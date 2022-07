Ori and the Will of the Wisps

Beaucoup de jeux se jouent uniquement pour s’amuser, mais ce n'est pas forcément la même chose que se détendre. Dans Animal Crossing: New Horizons, c'est absolument le cas ! Tu peux développer, aménager et peupler une île paradisiaque tout seul. Et le tout à ton rythme. Ainsi, lorsque tu en as assez de ton potager, tu pars à la pêche pendant une demi-heure, explores la nature ou discutes avec d'autres résidents, par exemple. Ici, tu peux simplement ne rien faire et toujours avoir le sentiment d’avoir accompli quelque chose. Et c'est rare !

Il s'agit d'un excellent RPG d'action se déroulant 100 ans avant les événements de Breath of the Wild dans l'univers Zelda. Un cadre qui semble familier aux fans de cette série légendaire, mais il est en même temps d’une originalité rafraîchissante - notamment grâce au fantastique mode coop. Mais même ceux qui jouent en solo pourront s'attendre à une grande aventure aux proportions épiques, pleine de combats tactiques, de personnages mémorables et d'un monde qui t’offrira des heures, des jours, des semaines et peut-être même des mois de plaisir ludique.

3. Ori and the Will of the Wisps

Ne te laisse pas berner par le facteur apparemment mignon de ce grand successeur du tout aussi génial Ori and the Blind Forest. Ce jeu de plateforme en 2D est truffé d’ambiance, offre les contrôles les plus fluides depuis Rayman et témoigne d’un amour profond pour les meilleurs films du Studio Ghibli.

Des dominos au hockey sur air et du backgammon à Puissance 4, le jeu des petits chevaux, les échecs, le poker, les fléchettes ... et des dizaines d'autres jeux auxquels tu pourras jouer seul ou à deux ou plus. Si tu te lassais des jeux de société classiques, tu devras revoir ton avis !

Pour une fois, ce n'est pas Bowser qui kidnappe la princesse Peach, mais Olly, le roi Origami autoproclamé. Et cela signifie le début d'une grande aventure RPG d'action 3D. En cours de route, tu résous des énigmes créatives, aides les nombreux personnages (in)connus et certains t’aideront dans les meilleurs scénarios de combat tactique. Un jeu riche en couleur, divertissant et intelligent plein de trouvailles uniques qui peuvent ravir (et raviront) les joueurs de tous âges.

