Les 7 meilleurs jeux de bataille royale sur appareil mobile

L’expression « par excellence » fait un peu cliché et, dans l’industrie du jeu vidéo en particulier, est souvent employée complètement à tort. Mais de temps à autre, on a droit à un jeu auquel tous les autres du genre sont comparés. Pour être une référence, ce jeu n’a pas nécessairement à être le premier du genre, ni même le meilleur, mais il doit laisser une marque unique et indélébile sur l’industrie et le marché.

C’est le cas de PlayerUnknown’s Battlegrounds, un jeu de bataille royale à 100 joueurs qui a connu un lancement fracassant sur PC en 2017. En plus d’avoir sa propre ligue de sport électronique, il a donné naissance à tout un sous-genre les années suivantes : des créateurs d’Apex Legends au studio derrière Call of Duty, chacun veut sa part du gâteau.

Vous n’avez pas de PC ni de console? Quelqu’un monopolise la télé? Pas de souci : vous pouvez jouer dès maintenant à PUBG et à plusieurs autres variantes géniales sur votre tablette ou téléphone!

1. PUBG Mobile

Le jeu qui a donné le coup d’envoi n’est pas seulement offert sur PC, Xbox One et PS4. L’expérience entière et complète est aussi offerte sur Android et iPhone. Honnêtement, c’est l’un des ports les plus remarquables à ce jour : on y retrouve le même jeu de base et les mêmes cartes incroyables, tout ça sur un minuscule écran qui tient dans la main. Si vous ne savez pas d’où vient tout cet engouement, vous comprendrez bien vite, car même deux ans après le lancement, les développeurs ajoutent régulièrement du contenu pour entretenir l’intérêt des joueurs.

2. Rules of Survival

Une attaque en règle © NetEase Games

Si on le compare aux autres, Rules of Survival fait très bonne figure sur le plan du visuel et de la jouabilité. Très semblable à PUBG, le jeu se joue en solo, en duo et en escadrons. Bon, on se déplace à l’aide d’un joystick virtuel qui peut donner envie de lancer son téléphone, mais si l’on parvient à maîtriser les contrôles, c’est l’un des meilleurs choix.

En plus, le jeu est gratuit, bien qu’on y propose des microtransactions à la tonne pour des modifications esthétiques et des boîtes à butin. Il est parfois un peu broche à foin, et le choix de personnages est plutôt limité, mais réunir 100 joueurs sur appareil mobile et leur offrir autant de véhicules et d’armes, ce n’est pas un mince exploit!

3. Grand Battle Royale

Il y a de quoi se gonfler à bloc © OneTonGames

Pour du plaisir au cube, Grand Battle Royale marie l’esthétique de Minecraft au principe de base classique de Battlegrounds. Comme dans ce dernier, la partie commence par un saut en parachute. S’ensuit une course effrénée pour des armes, qui tourne au carnage à mesure que les joueurs convergent vers le centre de la carte.

S’ajoutent à cela les largages aériens aléatoires, qui viennent créer des points de conflit additionnels où l’on se dispute des items comme des armes, des armures et des trousses médicales. Foncer partout avec notre petit bonhomme carré, accumuler de l’argent pour acheter des skins et passer en vue subjective pour une meilleure précision : tout ça est étrangement agréable. Le style dessin animé apporte aussi une touche bienvenue, et il contraste joliment l’essence violente du jeu.

4. Black Survival

Votre survie n’est pas garantie © ARCHBEARS

Lui aussi gratuit, Black Survival combine l’idée de la bataille royale à un style inspiré des romans graphiques. Plutôt que de tirer à gauche et à droite, on se déplace dans des environnements statiques jusqu’à ce qu’on rencontre un autre joueur : c’est parti pour un duel de statistiques et de réflexes. Et au lieu d’une zone active qui va en rétrécissant, ce sont différentes zones qui deviennent de plus en plus dangereuses, ce qui force les déplacements et provoque des rencontres avec les neuf autres joueurs.

Pour donner à chaque partie un côté tactique, on nous permet de choisir un item à apporter avec nous sur l’île, comme une boîte à lunch qui nous guérit ou un coffre à outils avec lequel améliorer notre équipement. Il y a aussi un système d’artisanat façon RPG qui permet de créer des armes et d’améliorer notre arsenal avec des matériaux qu’on trouve un peu partout, selon un arbre de combinaisons. Sans oublier les décors dessinés à la main et ultradétaillés, qui contribuent grandement à l’ambiance sinistre et oppressante. Si vous cherchez une expérience de bataille royale qui fait plus dans le cérébral que dans le sanglant, Black Survival mérite un coup d’œil.

5. Guns Royale

De la violence sous des airs de dessin animé © Wizard Games Inc.

Comme Grand Battle Royale, Guns est loin de se prendre au sérieux. Ce jeu d’action à la perspective isométrique présente des graphismes éclatants et stylisés au possible qui évoquent le 8-bit, et il assume pleinement son côté humoristique. Ce n’est pas le titre le plus raffiné de la liste, mais le rythme effréné et le style caricatural le distinguent du lot.

Si le nombre de joueurs est limité à 15, Guns Royale offre en revanche des effets de réalité augmentée. Ceux-ci nécessitent toutefois une surface extrêmement claire, alors vous n’en profiterez probablement pas, bien que l’option demeure là. Le jeu propose aussi des personnages très personnalisables, mais attention : il fait beaucoup dans le « payer pour gagner », de sorte qu’on peut se retrouver face à des joueurs qui ont acheté de la vitesse, des multiplicateurs de dégâts ou des chargeurs infinis.

6. Garena Free Fire: Kalahari

C’est gratuit, alors ouvrez le feu ! © 111 Dots Studio

À l’inverse, Garena Free Fire: Kalahari est splendide pour un jeu mobile et s’impose facilement comme l’un des titres les plus agréables à l’œil parmi ceux de notre liste. Plus fluide et plus poli que la plupart des autres jeux suggérés ici, il n’en suit pas moins la même recette, bien qu’il nous serve aussi des véhicules et du jeu en équipe.

Le bémol, c’est que la carte est souvent trop grande pour le nombre restreint de joueurs : il se peut donc qu’on erre seul jusqu’à ce que la zone de sûreté ait suffisamment rétréci. Mais bien sûr, dès qu’on rencontre un ami, il essaye de nous tuer, alors il n’y a pas vraiment de quoi se plaindre!

7. Pixel Gun 3D (Pocket Edition)

Les pixels en folie © Pixel Gun 3D

Passablement plus vieux que bien des titres de cette liste, Pixel Gun 3D (Pocket Edition) n’en demeure pas moins riche en possibilités. Ce jeu de tir à la première personne, qui emprunte le style visuel de Minecraft, nous offre de la construction de bases, de l’assemblage d’armes, des coffres à butin et des fusils avec un code de couleurs. La communauté ayant un certain âge, le niveau de difficulté est élevé pour les nouveaux joueurs, mais au moins, on trouve toujours quelqu’un avec qui jouer.