5 jeux de party incontournables sur Xbox One

Contrairement à la croyance populaire, les gamers peuvent, à l’occasion et s’ils se forcent, faire preuve de sociabilité. Mais les rencontres sociales sont évidemment beaucoup plus amusantes quand on y intègre des jeux vidéo.

Pour vous éviter une énième partie de cartes, voici nos cinq meilleures suggestions de jeux de party sur Xbox One.

1. Nidhogg 2

Nidhogg 2, sanglant… mais amusant! © Messhof Games

Comme pour la plupart des bons jeux de party, le principe de Nidhogg est tout ce qu’il y a de plus simple : deux joueurs s’affrontent pour atteindre les côtés opposés du niveau. Mais il ne s’agit pas d’une simple course à pied, car il faut tuer l’adversaire à coup d’épée pour l’empêcher de venir de notre côté de l’écran.

Résultat : un mélange égal de batailles confuses et d’impasses tactiques à se tordre de rire. Dans Nidhogg 2, le noyau de la jouabilité ne change pas, mais on a ajouté beaucoup de variables, dont de nouvelles armes comme des arcs et des couteaux à lancer, sans oublier un grand choix de niveaux.

Bien que le jeu se joue techniquement à deux, les confrontations ne durent jamais plus de quelques minutes, ce qui est parfait pour une séance où le perdant passe sa manette au suivant. Et comme l’a dit le concepteur Mark Essen, le jeu est conçu à la base pour amuser les spectateurs, alors même quand ce n’est pas à notre tour, la frénésie s’empare facilement de nous.

2. FIFA 20

À FIFA 20, la défense est question de synchronisation © EA

Parlons-en, des jeux où le gagnant garde sa manette : rares sont ceux qui se prêtent mieux au concept que les FIFA. On peut bien sûr disputer des parties typiques à 11 contre 11, mais FIFA 19 fait lever la fête en introduisant des règles spéciales. Celles-ci vont du mode Survie (chaque fois qu’une équipe marque, elle se fait retirer un joueur au hasard) au mode Têtes et volées (où, comme le nom l’indique, on compte seulement les buts marqués de la tête ou sur une reprise de volée).

FIFA 20 renchérit avec des règles encore plus folles. Dans le mode Défends ton terrain, par exemple, il faut user d’encore plus de stratégie qu’à la normale, car les buts ne comptent que si le joueur a réussi à maintenir le ballon pendant quelques secondes dans la zone désignée. S’il parvient à répéter l’exploit, il peut même aller chercher trois points par but. Dans le mode Ballon mystère, chaque fois que le ballon sort du terrain, l’équipe qui en prend possession se voit attribuer un multiplicateur de buts et un modificateur qui améliore ses dribles, ses sprints, ses passes ou ses tirs. Ces modes donnent lieu à des matchs déjantés et imprévisibles qui réduisent l’écart entre les pros aguerris et les recrues vertes, ce qui est parfait pour un party.

Le dernier venu dans la série propose aussi le nouveau mode de soccer de rue Volta Football, où les équipes se disputent de courtes parties effrénées sur un petit terrain avec une poignée de joueurs. Ça ne fait pas autant appel aux habiletés que FIFA Street, mais on y retrouve la même nostalgie, et ça fait un autre mode amusant pour les fêtes d’amis.

Et n’oublions pas les infâmes excuses exigées au perdant…

3. Halo: The Master Chief Collection

Un chef de file s’il en est un © Microsoft

Bon, d’accord, Halo n’est pas vraiment considéré comme un petit jeu de party léger où l’on se succède rapidement aux manettes, mais force est d’admettre que rien ne bat une séance de capture du drapeau entre amis dans l’arène Blood Gulch (rebaptisée Bloodline pour cette édition).

Réunissant les quatre premiers opus majeurs de la saga ainsi que Halo: Reach et Halo 3: ODST, la Master Chief Collection nous sert une quantité carrément absurde de contenu pour le jeu en solo comme en groupe. On peut même personnaliser les règles pour créer autant de conditions étranges et loufoques qu’il est possible d’imaginer. Envie de jouer au « sol de lave » ou de transformer votre carte favorite en piste de course? Faites-vous plaisir. Vous avez même accès à une liste des règles les plus absurdes imaginées par d’autres, histoire de vous inspirer.

Et si vous croyez avoir tout fait, il reste le mode Forge, qui permet de créer ses propres cartes. Quelle meilleure occasion de les inaugurer qu’une fête?

4. Just Dance 2020

Mettez votre orgueil de côté et déhanchez-vous devant vos amis © Ubisoft

Vous vous rappelez Kinect? Si vous êtes parmi les premiers à avoir mis la main sur la Xbox One, il y a de bonnes chances que cette caméra prenne la poussière dans l’un de vos tiroirs. Malgré tous les efforts de Microsoft, la Kinect est tombée dans l’oubli, ce qui n’empêche toutefois pas certains développeurs de continuer à produire des jeux qui en font usage. À preuve : Just Dance 2020.

Qu’est-ce qu’on fait dans ce jeu? Eh bien, le titre le dit : on danse.

La série Just Dance est l’une des dernières à faire usage de la Kinect (rien de surprenant quand on sait que l’édition 2020 a même été publiée pour la Wii), et elle peut être très amusante, que l’on ait bu un petit verre ou pas. Et si vous n’avez pas de Kinect, pas de souci : vous n’avez qu’à télécharger l’appli pour Android ou iOS.

La durée du plaisir variera évidemment en fonction de vos goûts musicaux, mais si vous n’avez pas envie de danser sur « Old Town Road » ou sur le mégasuccès « Into The Unknown » de Frozen II, que faites-vous à lire sur des jeux de party? Pour les vrais mordus, Ubisoft offre l’abonnement à Just Dance Unlimited, qui donne accès au catalogue entier de la série, lancée il y a plus de 10 ans.

5. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Man of Medan est idéal pour le partage de manette – et de frissons © BANDAI NAMCO Entertainment

Généralement, quand on reçoit des amis, on veut que l’énergie et la gaieté soient au rendez-vous, mais parfois, on préfère s’enfermer dans une chambre sombre et trembler de peur tous ensemble.

C’est à ce deuxième genre de soirée que convient parfaitement Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Produit par le studio qui nous a offert l’excellent Until Dawn, le jeu nous offre le même genre de suspense, mais contrairement à son prédécesseur, il est entièrement conçu pour les séances à plusieurs.