Two If By Sea : les frères ennemis Dans le film And Two If By Sea, découvrez l'histoire des surfeurs jumeaux CJ et Damien Hobgood, sur fond de luttes fraternelles et de vagues folles. Regardez le film gratuitement. sur Red Bull TV !

CJ et Damien Hobgood sont de vrais jumeaux dont la rivalité fraternelle et leur quête d’identité individuelle ont fait décoller la carrière. Après plus de dix ans à un niveau professionnel, ce documentaire présente sans fioritures les coulisses de la vie des jumeaux surfeurs les plus célèbres de Floride.

10 Coldwater Journal

43 minutes Coldwater Journal Suivez le surfeur et réalisateur Ben Weiland lors des dix années durant lesquelles il a exploré les littoraux de la planète.

Accompagnez le surfeur et réalisateur Ben Weiland dans son éternel voyage vers les littoraux les plus glacés, les plus isolés, mais aussi les plus beaux du monde.

11 Fish

1 h 22 min Fish Découvrez les origines des planches fish et partez à la rencontre de certains des pionniers qui ont changé à jamais la culture du surf.

Inventées il y a 30 ans, les planches Fish ont été une révolution pour la culture du surf. Découvrez l’histoire de ces planches de surf innovantes et design conçues pour la vitesse, et écoutez les pionniers Steve Lis et Skip Frye vous raconter comment ils ont transformé le surf avec leurs planches emblématiques..

12 Under An Arctic Sky

40 minutes Under An Arctic Sky Dans le film Under An Arctic Sky, le photographe Chris Burkard et des surfeurs voyagent dans une zone isolée en Islande à la recherche de vagues parfaites pendant la pire tempête depuis 25 ans.

Le célèbre cinéaste Chris Burkard accompagne un groupe de surfeurs à la recherche des vagues parfaites au nord de l’Islande. Pourquoi ce voyage? Pour affronter les vagues de la tempête la plus violente que l’île ait connue ces 25 dernières années. Un film tout bonnement spectaculaire.

13 South To Sian

2 minutes South to Sian Sur une planche, une moto ou le pont d'un bateau, les riders-surfeurs Harrison Roach et Zye Norris prouvent que l'aventure, la vraie, est encore possible au XXIème siècle.

Armés de leurs planches de surf, de leur moto, d’un bateau et d’une voiture, Harrison Roach et Zye Norris sont en route pour savoir si, à l'heure du GPS et du Wi-Fi, le rêve d'une aventure de surf unique en son genre est encore possible. Lors d’un voyage de 4’000 km à travers l’archipel indonésien, ils ont pu toucher du doigt leur objectif autant qu’il est possible de le faire à notre époque. South To Sian est le résultat le plus remarquable de leur épopée.

14 Generations: The Movie

38 minutes Generations, le film Dans le film Generations de Quiksilver, les meilleures générations de surfeurs rendent hommage au passé du surf et évoquent son avenir. Regardez le film en entier et gratuitement sur Red Bull TV.

Suivez plusieurs générations de surfeurs professionnels dans un voyage autour du monde traversant le passé, le présent et le futur du surf. Ce film est simple, mais magique: il donne envie de tout quitter pour aller surfer!

15 Paradigm Lost

1 h Paradigm Lost Réalisé sur 3 ans, Paradigm Lost avec Kai Lenny est l’un des plus beaux films de surf de l’année. Regardez le film Paradigm Lost avec Kai Lenny en intégralité et gratuitement avec Red Bull TV.

Paradigm Lost est un étonnant portrait de l’un des surfeurs les plus accomplis au monde, Kai Lenny. Qu’il s’agisse de kitesurf, de windsurf, de stand-up paddle ou de surf de grosses vagues, Kai Lenny est comme un poisson dans l’eau. Laissez-vous convaincre!

16 Chasing the Shot

23 minutes Chasing the Shot – Leroy Bellet Follow photographer Leroy Bellet on his quest to film some of the world’s best barrel riders.

Accompagnez le photographe Leroy Bellet dans une mission extraordinaire: capturer les meilleurs tubes des surfeurs du monde entier. Pour cela, il brave les vagues les plus dangereuses dans les recoins les plus tristement célèbres de la planète. Chasing the Shot dévoile des images parmi les plus spectaculaires jamais filmées. Le résultat: l’incarnation cinématographique de la bataille entre la prise de risque et la réussite.

17 Let's Be Frank

50 minutes Let's Be Frank Qui est l'énigmatique Frank Solomon ? Un humble surfeur de grosses vagues ? Ou un vrai bad boy ? Regardez le documentaire Let's Be Frank sur Frank Solomon gratuitement sur Red Bull TV.

Qui se cache derrière le célèbre nom Frank Solomon? Un surfeur de grosses vagues, humble, bienveillant et réfléchi? Ou bien un rebelle endurci? L’homme et la légende sont sans aucun doute indissociables. Let’s Be Frank est l’un des films de surf les plus excentriques et les plus fascinants jamais réalisés. Découvrez-le par vous-même!

18 Strange Rumblings in Shangri La

Joe G est un peu le Wes Anderson du surf, et Strange Rumblings est sans doute le meilleur film de sa carrière. Depuis le littoral glacé de l’Islande jusqu’aux côtes chaudes du Mozambique, depuis les recoins célèbres de l’Europe jusqu’aux îles exotiques du Brésil, depuis les confins de l’Indonésie et bien plus loin encore, ce film de surf moderne vous propose un safari inoubliable à la découverte des vagues du monde entier.

19 Exploring Madagascar

26 minutes Exploring Madagascar Slade Prestwich, Frank Solomon and Grant 'Twiggy' Baker embark on an epic surf adventure to Madagascar.

Les surfeurs Slade Prestwich, Frank Solomon et Grant «Twiggy» Baker partent pour Madagascar afin de vivre une aventure épique. Là-bas, ils foulent des terres vierges à la recherche de nouvelles vagues sur lesquelles surfer. Leur épopée les amène également au plaisir de rencontrer des Malgaches. Le mélange parfait pour un voyage de surf extraordinaire!