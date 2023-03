Le guide ultime du circuit de Melbourne

Entendu par les dieux de la F1 (comme bon nombre d’autres pilotes depuis des années), Max a donc profité en 2022 d’un circuit revu et corrigé (avant d'abandonner sur panne mécanique après 38 tours). Plus court de 28 mètres, l’Albert Park 2.0 propose ainsi des virages élargis (notamment le 1 et le 6, qui gagne 7,5 mètres et s’attaque au minimum à 219 km/h contre 149 km/h auparavant), une toute nouvelle ligne droite d’1,3 km (après la suppression de la chicane des virages 9 et 10) qui permettra aux pilotes d’aller au-delà des 330 km/h, mais aussi une voie des stands elle aussi élargie, pour mieux faire passer la limite de vitesse de 60 à 80 km/h. Bref, en gagnant en rythme et en trajectoires possibles, on s'amuse. Les pilotes comme nous, d'ailleurs.