Les séries et vidéos à voir avant la Coupe du Monde de VTT

Autre série de référence, The Atherton Project suit Gee, Rachel et Dan Atherton lors de leur collaboration avec Commencal jusqu’à la fin de la saison 2011. La famille Atherton a un palmarès long comme le bras et cette série aide à comprendre comment les deux frères et la sœur sont parvenus à rester au plus haut niveau en Coupe du Monde et comment ils se sont façonnés au fil des ans.