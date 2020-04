Les meilleurs jeux de vol de tous les temps

Il n’y a pas de meilleure sensation que de s’élever dans le ciel, le vent dans les cheveux – même dans le virtuel. Nombreux sont les excellents jeux qui nous ont placés dans un cockpit au fil des ans, des classiques de type arcade aux simulations les plus pures et dures.

Mais à quoi jouer? Facile : aux meilleurs jeux de vol de tous les temps, que nous vous présentons ici. Essayez sans plus attendre, même s’il vous faut mettre à jour votre PC ou sortir vos vieilles consoles du grenier!

1. X-Plane

X-Plane est une simulation très réaliste © Laminar Research

D’un réalisme inégalé, X-Plane a subi un lot de changements qui en ont fait le véritable jeu de simulation moderne qu’on connaît aujourd’hui. Si vous rêvez réellement d’apprendre à piloter un avion, sachez que c’est probablement la meilleure façon de commencer, et la moins chère. L’expérience est on ne peut plus complète, et grâce aux mécaniques et aux graphismes ultraréalistes, vous vous croirez vraiment dans un cockpit. Mais attention : vous pourriez avoir une envie irrépressible de vous procurer des accessoires d’ordinateur pour hisser le réalisme d’un autre cran!

2. Jungle Strike

Le visuel a pris un peu d’âge, mais quelle excellente série © EA

Il est fort probable que vous n’ayez jamais entendu parler de la série Strike, d’Electronic Arts. Dans Jungle Strike, un titre extrêmement populaire à l’époque du Sega Mega Drive (et auquel s’ajoutent Desert Strike, Urban Strike, Nuclear Strike et Soviet Strike), on est aux commandes d’un hélicoptère Apache, avec pour mission d’éliminer les méchants et de secourir les bons. L’essence du jeu fait dans l’arcade, mais il n’est pas toujours évident de placer notre hélicoptère au-dessus des personnages à rescaper. Bref, c’est une série géniale, que nous aimerions bien voir faire un retour, quelque part, sous une forme ou une autre…

3. Star Fox

Nous ne t’oublierons jamais, Skippy © Nintendo

Encore une vieille série, bien qu’un titre ait été porté sur la Nintendo 3DS et que le plus récent opus soit paru sur la Wii U (n’en parlons pas). Star Fox nous a fait découvrir un ensemble de personnages adorables et nous a donné la célèbre phrase « Do a barrel roll! ». L’expérience de vol polygonale n’avait pas son pareil à l’époque, et la jouabilité a résisté à l’épreuve du temps.

4. Pilotwings

Pilotwings Resort, sur 3DS, était lui aussi un bon jeu ! © Nintendo

Pour plusieurs raisons, on peut dire que Pilotwings est le premier jeu vidéo de sports extrêmes. Ici, on mélange les plaisirs aériens de toutes sortes, de l’atterrissage d’avion au saut en parachute, où l’on ressent la force d’accélération jusqu’à notre cible au sol. Visuellement, le jeu a pris un coup de vieux, mais en voilà un autre qu’on aimerait voir remis au goût du jour. Pourquoi pas sur la Nintendo Switch?

5. Microsoft Flight Simulator

Tout le monde connaît MFS, pas vrai ? © Microsoft

Si l’on considère X-Plane comme le plus réaliste des simulateurs aériens, c’est Microsoft Flight Simulator (ou MFS pour les intimes) qui a donné naissance au genre. Lancée en 1982 sous le nom Flight Simulator, la série nous a offert de nombreux titres en 37 ans. Ces dernières années ont été marquées par des turbulences (la série est pratiquement clouée au sol depuis la sortie de Flight Simulator X: Steam Edition, en 2014), mais les amateurs de simulateurs de vol ont maintenant de quoi se réjouir : la série sera de retour en 2020, une fois de plus sous le titre Microsoft Flight Simulator. Le nouveau titre, dont la version alpha a déjà été lancée, propose de nouvelles missions, de nouveaux avions, différentes améliorations et des mises à jour en continu pour une expérience toute en douceur.

6. IL-2 Sturmovik

Cette série va vous mettre du plomb dans l’aile © Ubisoft