7 jeux de tennis qui frappent dans le mile

C’est vraiment étrange, mais en 2020, le tennis est cruellement sous-représenté dans le monde du jeu vidéo. Les plus vieux d’entre nous se rappelleront les séries à publication annuelle, les tentatives de passer à la 3D, alouette… Mais ces temps sont révolus. À une époque, on avait même une rivalité digne de FIFA contre PES, laquelle opposait Top Spin à Virtua Tennis. Et comme nos mastodontes du soccer, ces jeux de tennis nous servent (la pigez-vous?) chacun une excellente recette.

Cela dit, ce n’est pas parce qu’il ne se fait plus de jeux de tennis qu’on ne peut pas vous présenter les meilleurs titres jamais parus sur console ou PC!

1. Selfie Tennis

Ça peut sembler étrange de commencer par un titre dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, mais Selfie Tennis est l’une des expériences de réalité virtuelle les plus palpitantes et les plus loufoques qui soient. Offert dès le lancement du HTC Vive, ce jeu de VRUnicorns (un nom judicieusement choisi) nous invite à jouer contre nous-mêmes, raquette virtuelle à la main. Car après avoir frappé la balle, on se téléporte de l’autre côté du terrain pour se la renvoyer. C’est amusant et ça fait bouger : voilà donc une simulation bénéfique pour la santé. Bon, l’aspect simulation se perd quand on décide de voir si on peut atteindre les sympathiques personnages à la grosse tête en balle de tennis, ou d’explorer le stade pour découvrir ses secrets… Mais que de plaisir, et en plus, on a l’air vraiment cool en jouant. Promis.

2. Wii Sports

Celui-ci, vous connaissez, pas vrai? Pourtant, depuis que Nintendo fait un tabac avec la Switch, les gens ont oublié à quel point Wii Sports était un jeu incroyable. Outre les quilles, le tennis se voulait l’une des meilleures simulations sportives à commandes par mouvements. Jeunes et moins jeunes, tout le monde en redemandait. Alors rebranchez votre Wii et dégourdissez-vous les bras avec vos parents, grand-maman ou qui que soit! Oh, et si vous avez vraiment l’esprit d’aventure, procurez-vous Wii Sports Resort pour la Wii U et essayez le ping-pong avec l’accessoire MotionPlus : vos mouvements seront reproduits fidèlement (ou presque).

3. Virtua Tennis 4

Virtua Tennis 4 est sans contredit l’un des meilleurs jeux de tennis jamais produits : non seulement il a perfectionné les qualités d’une série établie depuis longtemps et mis à notre disposition une brochette de joueurs à jour, mais il a aussi offert un mode stéréoscopique pour ceux qui ont une télé 3D. Ça peut avoir l’air de rien quand on pense à toute la technologie qu’on possède aujourd’hui, mais en 2011, c’était complètement fou, et ça fonctionnait vraiment. Et le meilleur dans tout ça, c’est que même si vos vieilles consoles sont bien rangées, il reste l’excellent port sur PS Vita. À moins que vous ne préfériez jouer sur PC, Xbox 360 ou PS3; dans tous les cas, c’est facile de s’y mettre.

Malheureusement, nous n’avons pas eu droit à d’autres jeux Virtua Tennis après celui-ci, mis à part celui sur iOS en 2012. Eh oui, ça fait si longtemps; reste à souhaiter que cette année soit la bonne… Qui sait : SEGA a soudainement décidé que d’autres séries adorées méritaient des suites et de nouvelles versions, à preuve Two Point Hospital…

4. Top Spin 4

Les légendes du sport s’affrontent dans Top Spin 4 © 2K Sports

En voilà un autre qui a disparu de la carte : le grand rival de Virtua Tennis a été vu pour la dernière fois en 2011, pour être abandonné par le studio 2K peu de temps après. S’il n’a jamais atteint le degré de popularité Virtua Tennis, Top Spin nous a tout de même offert une expérience complètement différente. Tandis que le premier se veut un jeu de type arcade (rien de bien surprenant, compte tenu de la feuille de route de SEGA), le second fait appel aux méninges. Il faut penser à son prochain coup et se positionner d’avance : en préparant un élan pendant que la balle approche, on peut contrôler précisément sa trajectoire. Bref, la série est vraiment sous-appréciée, et il y a de quoi s’enthousiasmer quand on sait que de nombreux artisans derrière Top Spin 4 ont participé à la création de Tennis World Tour, publié en 2018 sur Switch, PS4, Xbox One et PC.

5. Super Tennis

Ah, Super Tennis… Quel jeu! C’est d’ailleurs l’omission la plus étonnante de la SNES Classic Edition, lancée en 2017. Et que dire du son et de la musique, qui sont loin d’être reconnus à leur juste valeur! Lancé peu de temps après la SNES, en 1991, ce titre était vraiment en avance sur son temps, et la jouabilité demeure excellente à ce jour. C’est rapide, c’est beau, c’est coloré, si bien que même 30 ans plus tard, Super Tennis vaut amplement une séance de pitonnage; il suffit de trouver le jeu.

6. Mario Tennis Aces

La série Mario Tennis a vu le jour en 2000, sur le vieux Game Boy Color (en principe, il y a eu un titre avant sur le Virtual Boy, mais qui s’en souvient?). Pour jouer à la version GBC, il vous faudra passer par la console virtuelle sur la Wii, la 3DS ou la Wii U, à moins que, pour une raison ou une autre, vous ayez encore la cassette originale. Autre possibilité : le plus récent titre, sur la Nintendo Switch, intitulé Mario Tennis Aces.

Sortez raquettes, balles et salopettes : ce jeu éblouissant et haut en couleur, c’est la série au sommet de sa forme. Et sous les graphismes charmants se cache une jouabilité étonnamment riche, qui s’approche plus d’un jeu de combat que d’une partie d’échecs. Ici, il faut connaître parfaitement les forces et les faiblesses de l’adversaire, d’autant plus qu’un smash bien calculé peut briser sa raquette. Et si le mode solo est amusant, c’est à plusieurs qu’Aces brille le plus.

7. Rockstar Games Presents Table Tennis

D’accord, on triche un peu, mais attendez qu’on explique. En mars 2016, le studio Rockstar, qui n’est pas reconnu comme un développeur de jeux de sports et encore moins de jeux de ping-pong, a surpris tout le monde en annonçant qu’il publierait Table Tennis au mois de mai suivant. Plus surprenant encore : le jeu est incroyablement amusant. Difficile à maîtriser, certes, mais gratifiant pour qui y arrive. Et bien qu’il s’agisse en fait d’un jeu de ping-pong, il fallait l’inclure dans la liste, parce que son existence défie l’entendement. Imaginez si Rockstar, en plein engouement pour Red Dead Redemption 2, avait soudainement annoncé un jeu de volleyball. C’est à ce point étonnant, mais quoi qu’il en soit, ça demeure du bonbon.

En prime: Pong