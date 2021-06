apparaît sur un panneau de Ferrari depuis les stands : 3.2-LFS6-P1. Impossible à déchiffrer sur le moment, la Scuderia est appelée à donner des explications à la FIA sur cet étrange code. Quelques jours plus tard, la fédération décharge l’écurie italienne de tout manquement au règlement qui stipule que « le pilote doit conduire la voiture seul et sans aide », et qui limite, depuis la saison 2015, les communications des stands vers la voiture, que ce soit par radio ou panneau.

« Nous pensons qu’un pilote doit piloter seul. On ne doit pas lui dire comment prendre tel virage ou telle corde. À lui de décider et pas à son équipe », déclarait Charlie Withing, alors directeur de course de la FIA, pour expliquer cette mesure qui allait secouer le monde de la Formule 1.

« Nous pensons qu’un pilote doit piloter seul. On ne doit pas lui dire comment prendre tel virage ou telle corde. À lui de décider et pas à son équipe », déclarait Charlie Withing, alors directeur de course de la FIA, pour expliquer cette mesure qui allait secouer le monde de la Formule 1.

« Nous pensons qu’un pilote doit piloter seul. On ne doit pas lui dire comment prendre tel virage ou telle corde. À lui de décider et pas à son équipe », déclarait Charlie Withing, alors directeur de course de la FIA, pour expliquer cette mesure qui allait secouer le monde de la Formule 1.

« On va forcer les équipes à trouver d’autres artifices, des codes, que les fans ne comprendront pas. Les équipes trouveront un moyen de communiquer avec leurs pilotes et faire passer leurs messages d’une manière ou d’une autre », s’exprimait notamment l’ancien pilote,