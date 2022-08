Les 10 meilleurs parcs de vélo de montagne au Canada

La popularité de l’enduro en montagne a atteint des sommets inégalés avec les années. Partout au pays, des Canadiens aménagent des sentiers publics, s’intègrent à des groupes de vélo locaux et troquent le gymnase pour la montagne qu’ils gravissent à coups de pédale.

Mais pour faire passer sa technique à un autre niveau, on ne saurait se passer des parcs axés sur les épreuves de gravité, où l’on monte en altitude par le biais de télésièges grande vitesse ou de véhicules. Grâce à la remontée mécanique, les adeptes de la descente en montagne négocient plus de virages inclinés, effectuent plus de sauts et s’attaquent à plus de sections techniques, le tout en une seule séance. Quoi de mieux pour maximiser son dénivelé, ses répétitions et le temps passé sur la selle?

Il n’y a pas si longtemps, les cycloparcs étaient confinés aux montagnes vertigineuses de la Colombie-Britannique. Maintenant, on en compte un peu partout au pays – et ils ne sont pas piqués des vers –, pour le plus grand bonheur des adeptes, qui sont de plus en plus nombreux à en dévaler les pentes. Nous avons donc dressé une liste des meilleurs parcs de vélo de montagne à fréquenter, d’un océan à l’autre, si vous cherchez à accélérer votre progression.

01 Atlantique

Sugarloaf

Où : Atholville (Nouveau-Brunswick)

Nombre de sentiers : 11

Saison : 4 juin au 2 octobre

Remontée : Télésiège

Prix journalier : 30 $

Niché sur la côte Est du Canada, au cœur des Appalaches, se trouve le Sugarloaf Bike Park. Ce réseau de 11 sentiers a été conçu et aménagé par la même équipe qui est derrière le Whistler Bike Park, ce qui suffit à donner le goût d’aller essayer ses pentes au plus vite. Ne vous laissez pas berner par son dénivelé de 244 m : Surgarloaf compte assez de pistes rythmées et bourrées d’obstacles pour que tout cycliste en redemande! Vous aimez les pentes techniques abruptes et les drops? Direction l’Acadienne , la piste la plus difficile du parc. Après la journée, on remballe tout et on se dirige à Campbellton pour l’après-vélo.

Mont Keppoch

Où : Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Nombre de sentiers : 9

Saison : Toute l’année

Remontée : Navette

Prix journalier : Gratuit ou 40 $ pour l’accès à la navette

Tout juste à la sortie d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, le mont Keppoch est en parfaite harmonie avec les sublimes paysages de la côte atlantique. Le réseau propose plus de 45 pistes qui vont des sentiers en gravier aux 10 pistes consacrées à la descente. Bien qu’il n’y ait pas de remontée mécanique, il est possible d’acheter un billet journalier pour la navette afin de profiter de la journée au maximum. En selle pour dévaler la Switchcraft ou la Riverside , où l’on passe le plus clair de sa descente dans les airs. Puis, on retrouve l’équilibre sur la terre ferme avec la Old School , une piste cahoteuse en pente raide.

02 Québec

Parc de vélo MSS

Où : Saint-Sauveur (Québec)

Nombre de sentiers : 9

Saison : 28 mai au 30 octobre

Remontée : Télésiège

Prix journalier : 55 $

À une heure au nord de Montréal, le mont Saint-Sauveur s’est doté d’un formidable réseau de sentiers de DH qui attirent les passionnés de toute la province, et même d’ailleurs. Pour s’échauffer, se mettre dans l’ambiance et s’habituer au terrain, on y dévale la Bacon Strip ou la 50 . Ensuite, quelques descentes de la Machette, la piste vedette du parc, sauront propulser le rythme au maximum. Au fil des virages inclinés et des table-tops, on acquiert de l’aisance et on relâche graduellement les freins. L’équipe de MSS a aussi aménagé une piste en hommage au roi canadien de la descente à vélo, Stevie Smith, à la hauteur de la légende : la Chainsaw Massacre , étroite et rocailleuse, mettra à l’épreuve le savoir-faire de tous les adeptes.

Mont-Sainte-Anne

Où : Beaupré (Québec)

Nombre de sentiers : 29

Saison : 28 mai au 10 octobre

Remontée : Télésiège

Prix journalier : 48 $

Près de la capitale provinciale, Québec, vous pourrez mettre vos compétences à l’épreuve sur les pistes de championnat du mont Sainte-Anne, seul arrêt au Canada du circuit de la Coupe du monde de vélo de montagne UCI. Ses plus de 40 pistes en font l’un des plus grands cycloparcs de la province. À partir de la cabine qui s’arrête au sommet, non seulement on peut dévaler des pentes de DH, mais on a aussi accès à la section enduro du réseau. Pour la descente en piste étroite, on se dirige vers La Vietnam pour filer à toute allure sur quatre kilomètres tout en rythmes et en techniques traditionnelles.

2 minutes DH track explanation: Mont-Sainte-Anne 2018 Mont-Sainte-Anne downhill track explanation.

03 Ontario

Sir Sam’s

Où : Haliburton (Ontario)

Nombre de sentiers : 12

Saison : 30 mai au 9 octobre

Remontée : Tapis roulant

Prix journalier : 20 $

Bien que pas spécialement connu comme une région montagneuse, l’Ontario offre tout de même quelques excellentes pistes de DH pour s’exercer. À un quart d’heure d’Haliburton, dans un décor bucolique, Sir Sam’s propose des pistes de descente desservies par une remontée mécanique, avec en toile de fond le lac Eagle. Dans les boucles verdoyantes du sommet comme au pied de la colline, chacun s’y dégourdit les jambes à son goût. Première descente, La Python , qui permet de jauger le terrain et de réchauffer ses virages. De cette piste sinueuse, on passe à la Sean’s Way , l’une des pistes classées diamant noir, pour une traversée de la forêt tout en technique.

Horseshoe Resort

Où : Barrie (Ontario)

Nombre de sentiers : 14

Saison : 13 mai au 11 octobre

Remontée : Télésiège

Prix journalier : 55 $

Tout cycloparc qui compte un sentier nommé Party Train vaut certainement le détour! À une petite heure de Toronto, le cycloparc Horseshoe est entouré de sentiers cross-country et de lacs. Le terrain, mélange d’argile et de terre, donne lieu à des descentes rapides; toutefois, même une petite ondée nous force à ralentir un peu la cadence. Pour les locaux, les courses de la Horseshoe Trail Showdown Race Series, tout l’été durant, sont à ne pas manquer, sans oublier la soirée des dames version vélo de montagne, tous les jeudis de l’été, qui vise à promouvoir une présence féminine sur les pentes.

04 The Prairies

Moose Mountain

Où : Kananaskis (Alberta)

Nombre de sentiers : 14

Saison : Dès le 15 mai

Remontée : Navette

Prix journalier : Gratuit

Le combat est loin d’être égal quand on tente d’attirer les adeptes du vélo de montagne si près des géantes de la Colombie-Britannique, mais l’Alberta ne donne pas sa place! Aux abords du Parc national de Banff, le mont Moose engage sa propre équipe d’aménagement des sentiers, qui a résolument un faible pour la mise en valeur de redoutables attraits forestiers. Avec un terrain de jeu de plus de 60 km de pistes étroites, les adeptes ont le choix de gravir les pentes eux-mêmes ou d’utiliser le service de navette offert par Alberta66 (la deuxième option est recommandée). Pour les maniaques d’aménagements, la T-Dub , avec sa rampe de lancement de type whale-tail qui traverse un canyon et ses sections techniques abruptes au sommet, est à essayer. La Race of Spades , haute en couleurs, vaut elle aussi le détour.

Canada Olympic Bike Park

Où : Calgary (Alberta)

Nombre de sentiers : 25

Saison : 28 juin au 30 septembre

Remontée : Télésiège

Prix journalier : 28 $

Occupant le site même des Jeux olympiques d’hiver de 1988, le cycloparc du Parc olympique du Canada est à quelques minutes à peine du centre-ville de Calgary. C’est le cycloparc idéal pour une séance entre amis après la journée de travail ou pour une petite journée de fin de semaine. Comme il a été construit par l’entreprise de Whistler Gravity Logic, on sait à quoi s’attendre. Pour un tour rythmé, on se lance dans la Lazer Fade . La piste offre beaucoup d’occasions de figures aériennes et déborde de virages rapides. Un super cycloparc pour faire de multiples tours et développer ses compétences.

05 Colombie-Britannique

Whistler Mountain Bike Park

Où : Whistler (Colombie-Britannique)

Nombre de sentiers : 70

Saison : 15 mai au 12 octobre

Remontée : Télésiège

Prix journalier : 84 $

Le cycloparc Whistler Mountain Bike Park est probablement l’une des destinations les plus prisées des amateurs de DH dans le monde. C’est là, entre autres, que le cycliste Remy Morton passe ses étés et que les grands de l’UCI, dont Jackson Goldstone et Finn Iles , passent leurs journées de congé – oui, c’est vraiment aussi chouette que ça.

Regardez Andi Tillmann et Kyle Jameson exécuter quelques classiques de Whistler dans la vidéo ci-dessous.

5 minutes Into the Dirt à Whistler Le Team InFocus s'attaque au plus célèbre bike park du monde

À seulement deux heures au nord de Vancouver, cette ville montagneuse propose plus de 1 507 mètres de pistes avec service de remontée, aménagées par un groupe de concepteurs reconnus parmi les meilleurs au monde. Des pistes classiques à sauts ( A-Line, Dirt Merchant, Crank It Up ) aux pistes techniques légendaires ( Schleyer, Angry Pirate, Clown Shoes ), le site a quelque chose pour absolument tous les niveaux et tous les styles.

En plus du réseau de pistes de renommée mondiale du Whistler Mountain Bike Park, le site reçoit chaque année le festival Crankworx et le Red Bull Joyride, et on y organise chaque semaine des groupes de descente au féminin.

Coast Gravity Park

Où : Sechelt, Colombie-Britannique

Nombre de sentiers : 16

Saison : Toute l’année

Remontée : Navette

Prix journalier : 80 $

Depuis que la Coastal Crew, un groupe de professionnels de la descente de Colombie-Britannique, a ouvert les portes du Coast Gravity Park, c’est devenu un lieu de pèlerinage pour tout adepte sérieux des épreuves de gravité qui se trouve de passage dans l’ouest du Canada. Le parc est mis en scène dans un nombre incalculable de vidéos et de séances photo pour ses virages inclinés bien lisses et ses sauts qui frisent la perfection, mais ce n’est pas tout.

Découvrez pourquoi le Coast Gravity Park est l’un des lieux de descente favoris de Brandon Semenuk dans la vidéo ci-dessous.

11 minutes Coast Gravity Park laps Après avoir bouclé le tournage de Rad Company, Brandon Semenuk rentre chez lui pour quelques figures avec l’équipe.

Les 16 pistes officielles aux divers niveaux de difficulté et d’intensité sauront satisfaire tous les cyclistes. Si le parc se retrouve dans notre liste, ce n’est pas pour le nombre de pistes ou les infrastructures, mais parce qu’il est le parfait exemple d’un parc ouvert toute l’année, conçu par des passionnés de la descente, qui élimine la dépendance aux télésièges pour les épreuves de gravité (ce sont des camions qui emmènent les cyclistes au sommet) et repousse au passage les limites de la construction de structures.