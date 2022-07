Les Meilleurs Laneurs de League of Legends

Darius est un autre poids lourd et un duelliste puissant, surtout en 1c1. Dans le méta actuelle, certains champions sont encore presque garantie de perdre lorsqu’ils font face à Darius si le grand costaud sait ce qu’il doit faire. Il peut briser les boucliers de ses adversaires de manière passive tout en les préparant pour une exécution qui inflige de vrais dégâts. Les échanges ne sont plus favorisés dans la méta présente et Darius est un choix qui a vraiment bénéficié de ce changement.