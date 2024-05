12 des meilleurs ultrarunners masculins de la planète

Il faut beaucoup de travail, de passion et de talent naturel pour atteindre l'élite dans le monde de l'ultrarunning. Définies officiellement comme toute course plus longue qu'un marathon, les courses se déroulent généralement sur des sentiers allant de 50 à 100 miles, avec des événements phares comme le Western States 100, le Hardrock 100 et l'Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Alors, qu'est-ce qui fait passer un coureur d'un bon milieu de terrain à une place régulière sur le podium ? "Au bout d'un moment, il ne suffit plus d'accumuler des tas de kilomètres pour progresser réellement", explique l'ultramarathonien britannique Damian Hall. "Tu dois t'entraîner intelligemment, bien te reposer et surtout, tu dois avoir une passion pour les endroits vallonnés."

Tout comme n'importe quel sport d'élite, il existe un circuit reconnu dans l'ultrarunning, et les meilleurs athlètes se croisent souvent lors des grands événements - mais s'ils restent super compétitifs, il s'agit le plus souvent d'une rivalité amicale.

Hall ajoute : "Je ne pense pas avoir jamais trouvé un coureur d'ultrarunning que je n'aimais pas. La camaraderie l'emporte généralement sur la compétition, aussi, avec des gens qui vous aident quand vous êtes en difficulté."

Il n'y a pas vraiment de liste définitive, mais voici quelques-uns des meilleurs concurrents :

01 Ryan Sandes

Ryan Sandes s'entraîne pour le Tarawera Ultramarathon à Rotorua © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Né le 10 mars 1982

Nationalité : Sud-Africain

Insta : @Ryansandes

Ryan Sandes aime faire les choses en grand. Il y a dix ans, il est devenu le premier à remporter toutes les courses 4Deserts et en 2018, aux côtés de Ryno Griesel, il a réalisé le temps le plus rapide connu sur le "saint graal" des courses de montagne, le Great Himalayan Trail de 1 435 km.

2 minutes Ryan Sandes & Ryno Griesel sont allés au bout du Great Himalayan Trail Les coureurs d'ultra-trail Ryan Sandes et Ryno Griesel sont allés au bout du Great Himalayan Trail au Népal. Le sentier de 1400 km traverse l'Himalaya, chaîne de montagnes la plus grande du monde.

Son premier succès dans un ultra "classique" a eu lieu lors du Leadville 100 en 2011, lorsqu'il a réalisé le troisième temps le plus rapide pour son premier 100-miler. Depuis, il est devenu le premier à gagner sur tous les continents, avec des victoires telles que le Western States 100, la TransGranCanaria (deux fois) et le Marathon international de Patagonie.

"Si vous aimez ce que vous faites, il est facile de réussir. J'aime me fixer des objectifs stimulants et ne pas m'arrêter avant de les avoir atteints. Je suppose qu'on pourrait me qualifier de déterminé têtu - je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas atteint mon objectif."

02 Kilian Jornet

Jornet court toujours © Oriol Batista

Né : le 27 octobre 1987

Nationalité : Espagnol

Insta : @Kilianjornet

Les ultras ne sont que des échauffements pour cet incroyable athlète de montagne. Il a remporté les plus grandes courses de trail, mais il détient également les meilleurs temps connus pour l'ascension et la descente du Cervin, du Mont Blanc, du Denali et de l'Everest.

Fils d'un guide de montagne, il a grandi dans un refuge à 2 000 mètres d'altitude et a été champion du monde de sky running avant de se lancer sur des sentiers plus longs. Sa liste de victoires en ultra comprend trois UTMB, quatre Hardrock 100 et un Western States 100. Il détient également le temps le plus rapide connu sur le célèbre Bob Graham Round en Angleterre.

"J'aime pouvoir être sur la montagne tous les jours. J'aime faire des courses longues et courtes, des kilomètres verticaux, des courses de ski de montagne, des traversées, des sommets, enchaîner des montagnes... tout cela m'apporte des choses différentes et enrichissantes."

03 Pau Capell

Né : le 10 septembre 1991

Nationalité : Espagnole

Insta : @PauCapell

Capell est en tête du classement de l'Ultra Trail World Tour depuis deux ans et a remporté une étonnante victoire presque du début à la fin de l'UTMB en 2019.

Il n'a commencé à courir qu'en 2013 pour se remettre d'une mauvaise blessure au football. À peine un an plus tard, il a remporté l'Ultra Sierra Nevada et l'Ultra Trail Mallorca et, depuis, il a gagné l'Ultra Trail Australia, l'Eiger Ultra, la Patagonia Run, le Mozart 100 et les trois dernières courses de la TransGranCanaria.

"Chaque course est différente, donc la stratégie est différente à chaque course. Ma motivation est toujours la même : apprécier l'entraînement et faire de mon mieux lorsque je suis en compétition. Tu dois y prendre du plaisir pour être capable de te réaliser à 100 %."

04 Jim Walmsley

Walmsley sur la route © HOKA

Né : le 17 janvier 1990

Nationalité : Américain

Insta : @walmsleyruns

Ce quadruple Ultrarunner de l'année a remporté les deux dernières courses Western States 100 et détient également le record du monde officieux de course à pied sur 50 miles.

Walmsley a appris à courir dans une académie militaire et a remporté trois JFK 50s, deux Lake Sonoma 50s, le Tawawera Ultra et le Gorge Falls 100k avant d'établir des records dans les Western States deux années de suite. Il a couru le Grand Canyon Rim-to-Rim le plus rapide en 2016, salué comme "l'un des plus grands records de course à pied de tous les temps".

"Il faut que tu fasses de grands rêves. Si tu ne peux pas, si tu ne te vois pas atteindre ces objectifs, tu ne le feras jamais. Que tu sois une personne qui en parle ou non, tu dois croire en toi."

05 Xavier Thevenard

Xavier Thevenard à l'UTMB 2013 © Flickr CC/Peter Fredricson

Né : le 6 mars 1988

Nationalité : Français

Insta : @xavierthevenard

Thevenard est la seule personne à réaliser le Grand Chelem de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, en remportant les quatre catégories, dont trois victoires sur la course principale.

Il a remporté sa première victoire sur la CCC de 99 km en 2010, lors de sa première tentative. Trois ans plus tard, il a triomphé lors de l'UTMB phare de 170 km, gagnant à nouveau en 2015 et 2018 et arrivant deuxième en 2019. Il a réalisé son " Slam " en remportant l'OCC de 119 km en 2014 et la CCC de 55 km en 2016. Il a également remporté l'ultra du mont Fuji en 2019.

"En ultra, les valeurs fondamentales sont la gestion et la patience. Quels que soient l'enjeu, les conditions ou les imprévus, il s'agit de rester calme et concentré. La patience est la clé."

06 François D'Haene

François D'haene pendant sa traversée de la Corse © Damien Rosso/Red Bull Content Pool

Né : le 24 décembre 1985

Nationalité : Français

Insta : @francois_dhaene

Ce triple vainqueur de l'UTMB a couru plus de 6 000 km et mêle sa course à pied à une autre passion... celle de producteur de vin du Beaujolais.

Il a grandi dans les Alpes du Nord et a remporté son premier UTMB en 2012, ajoutant deux autres victoires en 2014 et 2017. Il a également remporté trois grands raids à la Réunion (également connus sous le nom de Diagonale des Fous). Au-delà des ultras, il détient le meilleur temps connu sur le GR20 de Corse et le John Muir Trail en Californie.

"Je garde ma motivation en ne faisant pas trop de courses et en prenant le temps de récupérer de celles-ci, en programmant très bien la saison pour seulement quelques objectifs. Il est important pour moi de bien choisir les courses et de savoir quand m'arrêter."

07 Tom Evans

Tom Evans court dans le Surrey, au Royaume-Uni © Ian Corless / Red Bull Content Pool

Né en 1992

Nationalité : Anglais

Insta : @tomevansultra

Ancien capitaine de l'armée britannique, Tom Evans était peu connu du monde de l'ultrarunning jusqu'en 2017, mais il est désormais l'un des meilleurs compétiteurs au monde.

Il s'est fait remarquer au Marathon des Sables en 2017, en s'y inscrivant comme un pari un an après s'être mis à la course à pied, et en terminant troisième, soit la meilleure arrivée européenne de tous les temps. Il a remporté l'Ultra-Trail du Mont-Blanc CCC en 2018 et a établi un temps record outre-mer au Western States 100 lors de son premier 100-miler l'année dernière.

"J'adore courir dans les extrêmes car je pense que cela ajoute de la complexité et une autre dynamique dans la course. J'aime aussi beaucoup me préparer spécifiquement pour une course. La nutrition, l'acclimatation, le plan de course et l'entraînement sont autant de compétences."

08 David Kilgore

David Kilgore adore repousser les limites de son corps © Joe Hale/Red Bull Content Pool

Né le : 1er mai 1990

Nationalité : Américain

Insta : @davidkilgore

David Kilgore est un athlète naturellement talentueux qui a progressé de l'athlétisme et du country-cross à ses débuts pour participer à des épreuves plus difficiles qui ont poussé son corps à la limite.

En 2020, il a couru 100 miles en une seule journée pour récolter des fonds pour une œuvre de charité, et l'année suivante, il a couru la circonférence entière de Manhattan. Son exploit le plus remarquable, cependant, a été de participer au World Marathon Challenge et de le remporter. Kilgore et 34 autres coureurs ont ainsi participé à sept marathons en sept jours sur sept continents.

09 Damian Hall

Damian Hall dans des conditions extrêmes © Lee Proctor/Inov8

Né : le 17 novembre 1975

Nationalité : Anglais

Insta : @ultra_damo

Hall est un ultrarunner qui a battu des records et dont les efforts sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc ont fait l'objet d'un film, Underdog . Spoiler : il a terminé cinquième.

Il a fait son premier semi-marathon en 2011, son premier ultra un an plus tard, et a depuis établi des temps records pour les meilleurs trails britanniques, le Paddy Buckley Round, le South West Coast Path et le Cape Wrath Trail. Il a fait quatre UTMB, a remporté l'Ice Ultra et a été deuxième au Mozart 100 en 2018, et a remporté l'Ultra Tour Monte Rosa, le RAT et l'Ultimate Trails 55K l'année dernière.

"J'avais manqué le mariage de mon cousin pour l'UTMB, le 70e anniversaire de mon père pour une course B et j'avais négligé ma femme et mes enfants plus de fois que je ne m'en souviens. Je ne pense pas qu'il me reste des amis qui ne courent pas. Mais tout cela en valait la peine."

10 Ruy Ueda

Ruy s'entraîne à Tokyo © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Né : le 3 octobre 1993

Nationalité : Japonais

Insta : @uedaruy

Il s'agit d'attaquer au maximum pour ce spécialiste japonais de l'ultra. Ruy Ueda est l'un des meilleurs coureurs d'altitude, avec des succès sur les courtes et les longues distances.

Il a terminé cinquième de son premier ultra, le Tokyo Shibamata 100k, et s'est fait remarquer au niveau international en 2016, en remportant le Gorge Waterfalls 100k aux États-Unis et en terminant deuxième de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc CCC de 101 km. L'année dernière, il a remporté le Red Bull 400 Sapporo et les Skyrunner World Series.

"Gagner, c'est cool, mais dominer la course, c'est encore mieux. Quand j'avais 19 ans, j'ai essayé de faire 100 km sur les routes. C'était incroyable, mais j'étais très fatigué. Je suis très fatiguée par les longues courses, alors je choisis des courses plus courtes, mais j'aime aussi les longues courses."

11 Flo Neuschwander

Flo Neuschwander © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Née le 1er juin 1981

Nationalité : Allemande

Insta : @runwiththeflow

Flo Neuschwander court des ultra-distances en un temps record, même sur le tapis roulant. "Pour moi, la distance, le terrain ou quoi que ce soit d'autre n'a pas d'importance", dit-il. "L'essentiel, c'est de courir !"

En plus de participer à des courses d'Ultrarunning, Neuschwander a maîtrisé toute une série d'incroyables défis qu'il s'est lui-même imposés. Il s'agit notamment de son projet "Running from Laufen to Laufen" qui l'a vu courir une distance incroyable de 550 km à plus de 10 000 mètres d'altitude en sept jours, ainsi que d'être l'heureux détenteur des records du monde du meilleur temps sur 50 km et 100 km sur un tapis de course.

12 Dylan Bowman

Dylan Bowman sur le Mont Tamalpais en Californie © Cameron Baird/Red Bull Content Pool

Né le : 24 mars 1986

Nationalité : Américain

Insta : @dylanbo

Dylan Bowman a découvert son talent pour la course à pied après avoir terminé sa carrière universitaire en crosse et s'est rapidement imposé comme un compétiteur d'ultra de premier plan.

Il a pris un an pour se préparer à son premier ultra, le Leadville Trail 100 en 2010, et a étonné le peloton en arrivant troisième. Un an plus tard, il a remporté le San Diego 100 et a depuis ajouté le Tarawera Ultra (deux fois), le 100 Australia, le 100 Istria et le Mount Fuji Ultra à sa liste de victoires.

"Après mon premier marathon, je me souviens avoir été totalement détruit à l'arrivée, puis complètement obsédé le lendemain. Tant que tu as un désir intense et profondément ancré de finir, tu es en or. Tu vas te surprendre et t'impressionner toi-même."

