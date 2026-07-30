10 moments qui font de Mostar un lieu mythique du plongeon de falaise

Onze ans après ses débuts dans la Série mondialeRed Bull Cliff Diving World Series , découvre pourquoi ce pont célèbre est devenu l'une des scènes symboliques du plongeon de falaise.

01 Pourquoi Mostar est-elle l'un des sites de plongeon de falaise les plus emblématiques au monde?

Mostar est l'un des sites de plongeon de falaise les plus emblématiques au monde, où une tradition vieille de plusieurs siècles côtoie les moments les plus marquants de l'histoire moderne de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving.

Située au cœur du sud de la Bosnie-Herzégovine, la ville abrite le Stari Most, un pont du 16e siècle classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis longtemps, les habitants plongent de ce pont dans les eaux émeraude de la Neretva, comme un rite de passage. Depuis l’arrivée de la Série mondiale en 2015, le pont a été le théâtre de performances décisives pour les titres, de notes parfaites et de plongeons avant-gardistes qui ont ancré son rôle dans ce sport.

Mostar : là où la tradition rencontre l'adrénaline du plongeon de falaise © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 10 moments qui ont marqué l'histoire de Red Bull Cliff Diving à Mostar

1. Jonathan Paredes remporte sa première victoire en Série mondiale (2015)

Quand la Série mondiale est arrivée à Mostar en 2015, le Mexicain Jonathan Paredes a a signé la victoire, sa toute première en Série mondiale, un jour seulement après son 26e anniversaire.

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L’événement a aussi marqué une première historique pour les « wildcards » : son compatriote mexicain Sergio Guzman a terminé deuxième, devenant ainsi le premier homme issu d'un laisser-passer à monter sur le podium.

Pour la première étape à Mostar, Jonathan Paredes a décroché la victoire © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2. Lysanne Richard remporte la première compétition féminine à Stari Most – 2016

La Canadienne et Québécoise Lysanne Richard a remporté la toute première épreuve féminine du Stari Most en 2016. Il s,agissait de la deuxième victoire de cette maman de trois enfants en Série mondiale, survenue seulement quatre semaines après sa première victoire en Italie.

Lysanne Richard a établi la référence dans la compétition féminine en 2016 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

3. Des podiums dès leurs débuts font de Mostar un site charnière pour les « wildcards » (2017-2018)

Un an plus tard, le Roumain Cătălin Preda a réitéré l’exploit, décrochant lui aussi la troisième place pour ses débuts en Série mondiale.

Le podium de Mostar a déjà vu plusieurs wildcards à leurs débuts © Romina Amato/Red Bull Content Pool

4. Constantin Popovici décroche cinq notes parfaites de 10 (2019)

Constantin Popovici a décroché sa première victoire à Mostar en 2019 grâce à un plongeon parfait, noté 10 par tous les juges sans exception. Le Roumain est ainsi devenu seulement le deuxième plongeur de l'histoire de la Série mondiale à obtenir la note maximale, après le plongeon parfait de Gary Hunt à Beyrouth plus tôt dans la saison.

Scénario de rêve : des 10 donné par les juges de Red Bull Cliff Diving © Dean Treml/Red Bull Content Pool

5. Rhiannan Iffland remporte sa première victoire à Mostar (2019)

Rhiannan Iffland a finalement conquis Mostar en 2019, livrant une performance presque sans faille avec quatre notes parfaites de 10 et un 9,5 de la part des juges.

L'Australienne poursuivait la victoire au Stari Most depuis ses débuts en Série mondiale à cet endroit en 2016 où elle avait terminé troisième, avant qu'une blessure ne l'écarte en 2017 et qu’elle ne décroche une deuxième place en 2018. Après trois tentatives, la victoire à Mostar lui est revenue en 2019.

Poursuite de la victoire : Rhiannan Iffland triomphe enfin à Mostar © Romina Amato/Red Bull Content Pool

6. La Série mondiale plonge directement du Stari Most (2021)

En 2021, la Série mondiale a rendu hommage à la tradition de plongeon séculaire de Mostar en présentant la première ronde directement du Stari Most, à 21 m, la même hauteur pour les hommes et les femmes.

Dans des conditions difficiles, Rhiannan Iffland et Gary Hunt se sont montrés à la hauteur, Hunt signant sa troisième victoire depuis le vieux pont (sa dernière victoire à Mostar à ce jour), et sa toute première en tant que compétiteur sous le drapeau français.

2021 : En hommage à la tradition, la première manche est au pied du pont © Romina Amato/Red Bull Content Pool

7. Mostar établit un record de 13 notes de 10 (2022)

L'édition 2022 a produit le plus grand nombre de notes parfaites jamais attribuées lors d'une compétition à Mostar, avec 13 notes de 10 au total, 11 chez les hommes et deux chez les femmes.

Le Colombien invité Miguel Garcia , invité spécial, a décroché le seul et unique 10 de sa carrière lors de son plongeon de première ronde, directement depuis le pont, tandis que Gary Hunt a ajouté trois autres 10 grâce à sa performance de deuxième ronde.

Hunt a obtenu trois 10, s'ajoutant aux 13 notes parfaites données en 2022 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

8. Carlos Gimeno décroche sa première victoire en tant que « wildcard » – 2023

L’Espagnol Carlos Gimeno a écrit un nouveau chapitre à l’histoire des « wildcards » à Mostar en 2023, transformant son laissez-passer en sa toute première victoire de Série mondiale, devançant les prétendants au titre Constantin Popovici et Aidan Heslop .

Grands talents et émotions : Gimeno célèbre sa première victoire en 2023 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

9. Annika Bornebusch réalise le premier plongeon en équilibre sur les mains depuis le Stari Most (2023)

Annika Bornebusch n'a pas tardé à marquer les esprits à Mostar en 2023, devenant la première plongeuse à réaliser un plongeon en équilibre sur les mains depuis le Stari Most, dès sa première tentative depuis le pont.

La nouvelle venue danoise a transformé son arrivée en Série mondiale en un moment historique pour Mostar, alors que l'événement a aussi été marqué par la deuxième victoire en carrière de Molly Carlson et un spectaculaire plongeon collectif de 16 athlètes depuis le pont.

Les fans regardent Annika Bornebusch écrire l'histoire de la Série mondiale © Romina Amato/Red Bull Content Pool

10. Rhiannan Iffland décroche son neuvième titre en Série mondiale (2025)

Rhiannan Iffland a décroché son neuvième Trophée King Kahekili d’affilée à Mostar en 2025, battant ainsi son propre record. Elle a décroché le titre avec une étape d’avance et a remporté sa première victoire au Stari Most depuis 2022.

Dans la poche : Iffland passe à l'histoire avec son 9e titre consécutif © Romina Amato/Red Bull Content Pool

L'événement a également vu neuf des meilleurs plongeurs au monde s'élancer du Stari Most aux côtés de l'équipe Red Bull Skydive.

Une décennie de compétition en Bosnie-Herzégovine a donné lieu à des plongeons inoubliables, des victoires marquantes et des chiffres vraiment impressionnants. Voici les athlètes qui ont inscrit leur nom dans les livres des records de Mostar.

Quelle belle façon de finir : Mostar se conclut en beauté © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

03 Qui détient les meilleurs chiffres au Red Bull Cliff Diving de Mostar ?

Gary Hunt et Constantin Popovici se partagent le record du plus grand nombre de victoires masculines à Mostar, avec trois chacun, tandis que Rhiannan Iffland domine largement le classement féminin avec quatre victoires et un record de sept podiums à Mostar.

Records masculins à Mostar

Catégorie Meneur(s) Plus de participations Gary Hunt – 9 Jonathan Paredes – 8 Blake Aldridge – 7 Plus de victoires Constantin Popovici – 3 (2025, 2022, 2019) Gary Hunt – 3 (2021, 2018, 2017) Plus de podiums Gary Hunt – 6 Constantin Popovici – 4 Catalin Preda – 3

Cinq hommes différents ont remporté la victoire à Mostar : Constantin Popovici, Carlos Gimeno, Gary Hunt, Michal Navratil et Jonathan Paredes.

Records féminins à Mostar

Catégorie Meneuse(s) Plus de participations Rhiannan Iffland – 7 Yana Nestsiarava – 7 Xantheia Pennisi – 5 Plus de victoires Rhiannan Iffland – 4 (2025, 2022, 2021, 2019) Plus de podiums Rhiannan Iffland – 7 Jessica Macaulay – 3

Cinq femmes différentes ont remporté la victoire à Mostar : Rhiannan Iffland, Molly Carlson , Adriana Jimenez, Cesilie Carlton et Lysanne Richard.

Carlson, une des 5 femmes à triompher à Mostar, célèbre sa victoire en 2023 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

04 Pourquoi Mostar est-il devenu une étape si importante pour les plongeurs invités?

Mostar est devenue une étape importante pour les plongeurs « wildcard » parce qu’elle leur a donné à plusieurs reprises l’occasion d’entrer immédiatement dans l’histoire de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving. Des plongeurs « wildcard » sont montés sur le podium dès leurs débuts, ont remporté des victoires et ont réalisé certaines des performances les plus marquantes de la compétition au Stari Most.

Les moments clés des plongeurs « wildcard » à Mostar :

C’est à Mostar qu’on a vu le tout premier plongeur masculin sélectionné par invitation monter sur le podium de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving, quand Sergio Guzman a terminé deuxième en 2015.

Mostar est le seul site de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving où deux « wildcard » ont atteint le podium dès leurs débuts dans la série : Nikita Fedotov en 2017 et Catalin Preda en 2018.

Mostar a enregistré le plus grand nombre de participants par laissez-passer de l'histoire de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving en 2025, avec 12 « wildcards » en compétition, soit la moitié de l'effectif total des athlètes.

Mostar a accueilli le plus grand nombre de plongeurs invités par laissez-passer pour la première fois à une même épreuve de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving, avec cinq en 2018 : Celia Fernandez, Katy Etterman, Xantheia Pennisi, Catalin Preda et Nate Jimerson .

Mostar a historiquement compté plus de plongeurs « wildcards » masculins que féminins, les hommes étant plus nombreux que les femmes parmi les plongeurs invités à toutes les éditions de l'événement.

L'arrêt 2026 de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving à Mostar comptera 11 plongeurs invités : sept hommes et quatre femmes.

11 wildcards seront au départ de l'édition 2026 en Bosnie-Herzégovine © Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool

05 Red Bull Cliff Diving à Mostar : records et faits marquants

Faits Info Première édition de la Série mondiale à Mostar 15 août 2015 10e compétition de la Série mondiale à Mostar 1er août 2026 Date la plus hâtive dans la saison de l'étape de Mostar 1er août 2026 Plus grand nombre de victoires chez les hommes Gary Hunt et Constantin Popovici, 3 chaque Plus grand nombre de victoires chez les femmes Rhiannan Iffland, 4 Plus grand nombre de podiums chez les hommes Gary Hunt, 6 Plus grand nombre de podiums chez les femmes Rhiannan Iffland, 7 Plus grand nombre de plongeurs invités « wildcards » 12 en 2025 Autre site comptant plus d'événements en Série mondiale Polignano a Mare, Italy Années où Mostar était l'avant-dernier arrêt 2017, 2018, 2019, 2023, 2025 et 2026

Tout est en jeu lors de l'avant-dernière étape de 2026 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Alors que la Série revient au Stari Most pour la 10e fois du 31 juillet au 1er août 2026 , la réputation de Mostar ne cesse de grandir. Peu d’endroits peuvent rivaliser avec ce mélange de tradition de plongeon vieille de plusieurs siècles, d’une communauté locale passionnée et d'intensité d’une compétition de haut niveau.

Au fil de 10 éditions, le pont a témoigné de nombreux records, percées et moments inoubliables; le prochain chapitre de son histoire reste à écrire.

Regarde et commente les épreuves de plongeon des rondes 1 à 3 sur la chaîne YouTube @redbullcliffdiving le vendredi 31 juillet à partir de 8 h 10 HAE (14 h 10 HAEC). La finale de plongeon en Bosnie-Herzégovine sera également diffusée en direct sur YouTube le samedi 1er août à partir de 10 h 30 HAE (16 h 30 HAEC) et sur Red Bull TV, avec des diffusions en anglais, espagnol et allemand.